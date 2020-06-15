Monday, 15 June 2020, 18:23 HKT/SGT Share: 環球股市疫後復甦 內地藥企轉型加速

香港, 2020年6月15日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道，上周新股市場氣氛踴躍，周四內地科網巨企網易（09999）正式掛牌上市，成為阿里巴巴（09988）之後第二家在港二次上市的中概股，開盤後股價一路上揚，五分鐘內股價最高較認購價上漲約10%。另一隻備受關注的回歸中概股京東，亦於上周開啟公開招股，截至孖展「截飛」，綜合11間券商數據，合共累計借出748.6億港元，超額認購逾46倍，國際配售亦有不俗表現。



經濟分析人士指出，全球各地經濟逐步重啟，近期流入環球股市資金開始輪動，聚焦於經濟封鎖時期受創最嚴重的能源、金融、航空等周期性板塊。醫藥板塊熱度持續，除傳統製藥及醫療設備外，創新藥研發企業引發市場關注。其中翰森製藥（03692）上周股價最高升至36.75港元，再創上市以來新高，截至上周五收盤，最新市值超過2,175億港元，維持最大港股藥企地位，遠超兩隻藍籌藥企——中生製藥（01177）及石藥集團（01093）。



翰森製藥是內地大型創新製藥企業，從以首仿藥為核心業務走向「首仿+創新藥」雙輪驅動。目前公司在中樞神經系統疾病丶抗腫瘤丶抗感染及糖尿病方面擁有廣泛且領先的藥物組合。年報數據顯示，截至去年12月底，公司營業額86.83億元人民幣，按年升12.4%；純利25.57億元人民幣，按年升34.3%。天風證券近日給予翰森40.79港元目標價及「買入」評級。



政策與市場紅利不斷 內地藥企加碼佈局創新藥



翰森製藥可謂踩著行業東風一路高歌猛進。近年來，由於集采、一致性評價、輔助用藥等政策影響，內地藥企傳統品種銷售受到影響，與此同時，一系列鼓勵藥品創新的監管政策落地實施，創新藥納入醫保目錄的路徑加速拓寬，各類政府資金、大量社會資本投入到醫藥創新領域。業內人士認為，在新藥審批、臨床試驗、生產、上市、進入醫保等生命周期全過程中，政策都在不斷向創新藥研發發生傾斜，當前藥企創新轉型趨勢不可逆轉已經成為共識，傳統醫藥生存模式將向高壁壘、高收益的創新藥轉型，迎來黃金發展期。



行業專家表示，創新藥將日漸成為行業發展的主流背景下，預計對醫藥行業來說將加速其洗牌進程、汰弱留強，藥企勢必將以本土資源、國際標準、全球市場為出發點開展高品質的創新藥研發工作。亦有醫藥行業分析師指出，建議重點關注具有完整研發服務產業鏈、高臨床應用價值以及由國家科技重大專項、國家重點研發計劃支持的創新藥品種及相關醫藥企業。



轉型驅動行業造好 港交所再迎藥企新軍



翰森藥業登陸港股之後，創新藥企先聲藥業集團有限公司於6月10日向港交所遞交上市申請，大摩與中金為聯席保薦人。招股書顯示，先聲藥業是一家快速轉型爲創新和研發驅動的製藥公司，在腫瘤疾病、中樞神經系統疾病、自身免疫疾病三大專注戰略性治療領域擁有多元化且領先的創新產品組合。2017至2019年，先聲一類創新藥收入佔公司當年總收入比例分別為21.4%、25.5%及32.9%。



公司近年來持續加大研發投入，除自主研發外，亦與國內外領先的製藥公司和生物技術公司達成長期合作協議，包括BMS、Amgen等領先的跨國製藥企業和Apexigen、Aeromics、Merus、JW Pharmaceutical、GI Innovation、江蘇康寧傑瑞等國內外生物技術公司。截至最後實際可行日期，先聲擁有近50個不同開發階段的在研創新藥產品，其中超過10個在研創新藥產品處於臨床階段、已遞交新藥申報或者已經獲批。



財務表現方面，招股文件披露，公司總收入由2017年的人民幣3,867.9百萬元增加至2019年的人民幣5,036.7百萬元，年複合增長率為14.1%。淨利潤由2017年的人民幣350.4百萬元增加至2019年的人民幣1,003.6百萬元，年複合增長率為69.2%。







June 15, 2020, 18:23 HKT/SGT

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