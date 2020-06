Thursday, 18 June 2020, 16:00 HKT/SGT Share: 安捷證券:成實外教育 (1565.HK) 輕資產拓展高峰期將至,期待民辦旗艦厚積薄發

香港, 2020年6月18日 - (亞太商訊) - 成實外教育(1565.HK)是中國西南地區最大的K12民辦教育集團,提供幼稚園到大學的綜合性民辦教育服務。公司是西南地區最負盛名的狀元搖籃之一,在西南地區辦學二十年。公司目前經營19所學校,包括在四川地區的17所K12學校、一所大學及位於美國加州的一所大學。



輕資產模式迅速佈局拓展學校網络。集團輕資產佈局新開學校在2020年至2021年達到高峰期,新校打開天花板的同時,半新校區提高利用率,學生人數增速受提振。集團將在2020年9月新開3個K12校區和1個大學校區,合共8個學段開始招生;2021年將會有6個新校區啟用,初步預計會有15個學段開始招生。在對新校區招生計劃相對保守的測算下,安捷證券預計公司旗下招生人數將在FY20E-FY22E維持在+15%/+18%/+15%的穩健增長。



強品牌效應促成定價優勢。在辦學二十年間,集團狀元搖籃的口碑在西南地區經久不衰,集團旗下學校的報讀人數遠超招生計劃。據公司統計,2019年公司旗下學校小升初及幼升小的錄取率僅在15%左右,學位供不應求給了公司較高的議價權。在管理方面,教師幹部內部管理培養形成體系,幫助公司在輕裝拓展的同時能夠維持良好的口碑。



FY20E受疫情一次性打擊,FY21E起恢復穩健增長。疫情影響2019/2020學年第二學期開學時間,食堂運營及住宿收入受影響、融資成本增加,安捷證券預計FY20E-FY22E公司總收入將達17.1億/22.2億/26.5億人民幣,對應增速為+15%/+30%/+19%,收入端波動主要由於疫情對FY20E業績造成一次性影響,同樣的,安捷證券預計FY20E利潤端增速受到成本端壓力亦將下滑,如FY21E保持正常增長預計利潤端增速將回彈。



估值。安捷證券採用現金流貼現(DCF)方法對公司進行估值,目標價港幣2.70元,對應14.3倍FY21E預測市盈率水平,首次覆蓋給予買入評級。



風險:1) 監管政策風險;2) 新校區招生情況不及預期;及3) 匯率風險。







