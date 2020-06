Wednesday, 17 June 2020, 21:09 HKT/SGT Share: 首家滬港倫三地上市的中國保險企業誕生 中國太保全球存託憑證在倫交所成功掛牌上市

香港, 2020年6月17日 - (亞太商訊) - 倫敦時間6月17日上午9時,中國太保滬倫通全球存託憑證(GDR)於倫敦證券交易所滬倫通板塊正式掛牌(證券代碼:CPIC)交易,發行定價為17.60美元,中國太保由此成為第一家在上海、香港、倫敦三地上市的中國保險企業。



中國太保的GDR發行創下滬倫通機制下多項第一:第一次使用中國會計準則的GDR,第一次採用基石投資者機制的GDR,第一次非歐洲企業得到大眾持股比例豁免的GDR,第一次在滬倫兩地之間實施「雲上市」的GDR。中國太保董事長孔慶偉表示:中國太保GDR在倫敦的成功發行上市,不僅是公司本身的重大歷史事件,更作為東西方資本市場「互信、互助、互通、互動」的標誌性事件載入史冊。中國的企業要向西方同業學習,同時繁榮穩定的中國更是值得全世界投資的地方。



中國太保成立29年來,歷經分業、上市、轉型等具有里程碑意義的關鍵變革,公司專注保險主業,依託保險全牌照優勢,持續推動多業務板塊均衡發展,公司價值持續增長,綜合實力不斷增強,打造起具有核心競爭力的保險專業經營能力,逐步成長為資本雄厚、價值創造能力強、風控水準優的大型綜合保險集團。



作為最具品牌影響力的保險企業,發行GDR是中國太保服務國家對外開放大局的戰略選擇,是助力上海國際金融中心建設的重要舉措,也是自身推動實現高品質發展的主動作為。本次GDR的成功發行,進一步增強了公司資本實力,優化了公司股權結構,提升了公司治理水準,標誌著中國保險業全面走向國際資本市場,為中國和英國的資本市場雙向開放立下重要里程碑。業內人士分析,中國太保A+H+G上市受益於國家的改革發展和我國金融業的對外開放,也為未來更多A股或保險上市公司通過滬倫通融入全球核心資本市場提供了有益借鑒。





