Wednesday, 24 June 2020, 18:15 HKT/SGT Share: 港股創業板新股首日普漲 中國蜀塔（8623.HK）有望“借東風”

香港, 2020年6月24日 - (亞太商訊) - 隨著京東、網易等中概股巨頭相繼回歸香港市場，港股IPO行情迎來一波高潮。尤其是近期在GEM（創業板）上市的公司，上市首日多數大升，重新激發了投資者的打新熱情。



今日（6月24日），就有多家公司通過聆訊，啓動公開招股。其中，中國蜀塔國際控股（8623.HK）於今日起至7月2日招股。該公司擬發行2億股股份，其中公開發售2000萬股，國際配售1.8億股。每股發售價0.25港元至0.40港元，每手交易10000股，預期於2020年7月10日上市交易。



相信多數投資者都還記得去年在港上市首日大漲的豆盟科技（1917.HK）。中國蜀塔與豆盟科技非常類似，後者在新三板退市後赴港上市，在上市首日上漲近一倍，引發了當時市場廣泛關注。中國蜀塔成立於2004年，也曾於新三板掛牌上市，如今成功在香港GEM招股上市。



值得注意的是，中國蜀塔持續獲得原有股東的支持，上市形式與豆盟科技亦非常相似。因此，中國蜀塔很可能會重新上演豆盟科技上市首日的盛况，成爲市場關注的焦點。



此外，今年以來，在GEM上市的公司僅有5家，中國蜀塔即將成爲今年第6家成功在GEM上市的企業。鑒於今年在GEM上市的公司上市首日多數大漲，而到目前爲止中國蜀塔僅是今年第6家在GEM上市的公司，標的稀缺，因此相信中國蜀塔有望“借東風”，上市首日造好。



一、收入強勁增長結構改善



公告顯示，中國蜀塔成立於2004年，是四川知名電線電纜的製造商及供應商，在四川省成都市及廣元市擁有自有的綜合生産設施，形成産銷一體化發展模式。按2019年的收益計，公司在四川省電線電纜市場中排名第四，是廣元領先的鋁電線電纜製造商。



招股書顯示，2017至2019財年，中國蜀塔的收入分別爲2.62億元人民幣（單位，下同）、5.53億元以及6.86億元，年複合增長率 61.7%，連續保持大幅增長的趨勢。



從具體收入結構看，中國蜀塔所銷售的産品可大致分爲四個主要類別：製成品電線及電纜、半成品電線、鋁製品，即鋁卷及鋁錠、其他（包括電纜配套設備），其中收入主要來自製造及銷售製成品電線電纜以及半成品電線，少量來自買賣鋁製品及銷售電纜配套設備。



同時，招股書還披露，在2017至2019年間，中國蜀塔根據客戶要求供應製成品電線電纜，包括超過800種按各自的技術規格、電壓要求、原材料組成部分及性能分類的産品，反映出公司多樣化産品類目能滿足市場廣泛的需求，在促進銷售的同時，分散單一産品市場需求大幅變動的風險。



值得一提的是，於2017至2019財年，中國蜀塔來自前五大客戶的收入合共分別佔有關期間總收入的53.1%、39.5%及39.4%，呈現下降的趨勢。在公司收入增加的背景下，說明公司客戶群明顯擴大，單一客戶風險逐年下降。隨著客戶結構和産品結構不斷優化，公司的收入將越來越穩健。



二、毛利率改善推動淨利增長



在毛利率方面，於2017至2019財年，中國蜀塔的毛利分別爲1439.6萬元、3835.6萬元及5387.4萬元，相應期間的毛利率分別爲5.5%、6.9%及7.9%，毛利率持續改善，反映公司整體運營效率持續提升。



究其原因，一方面，公司高毛利的製成品電線電纜收入提升推動了毛利率增長。另一方面，作爲製造業，在保持産品質量前提下，控制生産成本是實現持續發展的關鍵所在。中國蜀塔擁有自己的生産基地，且坐落於四川廣元市，鄰近鋁材料上游，除了能更有效率獲得原材料，還能節約原料運輸成本，強化了公司的競爭優勢。



隨著收入持續大增，毛利率不斷改善，中國蜀塔的純利分別由2017年的218萬增至2018年的1740萬元，再大幅增長至2019年的2975萬元，實現了年複合增長率2.7倍的強勁增長。



三、電線電纜行業馬太效應漸顯



目前，中國是世界上最大的電線電纜生産國。同時，電線電纜行業也是中國的支柱産業之一，爲發電及建築等多個行業提供有力支持，是推動國家經濟增長的重要基礎設施。



展望未來，在下游行業需求強勁及政府扶持政策的大力推動下，中國電線電纜市場面臨發展機遇。



隨著經濟穩步發展、城市化進程持續推進及中國居民生活水平提高，中國電力工業將保持穩健發展，推動電纜電線需求持續提升。



此外，就中國蜀塔所在的西部地區而言，國家發改委於2017年發布的《西部大開發「十三五」規劃》 ，進一步投資及建設交通、水利、能源及通信等基礎設施網絡。在西部戰略政策加持下，中國蜀塔有望迎來更大的機遇期。



根據弗若斯特沙利文的數據，多年來四川電線電纜的銷售收益穩步上升，未來四川電線電纜市場的銷售收益預計將於2024年達到756億元，複合年增長率爲2.8%。



尤爲重要的是，龐大的四川電線電纜市場較爲分散。四川電纜市場有超過300名製造商，而中國蜀塔以約0.97%市場份額位列四川的電線電纜市場排名第四。從另一個角度看，說明公司市佔率仍存在很大的發展空間。



當前，電線電纜行業的資金、技術、品牌等門檻不斷提高，電線電纜市場頭部企業的市佔率將會進一步提升，推動市場集中度將會持續提高，呈現強者恒強的馬太效應。



四、經驗豐富的管理人員與人才隊伍

作爲四川領先的電線電纜生産商，中國蜀塔的聯合創辦人黨飛先生及王小仲先生在電線電纜領域擁有逾15年行業經驗，管理層團隊的平均擁有超過 10 年行業經驗，對行業有著深刻認識和判斷。



同時，公司專門成立了一個擁有15名産品員工組成的工作小組，負責與外部機構合作，致力於開發新産品及提升現有産品的質量及性能。據瞭解，中國蜀塔已經成功與成都理工大學、西南聯合交易所等組織合作進行創新産品研發。截至目前，公司取得58項主要産品開發及技術的註冊專利。



不難預見，在未來的市場競爭中，憑藉經驗豐富的管理團隊、優質的産品力以及領先的品牌，中國蜀塔將能脫穎而出。



五、登陸資本市場，開啓新征程



隨著這次上市，中國蜀塔資本實力將進一步增強。招股書披露，按中位價計算，中國蜀塔此次淨集資額約爲港幣 2800萬元，其中1540萬港元用於擴大現有生産設施及生産廠房，700萬港元用於償還部分現有貸款，280萬港元用於上游拓展廠房生産之前期成本撥資以及280萬港元用於一般營運資金。



以上市爲新起點，中國蜀塔將進一步提高生産能力並擴大銷售網絡，邁入發展快車道，驅動公司收入與利潤持續增長。











June 24, 2020, 18:15 HKT/SGT

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