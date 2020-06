Thursday, 25 June 2020, 08:32 HKT/SGT Share: 廣闊市場下的行業領頭羊 河南宏力醫院今踏入招股第一日

香港, 2020年6月25日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道,隨著中國的人口老齡化加速和人們可支配收入的增加,中國人對於醫療服務的需求將持續增長。中國民營醫院抓住發展的契機,據報告顯示,於2014年至2018年間,中國民營醫院的數量從12,546間增至20,977間,複合年增長率為13.7%;收益從人民幣1,616億元增至人民幣3,838億元,複合年均增長率為24.1%。



中國民營醫院蓬勃發展之際,河南宏力醫院作為中國領先的綜合性民營醫院,已開啟來港上市計劃,交銀國際為其獨家保薦人。河南宏力醫院今踏入招股第一日,每股最高發售價2.30港元,集資額約為3.45億港元。據報告顯示,就2019年的門診人次及住院人次以及截至2019年底的運營床位數而言,河南宏力醫院為華中地區最大的綜合性民營營利性醫院,如今上市值得投資者密切關注。



佔據地理、先發優勢 成長為中國領先綜合性民營醫院

河南省位於中國華中地區,是中國第三大人口省份,擁有人口約96.4百萬人。據報告顯示,河南省是中國最大和醫療服務市場增長最快的地區之一,河南省的醫院收入自2014年的人民幣947億元增至2018年的人民幣1,593億元,複合年均增長率達13.9%。得益於人口眾多及醫療服務市場的快速增長,河南宏力醫院發展迅速。



河南宏力醫院於2006年12月投入運營,是河南省最早成立的綜合性民營營利性醫院和中國最早成立的專注縣域醫療服務市場的大型綜合性民營醫院之一。經過14年的踏實經營,河南宏力醫院已能夠提供全方位的綜合醫療服務。目前,該醫院有30個臨床科室及13個醫技科室。婦產科和心血管內科為河南宏力醫院的強勢科室,提供高質量的服務,為此該醫院被衛生健康委認定為全國優秀愛嬰醫院之一,被中國胸痛中心認證工作委員會認定為中國胸痛中心通過認證單位。除了醫療技術上的領先,河南宏力醫院亦為中國首家能夠提供空中救護服務的民營醫院,擁有一個空中救護服務專責團隊。憑藉其出色的綜合實力,該醫院計劃擴大經營,截至2019年底,其總建築面積為128,438平方米,預計一幢總建築面積為52,453平方米的新增大樓將於2020年底開始營運。



專注縣域醫療服務廣闊市場 就診人數位列行業前茅

據資料顯示,截至2018年底,中國縣域地區人口總數約9億,約佔中國人口總數的65%,這表明了中國縣域地區潛力巨大的醫療市場。由於縣域醫院通常配備相對先進的醫療設備和診斷儀器,且服務質量更高,縣域醫院主要患者——農村居民傾向於選擇縣域醫院。面對如此龐大的醫療市場和不斷增長的醫療需求,中國為縣域醫院的發展提供便利。據資料顯示,縣域醫院的收入由2014年的人民幣7,472億元增至2018年的人民幣10,793億元,複合年均增長率達9.6%,高於中國全體醫院同期收入的複合年均增長率。



河南宏力醫院從成立之初就將發展戰略定位為「專注縣域醫療服務市場的大型綜合性民營醫院」,以抓住縣級醫療服務市場的增長。據招股書顯示,河南宏力醫院就截至2019年12月31日的運營床位數及2019年的住院人次及門診人次而言,在中國所有綜合性民營營利性醫院中分別排名第三、第五及第九。此外,就以上三項指標,該醫院亦是華中地區最大的綜合性民營營利性醫院。







June 25, 2020, 08:32 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network