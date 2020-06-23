Tuesday, 23 June 2020, 17:06 HKT/SGT Share:

來源 弘陽服務集團有限公司 弘陽服務集團有限公司公佈於香港聯交所主板上市計劃詳情 全球發售100,000,000股股份

發售價介乎每股3.30港元至4.30港元



香港, 2020年6月23日 - (亞太商訊) - 弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」）是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，今天公佈其在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃詳情。



從左至右：弘陽服務集團財務總監 - 賈傑先生；弘陽服務集團執行董事兼執行總裁 - 楊光先生；弘陽服務集團非執行董事 - 羅豔兵先生；弘陽服務集團副總裁 - 成健先生



投資亮點：

- 弘陽服務集團有限公司是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，在住宅及商業物業管理上擁有均衡的物業管理能力

- 截至2020年6月15日，集團的合同總建築面積為29.6百萬平方米，由181個項目組成，包括總建築面積17.8百萬平方米的108個在管項目，及總建築面積11.8百萬平方米的73個已簽約管理但尚未交付的項目

- 恒地李家傑博士入股成為基石投資者

- 集團商業物業管理業務快速發展，商業物業的在管總建築面積由2017年約190萬平方米，上升至2019年約340萬平方米，2019年的商業物業收入佔物業管理收入達49.9%

- 集團積極拓展第三方物業管理市場，2017年至2019年期間來自第三方地產開發商開發項目的收入複合年增長率為97.8%，佔比由2017年的5.7%上升至2019年的14.0%; 佔在管總建築面積百分比由2017年的12.7%增長至2019年的30.0%

- 綜合社區增值服務有助於提升集團盈利能力，該業務於2019年的毛利率為46.1%

- 集團通過「業務一體化+智慧物聯」打造弘陽小鎮一體化平台，有助提升運營效率及改善盈利能力

- 業績增長強勁，在2017年至2019年間，總收入的複合年增長率為39.9%，溢利的複合年增長率為41.0%

- 由具有豐富物業管理經驗的高級管理團隊帶領下，集團凝聚了專業的團隊

- 集團未來將繼續採用靈活多樣的方式不斷擴大運營規模，並計劃在長三角、西南、華南及華中地區物色合適的收購機會



發售詳情

弘陽服務計劃發售合共100,000,000股股份，其中90%為國際配售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），10%為香港公開發售股份（可予重新分配）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份3.30港元至4.30港元。假設發售價為每股發售股份3.80港元（指示性發售價範圍的中位數）及超額配股權未獲行使，預計全球發售所得款項淨額（扣除包銷開支、佣金及相關開支後）約為331.2百萬港元。農銀國際融資有限公司為是次全球發售的獨家保薦人。



香港公開發售將於2020年6月24日（星期三）上午九時開始，並於2020年6月30日（星期二）正午十二時結束。最終發售價及分配結果預計將於2020年7月6日（星期一）公佈。弘陽服務的股份預期將於2020年7月7日（星期二）開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為1971，每手買賣單位為1,000股股份。



恒地李家傑博士入股成為基石投資者

在國際配售方面，弘陽服務己與基石投資者Successful Lotus Limited (「Successful Lotus」)訂立基石投資協議，Successful Lotus為恒基兆業地產有限公司（股份代號：0012）的主席兼董事總經理李家傑博士全資擁有的投資控股公司。Successful Lotus已同意按發售價認購有關數目的發售股份，該數目應為(i)可按78百萬港元購買的發售股份數目或(ii)不超過集團已發行股本總額4.99%的發售股份數目。假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份3.80港元（即發售價指定範圍的中間價），基石配售的認購金額將為75.85百萬港元。



一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，在住宅及商業物業管理方面具有均衡的物業管理能力

弘陽服務過往三年的收益及溢利均增長強勁。由2017年度至2019年度，集團的總收益由約人民幣257.1百萬元增至約人民幣503.0百萬元，年複合增長率達39.9%。毛利由約人民幣58.0百萬元增至約人民幣127.4百萬元。毛利率由2017年度22.6%上升至2019年度25.3%。受惠於集團收益飊升以及毛利率的提升，弘陽服務的年度溢利由2017年度約人民幣28.7百萬元增至2019年度約人民幣57.1百萬元，複合年增長率達41.0%。於2019年度，弘陽服務的公司擁有人應佔溢利達人民幣59.1百萬元。



弘陽服務依託關聯公司弘陽地產集團有限公司「住宅+商業雙輪驅動」的戰略優勢，其住宅物業管理及商業物業管理協同促進，發展均衡。集團的住宅物業管理規模發展迅速，截至2020年6月15日，集團的合同總建築面積為29.6百萬平方米，由181個項目組成，包括總建築面積17.8百萬平方米的108個在管項目，及總建築面積11.8百萬平方米的73個已簽約管理但尚未交付的項目。



