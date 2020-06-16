Tuesday, 16 June 2020, 08:00 HKT/SGT Share: 中信建投看好人瑞人才 目標價45.44港元

香港, 2020年6月16日 - (亞太商訊) - 受到內地公共衛生事件的變化影響，恒指昨天借勢調整逾524點。不少股份雖然錄得顯著下跌，但相信現價已充份反映了市場最壞的情況，投資者可趁機入市，低位押寶優質股，作中長線持有。



目前，除了生物科技及醫療醫藥股值得關注外，科技賦能股也是市場另一焦點。早前推介的半新股移卡(9923)昨天逆市企穩，料受惠於上市初期貨源仍高度歸邊，下月初穩價期滿後或另有一番景象。建議目前先觀望。相反，昨天急跌、以科技賦能露活用工招聘服務外包的人瑞人才(6919)更值得留意。



最近，投行發表研報指人瑞人才的業務在上半年有可能受到內地疫情的影響，呈現增長放緩的情況。參考同業的獵聘(6100)於5月公佈的2020年第一季度業績，相信整個行業所受到的影響大致相近。不過，值得留意的是，靈活用工服務外包市場的基本面依然較好，同比增長保持。根據獵聘的首季業績顯示，1Q20收入約為3.43億元(人民，下同)，同比增長10.4%，非GAAP下公司權益股東應佔淨利潤為1,220萬元，去年同期為淨虧損450萬元，其中靈活用工領域的收益增長較強勁，可見內地HR服務外包行業的整體增長仍較好。



上周，中信建投就人瑞人才的業務表現預期發表報告，指2020年初，新冠疫情在國內爆發，人瑞人才的「線下招聘活動隨之被叫停，企業復工延後、候選人到崗難度加大、部分客戶付費延遲使得公司一季度業務受到一定影響。但伴隨疫情逐步得到控制，公司正重回增長軌道。靈活用工作為一種彈性的用工方式，可以有效增強企業的組織彈性、降低突發事件下企業的用工成本壓力，在新冠疫情後時代將更受到企業的青睞。」



潛在升幅達40% BPO業務前景佳

因應上述的宏觀市場情況，中信建投下調了人瑞人才的年度盈利預測，預計公司2020、2021年收入分別同比增長25.9%、33.0%；經調整淨利潤分別同比增長27.5%、47.2%，對應PE分別為30、20倍。維持「買入」評級，6個月目標價45.44港元。而另一投行安信國際則給予人瑞人才12個月目標價48.5港元。根據兩家投行給出的平均目標價46.9港元及公司昨天的收市價31.45港元計，溢價空間近40%。基於調整較深，相信人瑞人才昨天的股價已充份反映了近期疲弱的投資市場氣氛。當中亦不排除大戶進行震倉，借機逢低吸納。



事實上，人瑞人才近期不乏利好消息。中信建投指，公司是國內最大的靈活用工公司，2019年靈活用工收入21.51億元，對比來看，業務流程外包收入僅5,175.3萬元，收入佔比2.3%，但業務流程外包呈快速增長趨勢，2017、2018年收入分別為167.6萬元、2,296.4萬元，2019年同比增長125.4%，業務流程外包服務坐席數從2019年10月底的880個上升至2019年12月底的1,727個。有見及此，公司於今年5月公佈與合作團隊成立兩家合營公司，以把握此業務的巨大發展空間，除有望提升BPO團隊專業化服務能力之餘，亦可進一步加快公司的客服(電話呼叫)中心外包或業務流程外包服務的發展。



安信國際則認為呼叫中心全國從業客服超300萬人，人瑞人才為該領域的靈活用工服務外包龍頭，但市佔率僅0.5%，未來僅該單一賽道空間可期。此外，根據公司公告和上市時的招股書，公司還計劃大力發展BPO業務，以及中遠期不排除通過併購切入金融及IT領域以進一步擴張業務的可能，版圖空間有望持續打開。







June 16, 2020, 08:00 HKT/SGT

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