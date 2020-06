Thursday, 18 June 2020, 15:55 HKT/SGT Share: 股價拍馬殺回,山東高速金融(412.HK)的第二春來了?

香港, 2020年6月18日 - (亞太商訊) - 4月份筆者曾在“創昇港股攻略”分析過山東高速金融(412.HK),當日該股票以0.44港元收盤,之後三個交易日升至0.56港元高點後回落並橫盤整固。







今年的第一個季度,宏觀經濟受到疫情影響,交通與運輸物流也處於停頓狀態,令曾經沖上第一波的山東高速金融(412.HK)回到0.26港元附近徘徊。但是聰明的投資者應該留意到,山東高速金融在0.26港元的底部有着牢固的防線,同時也回到250天牛熊分界線上。現在回過頭來看,山東高速金融回檔時,有資金採取了趁低吸納的策略。



這段時間港股投資者比較鬱悶,部分外資的撤離使得港股大盤出現了兩次暴跌,但山東高速金融的低位整固始終有資金強有力的支撐。根據筆者粗略統計,橫盤期間山東高速金融每天的平均成交金額維持在2,000萬港元上下,在恒生指數表現不好的情況下,這個成交量對於港股中小市值公司而言是十分活躍的。直到6月4日,山東高速金融處於近期的低位,收盤價是0.26港元。不少之前買進的朋友,開始懷疑自己、懷疑人生、懷疑筆者了……



但是!



有實力的投資者與一般散戶眼光的差別,就在黑暗之期中看出高下。從6月4日到6月17日這九個交易日,山東高速金融便從0.26港元升到最高位0.53港元,這一波的升幅剛剛是一倍!你沒看錯,九天升了一倍!



還記得股神巴菲特曾經講過一句金句,相信大家都肯定聽過,只是能做到的人少之又少:別人恐慌我貪婪、別人貪婪我恐慌。



回顧一下山東高速金融的往事,國內大型基金嘉實在3月16日以約19.7億港元或每股0.2875港元買入山東高速金融約68.5億股或28%股權,一躍而成第二大股東。當山東高速金融的股價在0.27元橫盤走的時候堅定買進的資金現在已經得到了翻倍的回報。但秉持追高殺跌邏輯的散戶們如果在手中持有的股票下跌之時開始懷疑人生,或者是割肉離開,後面股價翻紅也只能望洋興嘆。



一直以來,山東高速金融的故事並沒有完結,相反,一切才是剛剛開始,只是正如筆者之前所說的,股價下來的那一波,剛好受到了疫情的影響,現在,不就是重新起動了嗎?



山東高速金融前身是中國新金融,大概三年前獲得國有獨資大型企業山東高速集團入股,所以說,山東高速金融就擔當了母公司海外上市平台的角色,現在的業務包括證券投資、放債、融資租賃及科技金融。母公司山東高速集團本身是家綜合企業,業務涵蓋交通、基建、物流及金融資產,從這個佈局可見,山東高速金融股價上來了,相信就是與「注資」有關。



山東高速集團六大板塊下面包含了威海市商業銀行、泰山財產保險、信聯支付等我們耳熟能詳的公司。山東高速金融作為集團在境外的投資平台,又擁有香港資本市場全牌照,母公司會給這個海外平台注入甚麼樣的資產,這是相當值得關注。



股票投資是一門學問,不對公司進行深入研究、不去建立科學合理的交易思路,只是按照個人粗淺的判斷就去投資是很難在這個各方“搏殺”的市場中虎口拔牙的。嘉實基金兩個月前帶着65億港元選擇了山東高速金融,後面還會繼續發生什麼故事呢?我們拭目以待。



作者:克洛格







