Monday, 22 June 2020, 20:30 HKT/SGT Share:

來源 冠君產業信託 冠君產業信託推出「冠君創業營商實戰計劃」 培育企業家精神 支持青年發展

香港, 2020年6月22日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）視可持續發展為業務策略和文化的核心部分。信託將於暑假期間舉辦冠君創業營商實戰計劃，冀在艱難的時刻支持青年發展。計劃讓大專學生透過成功商界領袖的分享和指導，掌握實用的商業及市場推廣技巧。



學生將透過比賽，自由構思及實行一個推廣朗豪坊現金券的營商計劃。計劃大部分內容以網上形式進行，方便學生隨時隨地實戰學習。優勝者將獲得現金券獎勵，以及由行政總裁親身指導及獲得進一步發展的機會。信託將於2020年7月3日舉辦網上簡介及分享會，屆時由冠君產業信託行政總裁王家琦女士、香港醫思醫療集團行政總裁鄧志輝先生以及路畢斯餐飲集團創辦人鍾思朗先生等商業領袖，分享其對企業家精神的獨特見解及營商技巧。活動詳情可按這裡。

https://stg.championreit.com/files/zh_tw/Champion%20Entrepreneur%20in%20Action_Programme_final.pdf



冠君產業信託行政總裁王家琦表示：「有見今年的學生實習和工作機會受疫情影響而減少，我們希望透過首次舉辦的營商實戰計劃，擴大學生汲取創業營商經驗的機會。在促進業務發展的同時，我們將積極履行信託的社會責任以回饋社會。未來，我們會繼續將可持續發展融入業務策略，為業務及社區創造長遠價值。」



有關冠君產業信託（股份代號：2778）

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業，總樓面面積達293萬平方呎，分別座落於維港兩岸。

網站：www.championreit.com





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