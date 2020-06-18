招金礦業（01818-HK）成功獲批H股“全流通”資格

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|Thursday, 18 June 2020, 20:34 HKT/SGT
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香港, 2020年6月18日 - (亞太商訊) - 經中國證監會批准，招金礦業股份有限公司於今日正式獲得H股“全流通”資格。資格獲批意味著招金礦業將有不超過1,560,340,597股未上市內資股未來可轉為境外上市股份（H股）並在香港交易所上市流通，這標誌著內資股在境外上市流通的通道被有效打通。
作為2020年首家申報H股“全流通”的上市公司，公司管理層早在2019年初，全流通政策未全面出台前就提前佈局，先後完成中介機構選聘、法律盡職調查、協調股東出具文件等有關前期工作，及時依法合規履行完畢內部決策程序及國資部門的審批。在去年11月中國證監會正式發布《H 股公司境內未上市股份申請“全流通”業務指引》，全面推開H股“全流通”舉措後，招金礦業申報工作全面提速。公司按最新的業務指引，於2020年1月3日向中國證監會提交H股“全流通”申請並獲受理，歷經幾輪反饋回复，於6月18日順利取得批复，是國內“全流通”業務指引推開後最早獲批的企業之一。
H股“全流通”資格的獲批將有助於優化公司現有股權結構，有力帶動招金礦業市場關注度和H股流通市值的顯著提升，重塑企業價值，有效解決因股份流動性匱乏帶來的價值低估，有利於公司長遠發展及整體股東利益。未來伴隨著黃金企業不斷被追捧的熱浪，招金礦業將吸引更多的機構投資者特別是國際資本的投資熱情，為企業發展提供源源不斷的動力，助力招金礦業在境內外資本市場取得更大發展。
June 18, 2020, 20:34 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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