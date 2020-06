Tuesday, 23 June 2020, 15:28 HKT/SGT Share:

來源 匯聚科技有限公司 匯聚科技有限公司宣布2020年全年業績 收入上升9.5%至1,438.8百萬港元

香港, 2020年6月23日 - (亞太商訊) - 匯聚科技有限公司(「匯聚科技」,股份代號:1729.HK,連同其子公司合稱「集團」)今日欣然宣布集團截至二零二零年三月三十一日止(「二零二零財年」)的全年財務業績。



於二零二零財年,中美貿易戰導致環球經濟市場全面放緩。美國與中國之間的貿易及關稅爭端對電訊及工業設備分部造成影響。同時,中美貿易戰亦導致人民幣貶值,集團的電訊、醫療設備及工業設備分部亦受此影響,導致二零二零財年收益減少。



另一方面,由於2019冠狀病毒病的爆發,自二零二零年一月起中國政府宣佈多省暫時封閉,以防止疫情蔓延,集團產能暫時有所下降。在二零二零年二月十日農曆新年長假期結束後,集團的生產設施開始分階段恢復,並自二零二零年三月中開始已全面恢復營運。有幸客戶需求維持相對穩定,客戶並無大幅減少或取消銷售訂單。集團積極與客戶聯絡,調整交付時間表以減少影響,該等銷售訂單的延期交付時間表已於二零二零年四月恢復正常。



儘管面臨重重挑戰及困難,截至二零二零年三月三十一日止年度,集團仍然錄得良好業績。集團二零二零財政年度的收益為1,438.8百萬港元,較上一財政年度增加124.4百萬港元或9.5%。二零二零財政年度的經營溢利增加32.4百萬港元或22.0%,經營利潤率改善1.3%至12.5%。收入及利潤的增加主要歸功於解決額外關稅事宜。集團亦受惠於二零一九年收購的新生產廠房達到理想業績,以為業務擴張及生產線擴建做了準備。集團一直擴大其客戶群,以把握電訊設備、數據中心及醫療設備行業不斷湧現的商機。



於二零二零財政年度,集團業務營運得到業界認可,並獲頒二零一九香港工商業獎(HKAI)設立的兩項優異證書,分別為「睿智生產力」及「升級轉型」組別, 表彰集團於多方面提升競爭力的優異表現及成就。



於二零二零財年,每股基本及攤薄盈利分別為[7.0]港仙及[6.9]港仙。經考慮集團的短期財務需求及手頭現金後,董事會建議向股東派付末期股息每股1.5港仙(二零一九年財年:2港仙),總額約為27.6百萬港元。



業務回顧



集團於二零二零財政年度的收益由上一財政年度1,314.4百萬港元增加124.4百萬港元至1,438.8百萬港元,相當於較上一財政年度增加9.5%。收益增長主要來自數據中心大幅增加的銷售推動,此乃主要額外關稅事宜得到解決及新收購新生產廠房,備有額外產能所致。



集團各個業務分部的營業額的分佈如下:



截至三月三十一日

業務分部 營業額(百萬港元) 百分比

2020財年 2019財年 變幅 2020財年 2019財年

數據中心 698.8 462.9 51.0% 48.6% 35.2%

電訊 565.8 650.9 -13.1% 39.3% 49.5%

醫療設備 126.3 138.0 -8.5% 8.8% 10.5%

工業設備 47.9 62.6 -23.5% 3.3% 4.8%

總計 1,438.8 1,314.4 9.5% 100% 100%



數據中心

於二零一九年四月,集團更改將運往美國之產品的若干主要組件的供應來源地,使其遠離中國,以避開額外關稅。數據中心分部的出貨量由二零一九年五月開始恢復至中美爆發貿易戰二零一九年五月前的正常水平,而早前累積的訂單產品亦已於年內逐步出貨。收益由去年的462.9百萬港元大幅增加51.0%至二零二零財政年度的698.8百萬港元,亦創該分部收益的新高。



電訊

集團的電訊設備分部收益由上一財政年度的650.9百萬港元減少至二零二零財政年度的565.8百萬港元,減幅為13.1%。除人民幣貶值影響外,有關減少亦主要由於美國將集團最大客戶列入出口管理條例下的實體名單內的影響所致。當美國政府將該客戶列入所謂的貿易「黑名單」,意味美國公司將不可向該客戶銷售貨品或服務後,集團對該客戶的出貨量實質在減少,而其財務影響立竿見影。集團一直在尋求各種措施,以減低貿易戰對其業務的影響。



醫療設備

醫療設備分部的收益錄得輕微減少, 由上一財政年度的138.0百萬港元減少8.5%至二零二零財政年度的126.3百萬港元。有關減少乃由於最大醫療設備客戶消化上半年的存貨積壓導致訂單放緩。訂單已於下半年恢復正常。



工業設備

工業設備分部的收益由二零一九財政年度的62.6百萬港元減少23.5%至二零二零財政年度的47.9 百萬港元。有關減少主要歸因於中美貿易戰引發的動盪及環球經濟增長整體放緩。



