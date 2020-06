Monday, 15 June 2020, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 VerifyMe, Inc. VerifyMe和Gohar集團的Techind建立戰略合作關係,以應對印度大型新興醫藥市場的產品認證和品牌保護需求 VerifyMe Technologies應對全球假藥危機

紐約州羅徹斯特, 2020年6月15日 - (亞太商訊) - VerifyMe, Inc.(OTCQB代碼:VRME),打假、認證、序列化、 數據採掘、跟踪與追踪、標籤特徵和產品包裝數字化科技解決方案供應商,宣布與印度Gohar集團Techind Engineers & Consultants-Impex(“Techind”)建立戰略合作關係。







Techind擁有豐富的序列化及跟踪和追踪經驗,在過去數年里為醫藥行業十位客戶安裝了超過100套生產線序列化系統。



VerifyMe和Techind將協力為眾多行業和Techind客戶提供VeriPAS(TM)序列化及跟踪和追踪解決方案,重點關注醫藥行業。 Techind其他項目領域包括:生物科技、加工食品、化工和三級聯合包裝,均提供一站式服務。 Techind擁有超過35年的從業經驗,市場地位穩固,聲譽鵲起,深受客戶信賴。



Techind首席執行官AJS Gohar說:“因為我們的客戶需要產品認證和品牌保護解決方案,所以我們在過去九年一直提供序列化及跟踪和追踪服務。VerifyMe的VeriPAS(TM)是我們先前方案的升級版。我們相信,現有客戶完全可以與之融合,而這也是新客戶需要的。我們重點關注醫藥、保健品和消費產品領域,因為在這些領域我們的客戶和合作夥伴需要序列化及跟踪和追踪解決方案。考慮到我們在醫藥行業的豐富經驗以及所擁有的新冠疫情檢測套裝序列化和認證手段,本次合作可謂特別及時。近期我們將重點關注這方面工作。我們期待為印度、南盟地區乃至全球客戶提供VeriPAS(TM)。”



VerifyMe首席執行官Patrick White講道:“據世界衛生組織講,數以萬計的人死於假藥禍害。詳見https://pr.report/ylAwH8q9。人們迫切希望他們所服藥物和藥劑都是真品。我們掌握的技術可幫助用戶和品牌檢驗員使用智能電話進行迅捷、簡便、有效的認證檢測。對於Gohar集團和Techind選擇我們的技術,我們深表欣慰。我們的打假技術與他們的專業技能相互融合,共同創建醫藥生產系統,這不僅是醫藥客戶的福音,對那些迫切希望避免遭受假藥禍害的患者來講也是喜事一件。他們在印度、南盟地區乃至全世界取得的商業輝煌和無暇聲譽為我們推廣自己的序列化及跟踪和追踪解決方案VeriPAS(TM)提供了一次良機。他們擁有眾多實力雄厚的客戶,特別是在醫藥行業,對我們來講是千載難逢的機會,例如太陽藥業、西普拉、Lupin、Panacea Biotec、沃克哈德、Intas、奧貝泰克製藥有限公司、赫升瑞、強生、第一三共株式會社、賽諾菲-安萬特集團、葛蘭素史克、諾華、默克集團、輝瑞製藥和阿斯利康。另外,我們期待與Techind技術總監Adhinayak Gohar合作,創造一個更加安全的世界。”



關於Gohar集團重點客戶,請登陸http://www.gohargroup.in/clients.php查看。



關於Gohar集團和Techind Engineers & Consultants-Impex

Gohar集團創立於1945年,經營多種商業活動,為諸多充滿前景的行業(例如製造業、信息技術和電子通訊、醫療保健、能源/石油和天然氣、銀行和保險、基礎設施和工程建設、教育和環保及廢物回收利用)提供多種專屬服務。欲了解詳細信息,請登陸http://www.gohargroup.in。



Techind在德里和孟買設有辦事處,從事一站式項目設計與諮詢業務,為南盟(即南亞區域合作聯盟,南亞地區政府間組織和地緣政治聯盟)地區提供服務。南盟成員國有阿富汗、孟加拉國、不丹、印度、馬爾代夫、尼泊爾、巴基斯坦和斯里蘭卡。另外,Techind還全權代表歐洲和美國委託人向全球客戶推銷他們的機器、設備和專業知識。



關於VerifyMe, Inc.

VerifyMe, Inc.是一家技術解決方案公司,推銷有專利、專利申請和商業秘密保護的產品,這些專利、專利申請和商業秘密可以提供標籤、包裝和產品認證、追踪和跟踪所需的識別碼和序列化技術。 VerifyMe的技術利用一系列專屬安全標識對包裝、標籤及文件進行認證,另外還有幫助消費者和品牌檢驗員利用智能電話進行防偽認證的序列化與跟踪和追踪軟件,即VeriPASTM。 VeriPAS™ 是一套序列化軟件系統,而品牌所有人可通過網絡門戶進入該系統,進而監督、控制和保護他們的產品。欲了解更多信息,請登陸www.verifyme.com。



有關前瞻性聲明的注意事項

本新聞稿包含關於收入機會、在其他新聞報導和地區利用我方產品、持續檢測結果、推銷我方產品和認證設備的前瞻性聲明,具有不確定性和風險。諸如“相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預計”、“試圖”、“應該”、“計劃”、“有可能”、“目的”、“潛在”、“很可能” 、“即將”、“有望”之類的措辭及類似措辭用於確認前瞻性聲明。這些前瞻性聲明在很大程度上以我們對可能影響我方財務狀況、經營業績、商業策略和財務需求的未來事件和財務趨勢的預期和預測為基礎。造成實際結果與前瞻性聲明所列結果不同的重要因素包括公司與合作夥伴協作向企業出售其技術的能力、生產困難、無法與未來合作夥伴簽約和交易以及可能影響大型企業更改產品意願、接受我方技術、我方認證效率的問題,其中包括潛在訴訟以及新冠疫情。關於我方風險因素的其他信息可見我方提交證券交易委員會的材料,其中包括截至2019年12月31日的10-K表格。我們在此所做的任何前瞻性聲明僅限聲明之日使用。可能造成實際結果有所不同的因素或事件可能隨時出現,我們實難預料。我們沒有義務因為信息更新、未來發展或其他原因更新任何前瞻性聲明,除非是法律規定。



許可或其他信息聯繫人:

公司: VerifyMe, Inc.

電子郵件: IR@verifyme.com

網址: http://www.verifyme.com



投資者關係:

ClearThink

nyc@clearthink.capital



資料來源: VerifyMe



