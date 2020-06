Wednesday, 17 June 2020, 18:29 HKT/SGT Share:

來源 香港董事學會 香港董事學會調查顯示上市公司董事會組成人數存大差異;性別多元亦有改善空間

香港, 2020年6月17日 - (亞太商訊) - 根據香港董事學會一項關於董事會特色的調查顯示,香港主要上市公司的董事會組成人數存有很大差異,在性別多元方面也有改善空間,建議董事會及提名委員會需要密切留意。



是次調查根據香港上市公司於公眾領域發放有關2018至2019財政年度的資訊,數據涵蓋恒生指數、恒生香港中資企業指數、恒生中國企業指數及恒生綜合大型股指數之成份股。調查樣本包括135家上市公司及1,529個董事席位。



調查結果指出樣本上市公司的董事會人數由6至29位董事不等,平均董事人數為11.33位。據行業分析,消費品行業同時涵蓋最多及最少人數組成的董事會。集團行業和物業及建築行業中最多人數的董事會人數為20位,排行第二。平均董事人數最少為通訊行業的9位,最多為集團行業的14.8位。在1,529個董事席位中,只有180個由女性出任,佔11.77%。



香港董事學會主席陶榮博士表示:「上市公司董事會的人數未有明文規定,而香港交易所要求上市公司的獨立非執行董事人數需佔最少三分之一。董事會的人數取決於公司的業務性質,或在某些情況下視乎其股權結構。然而董事會多元化是一個重要的考慮因素,任何類型公司的董事會都應涵蓋不同的經驗、技能、性別、年齡、教育程度、種族、董事會角色及其他與公司商業模式有關的重要因素,以構成良好的組合。」



根據香港董事學會行政總裁徐尉玲博士,該學會的成員當中21%為女性,對此她表示:「我們觀察到女性董事加入學會以及參加本會董事培訓課程的數字有上升趨勢。現在,不同性別的人士都為作為董事準備就緒。涵蓋性別與其他因素之多元化董事會,可以激發由不同觀點出發的討論,最終促成更好的決策。本會的傑出董事獎項目亦表揚多元化的董事會,此舉始於董事會制定多元化政策,並通過實踐使政策得以延續。」今年的傑出董事獎(https://www.hkiod.com/dya-current.html)接受公眾提名至2020年7月31日。



調查亦顯示1,529個董事席位由1,123位自然人出任,當中有114人服務不同公司的董事會,而他們平均服務4.14個董事會。



香港交易所要求上市公司在任命一名已經擔任6個或以上董事職位的人士為新董事時,需解釋為何相信該名人士仍能投放足夠的時間於董事會。陶榮博士表示:「雖然未有對個人所服務之董事會數目的限制,但董事應注意履行其職務,包括出席董事會及委員會會議、審查文件及熟悉公司業務所需要的時間,在決定是否接受董事任命時審慎評估自己是否能夠投放足夠時間。另一方面,公司任命董事時亦應仔細評估候選人當時及將來的參與度。總括而言,董事會及提名委員會必須考慮董事會的組合,以及董事會成員能夠投放的時間。」



董事會特色調查結果詳列於報告摘要。

https://hkiod.com/document/HKIoD_Board_Characteristics_Survey_2020.pdf



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是促進所有公司的持久成就;爲達成使命,學會致力提倡優秀企業管治與厘訂相關標準,以及協助董事的專業發展。 學會爲非分配利潤組織,成員是上市及非上市公司的董事,致力爲董事提供教育項目及資訊服務,並代表董事發表具影響性的意見。學會具備國際視野及多元文化環境,以兩文三語執行會務。

網址 http://www.hkiod.com



