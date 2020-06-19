Friday, 19 June 2020, 16:21 HKT/SGT Share:

來源 日清食品有限公司 日清食品將成立「日清食品(香港)慈善基金」 進一步回饋社會 推動長遠發展

香港, 2020年6月19日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）欣然公佈集團將於今年內成立「日清食品(香港)慈善基金」，以進一步回饋社會。新成立的慈善基金旨在推動惠澤社會的項目，並同時促進教育方面的發展。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「2019冠狀病毒病肆虐，威脅到無數的生命及生計，亦對經濟環境帶來沉重打擊。日清食品有幸得到消費者的支持，業務因而能保持強韌。面對重重挑戰，我們致力履行企業社會責任，確保穩定及可靠地供應優質食品，並進一步希望透過成立慈善基金，為社會帶來正面而長遠的影響。」



誠如日清食品的創辦人安藤百福先生認為「飲食和運動是健康之兩大軸心」，日清食品一向積極推廣健康生活方式。為此，「日清食品(香港)慈善基金」除了資助社區項目外，亦會在中小學及大專院校推動與健康生活有關的教學發展，例如支持與食品科學、營養學及體育學系相關的獎學金、研究及發展、學習活動等項目，以對人類發展及福祉作出貢獻。



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集團」；股份編號：1475) 為一間在香港及中國知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在華東及華南的一線及二線城市。詳情請流覽 www.nissingroup.com.hk。



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