展望



展望未來,預計電線組件行業將於未來數年保持增長。為滿足市場需求,集團致力提升其產能,並收購一塊有兩棟工業大樓的工業用地,其已安裝34條生產線,以投放於生產。管理層保持樂觀,認為集團經擴大的產能及紮實的業務基礎將令其可把握新時代5G網絡來臨後的市場機遇。



隨著中國5G蜂巢式網路技術的快速發展,以及各移動運營商宣佈在二零一九年下半年部署5G網路,集團注意到,未來數年將逐步大規模更換5G裝置及設備,預計這將帶動電線組裝產品的需求。這意味著客戶A的銷售訂單將會增加,並使通訊分部受益。此外,隨著二零二零年一月中美簽署第一階段貿易協議,中國對各類美國商品給予關稅豁免,以支援購買。貿易戰氣氛的緩和亦將有利於全球經濟市場的復蘇。



就數據中心分部而言,於二零一九年四月,集團更改將運往美國之產品的若干主要組件的供應來源地,使其遠離中國,以避開額外關稅。此外,集團亦於二零一九年二月就集團的光纖電線組件產品取得美國海關及邊境保衛局作出「原產國及標記裁定」。因此,未來光纖電線組件產品進口至美國時,即使其主要組件均採購自中國,惟將不會被徵收任何額外關稅。由於5G的發展將通過雲平台推動大數據、物聯網、網路遊戲和視頻流的應用,集團對數據中心分部的業務持續增長保持積極及樂觀態度。



就醫療設備分部而言,集團注意到,新型冠狀病毒的爆發刺激了醫療電線訂單上升,二零二零年三月接到新訂單數量已達3倍。此外,由於疫情在全球大爆發,集團預計醫療電線的需求將持續一段時間,因此於未來數月將繼續為醫療電線訂單帶來正面影響。展望未來,考慮到醫療設備市場不斷增長的需求,集團相信此分部將保持其動態增長速度。為跟上此趨勢,集團將繼續擴大其醫療設備客戶群,並加強其研發能力。



就工業設備分部而言,中美貿易摩擦升溫,給全球經濟帶來更多不確定性。工業設備分部的業務變得難以預計。於二零二零財政年度,集團竭力把握不同業務機遇,藉此盡量減少不穩定經濟環境中的風險及不確定性。經過不斷的努力,集團於二零二零年三月取得一名享負盛名的新客戶三一重工價值7百萬港元的試產訂單,該客戶已成為此分部的主要收益來源之一。此外,華為智能汽車解決方案事業部已於二零一九年五月正式成立,其將是華為資訊通信技術(ICT)業務分部的一部分。集團很榮幸成為華為在該分部的四名一級供應商之一。展望未來,集團預期該分部的銷售訂單需求將於來年逐步增加。



集團對華迅電纜有限公司及其附屬公司(“目標集團”)的收購事項預計將於二零二零年六月底完成。目標集團為一間歷史悠久之電線製造商,其生產設備位於中國,業務營運已超逾26年,目前擁有三幢位於上海市及江蘇省昆山市之大型工業綜合大樓。目標集團獲中國電子元件行業協會認證為中國通訊線纜市場佔有率第一排名。其專注製造具備傳導介質銅之各種不同網絡電線,每年產能約4百萬千英呎網絡電線。目標集團擁有下一代網絡電線(例如:Cat8電線、以太網供電、混合電線、配備HDBaseT標準兼容能力)的專業知識。目標集團之網絡電線產品向大型企業(包括跨國企業)推廣及銷售,而大型企業通常為終端用家,例如:國際網絡基建公司,該等公司主要將目標集團產品納入其網絡解決方案服務。



由於大多數網絡電線乃以OEM基準銷售,目標集團銷售其品牌產品比例屬少數。目標集團較集團擁有更為明確的客戶群,而其主要客戶為於中國具影響力地位的知名跨國企業。收購事項成功後,集團的收益基礎將大幅擴大,而自身客戶集中風險將因與目標集團的多元化客戶群融合而減低。此外,集團相信,收購事項可令集團及目標集團處於更佳的位置,以把握5G技術快速發展而帶來的不斷發展的機遇,以及在全球經濟不穩定因素中於戰略方面改善集團的防守位置。



展望未來,集團將繼續密切留意經濟環境的變化,並迅速採取果斷行動,以保持集團的競爭力和可持續性。同時,集團將繼續加強其業務營運,以便完全有能力利用市場最終好轉的機會。



有關匯聚科技有限公司

匯聚科技有限公司是一家信譽卓著的定制電線組件供應商,於電線組件行業擁有逾20年經驗。集團主要製造及供應種類繁多的銅及光纖電線組件,該等產品乃根據個別客戶的詳細規格及設計而生產。集團產品在各個市場分部,包括電訊、數據中心、工業及醫療設備分部,均受不少商譽優良的中國及國際客戶所採用。







