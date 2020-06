Monday, 22 June 2020, 14:46 HKT/SGT Share: 海普瑞業務創新 戰略清晰 收入淨利齊頭並進

香港, 2020年6月22日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,近年來,中國生物製劑市場快速增長,其中一家領先的國際製藥公司——深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(深:002399,港股編號:9989)就值得關注。據悉,海普瑞預計本周招股。



海普瑞的創始人是具有科學洞察力並深刻理解免疫學的資深多糖化學家,公司主力業務依諾肝素鈉製劑在歐盟以生物類似藥獲批銷售,增長迅速並已占據可觀市場份額。海普瑞多年來立足肝素原料藥市場,其質量和份額都處於全球絕對領先位置,完整布局了沿肝素産業鏈縱向延伸至依諾製劑的戰略藍圖。



海普瑞戰略布局完善,亦擁有領先的生物大分子CDMO業務,在中資生物CDMO公司中名列前三。公司更構建了一系列全球first-in-class之創新候選藥物。縱觀公司的研發管綫結構,是以免疫系統失衡(過激或過低)為探索主軸展開的,科學探索始終聚焦在重大未滿足的臨床需求,即心腦血管疾病和腫瘤領域。公司各業務分部深具協同效應,呈現出一個完整的長期戰略。



依諾肝素製劑市場垂直整合的全球領軍者



依諾肝素是治療靜脉血栓栓塞和肺栓塞等多種適應症的「金標準」抗凝血及抗血栓藥物,擁有巨大的市場需求和可觀的增長潜力。2009年,海普瑞積極轉型製劑業務,公司基於原藥自主研發了依諾肝素鈉注射液。據了解,海普瑞擁有三種不同的依諾肝素鈉注射液品牌Inhixa、Neoparin及Prolongin,合共在34個國家獲批並在18個國家銷售。在歐盟,依諾製劑Inhixa作為生物仿製藥已獲批在全歐盟國家銷售,並納入了八大歐盟國家的醫保體系,利潤率高且收入占比持續上升。在中國,海普瑞預期將首款基於一致性評價獲批的依諾肝素製劑,申請進度領先主要競爭對手。在美國,海普瑞將牽手龍頭跨國製藥公司,借助其已有的完善銷售網絡開拓市場。根據弗若斯特沙利文,按2019年全球銷售額計,海普瑞是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生産商及銷售商。值得注意的是,依諾製劑的適應症擴展在不斷的開發著,海普瑞在意大利展開用Inhixa治療COVID-19患者的臨床研究。



創新藥臨床測試進展順利



從2015年起,海普瑞積極布局創新藥領域,其多個創新藥品種臨床研發獲突破性進展。其中,全球首創的試驗型抗CA125免疫療法藥物Oregovomab已完成II期臨床試驗,可用於晚期原發性卵巢癌的治療中。另有適用於金黃色葡萄球菌肺炎的AR-301、適用於降低II型糖尿病人嚴重心血管事件發生率等的RVX-208,均處於全球III期臨床研究評估階段。



CDMO市場潜力巨大



近年來全球醫藥市場穩步發展,但醫藥研發開支不斷增加,CDMO 行業在產業鏈的複雜化和精細化下應運而生。根據資料顯示,2018年全球生物CDMO市場收入達64億美元,比2014年的34億美元複合增長19.6%,預料2024年將達到216億美元,比2018年複合增長22.4%。作為中資前三大生物製劑CDMO運營商,海普瑞的亮點尤為突出。



2015年,海普瑞收購了賽灣,正式進軍生物CDMO領域。賽灣在開發逾130種不同的重組産品方面擁有12年的往績記錄。據悉,海普瑞在專注重組生物藥品開發及製造的同時,在天然生物製品的提取、分離和純化方面具有廣泛的能力。而在實績方面,截至最後可行日期,海普瑞取得49個在手項目,其中已進入III期臨床開發及商業化生産階段的項目有14個。過去三年,公司之生物CDMO收入錄得逾55%之按年複合增長率。



從往年的業績來看,海普瑞依諾肝素製劑2019年收入達人民幣12.31億元,2017至2019年製劑業務收入年複合增長率達79.7%。回顧2020年第一季,在全球共同對抗新冠疫情的背景下,生物製藥公司受到衆多資本的追逐。海普瑞非但沒有因為疫情封鎖而受到重大不利影響,其醫藥產品的需求仍然保持強勁。今年第一季度,公司錄得扣除非經常性損益之淨利潤2.83億元人民幣,相比去年同期增長逾25倍。隨著製劑業務進入盈利快速釋放期,CDMO和創新藥産品管綫也將為海普瑞創造亮麗的業績。