集團積極將物業管理服務擴展至第三方房地產開發商開發的物業，相關收入由2017年的人民幣12.7百萬元增加至2019年的人民幣49.7百萬元，複合年增長率為97.8%；在管總建築面積百分比由2017年12月31日的12.7%增長至2019年12月31日的30.0%。另外，集團亦擴大了在管商業物業組合，以涵蓋購物中心、家居裝飾及傢俱商城、酒店、主題公園等多種形式，並逐步將物業組合拓展至寫字樓及學校等其他物業。截至2019年12月31日，集團商業物業的物業管理服務收益佔物業管理服務收益的49.9%，在管商業物業總建築面積達3.4百萬平方米。



未來，集團將繼續實施「做透大江蘇、深耕長三角、佈局都市圈」的戰略，進一步強化在江蘇省的競爭優勢，以現有進入的城市為支點，輻射周邊城市，選擇性開拓其他重點都市圈。集團亦將選擇優質合作夥伴（如第三方房地產開發商），訂立更多的戰略合作協議，以擴大第三方開發商開發的物業組合，進一步多元化客戶群。此外，集團將繼續採用靈活多樣的方式不斷擴大運營規模，計劃在長三角、西南、華南及華中地區物色合適的收購機會，並將管理規範、經營狀況良好的物業管理公司作為潛在收購目標。



全方位的多元服務為業務提供持續增長動力

弘陽服務致力為客戶提供全方位的服務。集團業務主要包括三條業務線，分別是物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。物業管理業務是集團創造收入的基礎，有助於擴大非業主增值服務及社區增值服務的客戶基礎。通過提供多元化的服務，集團的社區增值服務可提高客戶的滿意度及忠誠度，提升品牌及服務的市場認可度並提高盈利能力。針對房地產開發商，集團把物業管理價值鏈服務延伸至上游領域，於物業規劃及設計階段提供前期諮詢服務。針對住宅物業業主及住戶方面，集團不斷拓展服務範圍，並打造「宸忻」高端服務體系。在未來兩年內，集團將會每年在五至八個項目推行「宸忻」服務，爭取逐漸覆蓋所有在管高端住宅物業。這些綜合社區增值服務有助於提升集團的盈利能力，該業務的收益從2017年人民幣12.3百萬元，增至2019年的人民幣26.9百萬元，複合年增長率達29.7%，而其2019年的毛利率為46.1%。



通過「業務一體化+智慧物聯」打造的弘陽小鎮一體化平台提升運營效率，改善盈利能力

弘陽服務通過「業務一體化+智慧物聯」打造了弘陽小鎮一體化平台，提升管理效率及經營能力，降低運營成本。集團計劃不斷升級其智能化系統及設備，逐步於在管住宅及商業物業安裝並升級智能設備及系統。集團計劃在未來兩年內，為20個住宅社區安裝人臉識別系統、「弘智雲眸」智能行為分析系統、智能停車系統、設備遠程EBA管理系統。集團預期，智能系統的運用將進一步改善盈利能力、提升客戶體驗並提升品牌形像。



物業服務廣受客戶及行業認可

弘陽服務奉行「以誠待客，卓越服務」的管理理念，並建立標準化運營體系，以提高運營效率和服務質量。集團早在2009年就已通過ISO9001及ISO14001體系認證，並在2018年通過OHSAS18001體系認證，建立了健全的質量管理、環保、職業健康安全綜合體系，以系統化、規範化、標準化的運作有效夯實管理基礎，提升企業競爭力和可持續發展能力。未來，集團將提供四大體系的物業管理服務，包括針對剛需人群的標準服務體系、針對中端客戶的增值服務體系以及針對中高端客戶的特約服務管理體系及和諧社區服務體系。



具有豐富物業管理經驗的高級管理團隊，支持可持續發展

弘陽服務由具有豐富物業管理經驗的高級管理團隊帶領，團隊成員平均擁有逾15年的物業管理從業經驗。在管理團隊的帶領下，集團凝聚了專業的團隊。



所得款項用途

假設發售價為每股發售股份3.80港元（即指示性發售價範圍的中位數），估計自全球發售所得款項淨額（扣除包銷開支、佣金及相關開支後）將約為331.2百萬港元。集團擬按下列方式應用該等所得款項淨額：



用途 / 百分比

用於尋求選擇性策略投資及收購機會：40%

用於加強智能系統的研發及升級：30%

用於提升服務質量：10%

用於繼續招募人才以及改善員工培訓及員工福利制度：10%

用作營運資金及一般公司用途：10%



財務表現

截至12月31日止年度

2017 2018 2019

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

收益 257,140 348,981 502,990

毛利 58,049 69,772 127,444

年內溢利 28,712 32,991 57,067





June 23, 2020, 17:06 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

