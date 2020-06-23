Tuesday, 23 June 2020, 15:46 HKT/SGT Share: TCL通訊：2020年第一季度平板電腦出貨量逆勢大增，同比增長超78％ 在較為低迷的市場環境下，TCL通訊成為近幾季度平板電腦出貨量增長最快的平板電腦供應商之一，出貨量逆勢大增。

香港, 2020年6月23日 - (亞太商訊) - 近日，權威調研機構IDC發佈了2020年一季度全球平板電腦設備的出貨追蹤報告。報告顯示，2020年一季度，全球平板電腦總出貨量同比去年一季度下滑14.8%，在各個品類中，直板式平板電腦出貨總量同比下滑36.8%。在較為低迷的市場環境下，TCL通訊成為近幾季度平板電腦出貨量增長最快的平板電腦供應商之一，出貨量逆勢大增。



新聞摘要

- 近日，權威調研機構IDC報告顯示，在較為低迷的市場環境下，TCL通訊成為近幾季度平板電腦出貨量增長最快的平板電腦供應商之一，出貨量逆勢大增。

- 2020年一季度，TCL平板電腦的全球出貨量同比19年一季度增長78.2%，其中直板式平板電腦品類出貨量增長82.7%。據市場人士分析，主要是由於對居家學習的需求不斷增長，導致TCL通訊在全球的平板電腦銷量激增。

- TCL通訊智慧移動屏產品線總經理李積忠表示，“作為國際領先的消費電子企業，TCL通訊也對教育平板電腦產品及市場十分重視，我們希望在未來三到五年內，成為全球頂尖的兒童教育平板製造商。”

- TCL通訊的平板產品兼具軟硬體優勢，在智慧教育類平板產品上，TCL通訊致力於打造沉浸式線上學習平臺，並與30餘個優質教育內容軟體商進行深度合作，同時提供了家長守護模式。在硬體設計上，TCL的平板產品具備完善的智慧護眼功能，產品螢幕均通過德國萊茵TÜV實驗室頒發的低藍光護眼認證，配備了坐姿提醒以及觀看距離過近提示功能，能夠自動識別和偵測使用平板時的姿勢與距離螢幕過近的情況，並及時發出提醒，全面保護兒童眼部健康。

- 據瞭解，憑藉過往的成功經驗，TCL通訊還計畫於2020年9月新發佈一款旗艦級平板電腦，該平板將採用TCL研發的先進護眼技術，能夠將光線柔和自然地反射到用戶眼中。



2020年一季度，TCL平板電腦的全球出貨量同比19年一季度增長78.2%，其中直板式平板電腦品類出貨量增長82.7%。在北美市場，TCL通訊尤為強勢，2020年一季度出貨量呈指數級增長，同比去年增長約1349%。



據市場人士分析，主要是由於對居家學習的需求不斷增長，導致TCL通訊在全球的平板電腦銷量激增。此外，TCL通訊與北美、歐洲、中國等國家及地區的各大運營商、零售商和教育2B用戶所保持的長期合作也對TCL平板產品出貨量的增長有較大的促進。



“近年來，隨著技術的進步，傳統教育正在快速向線上教育發展。尤其是當回顧2020年上半年的重要事件時，我們會發現科技發展對教育的促進作用已是如此巨大，未來也將持續增強。”TCL通訊智慧移動屏產品線總經理李積忠表示，“作為國際領先的消費電子企業，TCL通訊也對教育平板電腦產品及市場十分重視，我們希望在未來三到五年內，成為全球頂尖的兒童教育平板製造商。TCL堅信，所有兒童都應平等地獲得教育資源，我們也具備提供創造性解決方案的能力，來滿足日益增長的教育需求”。



產品功能上，TCL通訊的平板產品兼具軟硬體優勢，特別是在智慧教育類平板產品上，TCL通訊致力於打造“讓家長放心的沉浸式線上學習平臺– Kids Learning”解決家長對於孩子學習與成長的擔憂。Kids Learning線上學習平臺在內容上與Kidomi、Makeblock等30餘個基於國際流行STEAM教育理念的優質教育內容軟體商進行深度合作，同時家長通過設置“APP免打擾”與“網頁白名單”讓TCL智慧教育平板為孩子提供純粹專注的沉浸式學習環境。針對家長對孩子成長的擔憂，Kids Learning線上學習平臺提供了家長守護模式，該模式下家長可管理孩子平板的安裝許可權，平板的使用時間，並在未來還將為家長提供遠端系統管理功能、獲取學習報告等。在硬體設計上，TCL的平板產品具備完善的智慧護眼功能，產品螢幕均通過德國萊茵TÜV實驗室頒發的低藍光護眼認證，能夠減少螢幕發出的多餘藍光，緩解因長時間使用平板產生的用眼疲勞。除此之外，TCL還為產品配備了坐姿提醒以及觀看距離過近提示功能，能夠自動識別和偵測使用平板時的姿勢與距離螢幕過近的情況，並及時發出提醒，避免因為姿勢不當加深用眼負擔，全面保護兒童眼部健康。



據瞭解，憑藉過往的成功經驗，TCL通訊還計畫於2020年9月新發佈一款旗艦級平板電腦，該平板將採用TCL研發的先進護眼技術，能夠將光線柔和自然地反射到用戶眼中，進一步豐富現有產品佈局。



關於TCL

TCL總部位於中國香港，是全球增長最為迅速的消費類電子企業之一，也是全球領先的電視和移動設備品牌。目前，TCL在全球設有多個自有生產及研發中心，產品銷往北美、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲以及亞太等地區的160多個國家。TCL主要從事研究、開發和製造各類消費電子產品，包括電視（TCL電子：1070.HK）、手機、音訊設備以及智慧家居產品。



TCL是TCL科技集團股份有限公司（000100.SZ）的注冊商標。商標的所有權均歸屬於該商標的相應所有者擁有。



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