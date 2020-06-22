Monday, 22 June 2020, 10:30 HKT/SGT Share: 銀城國際成功發行1.4億美元優先票據 票息12% 最高超額兩倍認購

香港, 2020年6月22日 - (亞太商訊) - 銀城國際控股有限公司（1902.HK）（穆迪B2穩定／聯合國際B+穩定）欣然宣佈，於6月18日，公司及附屬公司擔保人成功定價發行於2021年到期的1.4億美元優先票據，票息為12%，在投資者的熱烈追捧下，票據最終定價較初始價格指引收窄37.5個基點，並錄得最高超額兩倍認購，充分反映市場對於銀城國際的綜合實力和財務狀況的認可，也再一次確立銀城國際的市場地位，以及良好的發展前景。



中銀國際亞洲有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、天風國際證券與期貨有限公司及華泰金融控股（香港）有限公司為發售及出售票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中達證券投資有限公司、東方證券（香港）有限公司、克而瑞證券有限公司、萬盛金融控股有限公司及絲路國際資本有限公司為發售及出售票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



公司擬將票據發行所得款項淨額用於公司若干現有債務的再融資及一般企業用途。



公司已於5月28日分別獲穆迪投資者服務公司及聯合評級國際有限公司授予「B2」及「B+」的主體評級，評級展望皆為「穩定」。是次成功發行優先票據，將更進一步拓展銀城國際融資渠道，優化公司融資結構，提升公司海外融資能力。







June 22, 2020, 10:30 HKT/SGT

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