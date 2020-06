Friday, 26 June 2020, 08:00 HKT/SGT Share: 第一上海首次覆蓋人瑞人才(06919),給予買入評級,目標價56港元

香港, 2020年6月26日 - (亞太商訊) - 恒指周三表現反覆,先升後跌逾125,成交繼續破1,154億港元。未來隨著大型中概股及生物科技股上市,成交額或有望進一步提升。當中,兩大板塊值得留意,一是新經濟,二是醫療醫藥。受最新兩隻醫藥新股的熾熱反應帶動,愛康醫療(1789)與春立醫療(1858)再次落鑊,分別升逾7%及5%。短期或可再度突破52周高位。



至於新經濟板塊,市場正在尋找落後股。騰訊(0700)、美團(03690)以至美國上市的拼多多(PDD)均不斷突破,估值甚高,短期值博率不大。反觀與上述公司業務有連繫的人瑞人才(06919)卻呈大幅折讓,後市可加倍關注。



第一上海周三發表首次覆蓋報告,給予人瑞人才「買入」評級,目標價為56港元,較周三收市價27.85港元具有100%溢價空間。該行認為人瑞人才可以受惠於新經濟需求紅利疊加靈活用工市場紅利。



報告中指,受益於新經濟公司下沉市場策略的擴張需求和客戶在新區域進行業務調整時團隊規模靈活調整的特點,短中期來看,公司將持續獲得新經濟領域公司的需求紅利。2019年新經濟客戶收益佔公司總收益的85.4%,公司業務的擴張速度將緊跟新經濟公司的發展速度。長期來看,相比歐美和日本等發達國家,中國大陸靈活用工市場在企業端和勞工端目前僅有較低的滲透率,而靈活用工能夠解決摩擦失業的重要意義決定其將長期發展;公司自身專業的服務能力將能夠持續佔領市場份額,增加其服務在市場中的滲透率。



市場集中度提升 巨大發展空間

據另一家投行國元證券的報告,人瑞人才按2018年人數口徑統計在市場份額上位居首位,市佔率為1.5%。如果對標日本Recruit的12%至15%和美國ADP的15%市佔率,可以看出中國靈活用工行業集中度還有較大提升空間。該行預計未來整體行業市場集中度將提升,頭部玩家如人瑞人才將會受益。



另外,公司的靈活用工崗位以中低層通用性職位為主,向高端崗位發力,毛利率水平有望穩中有升。此外公司的BPO業務近年來高速增長,主要來自於現有客戶對公司服務範圍的延伸,公司有望從交叉銷售中獲益。而第一上海亦認為公司的O2O招聘模式使管理層豐富的線下能力與平台完整的線上能力相結合,大幅縮短招聘流程的週期和招聘成本,快速滿足客戶的人才需求。相較於傳統的勞務派遣,公司具備高經營杠杆,利潤轉化效率高。



綜合分析,通過對靈活用工市場的趨勢,以及人瑞人才的核心能力、客戶特點和行業壁壘的討論,第一上海看好公司在後續的靈活用工市場格局中的表現,能夠持續在客戶需求紅利和市場擴張紅利中搶佔市場份額。基於以上邏輯,以及疫情考慮,該行預計未來三年公司在收入端和利潤端均能保持高速增長。因此,該行根據公司的利潤增速以及同業可比標的的估值情況,採用PE估值法,予以估值中樞25倍PE,並根據2021年預計利潤計算得出目標價為56港元,較上一收盤價有100%的提升空間,首次覆蓋予以買入評級。







June 26, 2020, 08:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network