Friday, 19 June 2020, 06:00 HKT/SGT Share:

來源 The Executive Centre 德事商務中心(The Executive Centre)表示新型冠状病毒疫情過後,辦公室仍然擔當重要角色 - 對公司而言,員工在辦公室內良好的合作氣氛及支持員工遙距工作的靈活性是不可或缺的兩件事。在現時不穩定的社會環境下,追求成本效益的公司在靈活辦公空間的需求方面不斷增加。

- 很多人認為經過2019新型冠状病毒一疫後,遙距工作將成為新常態。但德事商務中心關注到兩點: 遙距工作未能提高創造力以及帶來的孤獨感,這個現象反映出即使疫情過後,辦公室在商業社會仍然擔任重要角色。

香港, 2020年6月19日 - (亞太商訊) - 雖然在家工作有很多好處,例如縮減通勤時間、降低成本和減少污染,但對企業和員工也有弊處。德事商務中心創辦人及行政總裁Paul Salnikow先生在一段與Business Reporter聯合製作的視頻中,討論了未來工作的模式。



Paul Salnikow先生表示:「作為亞洲其中一間最大的優質靈活辦公空間營運商,我們對於企業如何適應轉變獨具慧眼。自我們重開辦公中心以來,發現會員都很期待回到辦公室重拾各種社交活動。而且,遙距工作亦阻礙了創造性思維的啟發,並在業務日常運行方面增加後勤步驟。」



現時情況令企業難以準確預測所需的員工數目。Salnikow先生指出:「我們現時看見不少企業均在重新評估使用辦公室的策略。當前市場的不穩定性,令企業更著重控制成本但不希望承擔長期租賃帶來的責任及風險,這就直接帶動靈活辦公空間的需求。」不少企業曾花費大量資源來支付租務上的巨額費用,靈活辦公空間的出現能防止以上情況發生。



德事商務中心高級業務拓展總監Todd Liipfert先生表示:「每間穩健的企業都需要將傳統與靈活的方案融會貫通,以協助其團隊的工作。銷售團隊本身需要遙距工作或到訪不同地方,他們會更受惠於靈活辦公室所具備的靈活性,例如彈性上班及廣泛使用不同辦公據點;而創意團隊則會依賴一個熟悉和固定的辦公空間來發掘靈感。」



鑑於社會存在越來越多的未知之數及不可預測的挑戰,未來的工作空間必須具備靈活多變的特點,以適應前所未有的轉變。 無論如何,在2019新型冠状病毒疫情過後,奮勇向前發展業務的企業將會更加重視工作空間的靈活性,這股新趨勢是無庸置疑的。



如欲了解更詳細內容,可按此 https://bit.ly/3eeD8I7 或掃描QR code觀看影片。



編輯備註: 本新聞稿由Business Reporter(www.business-reporter.co.uk)提供。



關於Business Reporter

Business Reporter與The Daily Telegraph,The Sunday Telegraph和CityAM一同發行,每本出版物可接觸平均150萬人次的讀者群。

其內容可以透過Business Reporter及teiss網站發布,當中包括辯論視頻,在線文章和數碼雜誌,向全球讀者傳遞有關影響企業問題的新聞及分析。

Business Reporter亦舉辦會議,早餐會和獨家高峰會,各項活動均聚集現時商業社會中一些最具影響力的決策者。這些針對企業領導者的專研活動使Business Reporter可以直接與讀者聯繫,並有助確立其編輯計劃的內容和方向。

《Business Reporter》致力實踐聯合國的可持續發展目標,並且是《聯合國可持續發展目標媒體契約》的首位英國成員。我們在17globalgoals.com上開設了一個專頁,展示企業為實現這些目標而開展的各樣工作。

Business Reporter致力於為企業中的每個人提供有意義的分析。無論你經營的是小型企業、本地公司的業畀高層,還是跨國公司的行政人員,Business Reporter都能為你提供協助。

了解更多詳情,請瀏覽 www.business-reporter.co.uk



德事商務中心簡介

德事商務中心在1994年於香港創立,至今在14個國家的32個城市設有超過135家商務中心,成為亞洲第三大的服務式辦公室集團,年度營業額超過2.75億美元。



德事商務中心專為目標宏大的專業人士和業界領袖服務,他們尋找的不僅是辦公空間,更是能夠幫助他們大展鴻圖的地方。德事商務中心為企業塑造成功而龐大的全球社區網絡,橫跨大中華地區、東南亞、北亞、印度、斯里蘭卡、中東和澳洲,並銳意走得更遠、發展得更快。我們每所中心都位於優越的地段,辦公空間設施一應俱全,迎合會員所需。德事商務中心與會員攜手見證每一個里程碑和重要的時刻,協助有志之士邁向成功。



由私人擁有的德事商務中心總部設於香港,提供優質的私人專屬和共享辦公空間、商務行政服務和會議設施,滿足各個業務所需。

了解更多詳情,請瀏覽 www.executivecentre.com



傳媒查詢,請聯絡:

富思博睿

Sheena Shah

電話:(852) 3166 9855

電郵:Sheena.Shah@Finsbury.com



Crystal Chow

電話:(852) 3166 9838

電郵:Crystal.Chow@Finsbury.com



June 19, 2020, 06:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 业务, 人力资源, Local Business

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network