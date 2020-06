Wednesday, 24 June 2020, 15:52 HKT/SGT Share: 與「微信小商店」沒有競爭 兌吧(1753-HK)股價迅速反弹超10%

香港, 2020年6月24日 - (亞太商訊) - 6月22日,微信拟推出「微信小商店」功能的消息持續發酵,此功能使商家可直接在該小程序內進行直播和賣貨,在騰訊生態系統上開店的門檻進一步降低。受此消息影響,SaaS概念股於6月22日集體下挫。但消息傳出後的次日,市場似乎用股價「投票」區別對待了港股SaaS概念股,其中兌吧(1753-HK)領漲,股價更是反彈超過10%。



兌吧為金融客戶提供直播SaaS服務案例



「618」期間與TOP品牌賣家合作案例



兌吧聚焦金融等中大型客户 與「微信小商店」客戶群體不重合

「完全沒有影響的,更可能是機會。兌吧業務與『微信小商店』毫無競爭關係。」兌吧集團SaaS負責人陸文表示。以用戶運營SaaS業務起家的兌吧,高門檻的金融行業是其深耕的首要行業類別。根據早前發佈的公告,集團的用戶運營SaaS業務截至2020年3月31日止三個月的新簽約(含續約)合約同比增長190.77%,新簽約客戶數1/3為金融客戶。陸文亦補充:「銀行類客戶的SaaS服務商招標門檻較高,要求主要有:成立年限,註冊資金,同類型客戶合作金額,軟件著作權等,尤其是同類型客戶合作金額這一評價權重非常高,兌吧在此垂直行業優勢明顯。」在金融行業取得成功後,兌吧將SaaS業務逐步向全行業前排企業擴張,積極發掘與零售、餐飲及新媒體等行業頂尖品牌的合作機會。顯然,兌吧的客戶群體是以金融、品牌、消費、政企、大型連鎖餐飲為主的中大型前排客戶,與「微信小商店」面對的中小商家亦有明顯差別。



兌吧用户運營SaaS業務是為企業客戶提供用户管理/活躍/留存的線上服務,並不涉及微信開店等。在今年「618」期間,兌吧憑藉多年的業務經驗積累成功服務了包括FILA、百草味、波司登、安踏、良品鋪子等10多個淘寶TOP品牌賣家,幫助其在年中大促銷中取得亮眼成績。其中老牌內地品牌珀萊雅的深海潛水活動日均參與度達到了87%,波司登的新增入會率達到45%,這些數據可以說明兌吧已成功切入淘寶頂尖品牌商家私域流量運營的服務賽道,打開了SaaS業務增量的大門。這與其它依靠微信流量的SaaS概念股也具有非常明顯的差異。



深耕SaaS領域六年 致力賦能頭部品牌企業「智慧化」運營

兌吧作為國內用戶運營SaaS細分領域的領頭羊,為商家提供有效運營策略及產品,助力店鋪GMV(成交總額)的增長,致力於讓商家擁有「平台級的運營能力」。2020年開始,兌吧為淘系店鋪提供了一套以消費者為核心的精細化SaaS解決方案。方案核心圍繞店鋪關注,會員招募、促進購買、會員活躍四大消費者核心經營指標,配合店鋪的運營場景,不斷加強消費者與店鋪之間的黏性,最終提高店鋪成交總額。不僅如此,集團在今年二季度開發上線了直播SaaS工具,給銀行,保險,車企經銷商等重度依賴銷售的傳統大客戶提供一整套從「直播流量怎麼來」到「流量來了怎麼轉化」的進階解決方案。這並非「微信小商店」能提供的能力。兌吧已經在用戶運營SaaS領域深耕六年,複合增長率超218%,為16,000多家互聯網企業App提供服務,積累了大量寶貴的實戰經驗,2018年開始將這一線上運營經驗賦能頭部品牌企業,助其「智慧化」運營。



隨著「微信小商店」的覆蓋,兌吧的SaaS產品服務可以同樣提升微信生態中的商家店鋪自運營能力,最終幫助商家在微信里更好的做生意。因此對兌吧而言,將有機會進一步擴大SaaS客戶群體。



「微信小商店」消息傳出的第二個交易日,截至6月23日收盤,兌吧單日漲幅達10.6%,領漲港股SaaS概念股。或許這是在投資者短暫性慌亂中,更多的人開始反思、發掘朝氣蓬勃的SaaS行業在未來能給它們帶來的價值。







June 24, 2020, 15:52 HKT/SGT

