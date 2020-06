Monday, 15 June 2020, 17:01 HKT/SGT Share:

來源 漢國置業有限公司 漢國置業與跨國業界領導企業就葵涌全幢數據中心簽訂租約

香港, 2020年6月15日 - (亞太商訊) - 漢國置業有限公司(「漢國置業」或「集團」;股票代號:160)欣然宣佈其全資子公司金譽發展有限公司與一家跨國數據中心業界領導企業簽訂長期租約,集團向其租出新近落成位於葵涌的數據中心之全幢面積,標誌著漢國置業的卓越能力,進一步延伸其開發領域至要求高度建築專業的特殊用途物業,且代表著集團利用其房地產開發商和建築集團的優勢,豐富其物業組合的重要進展。



漢國置業的資料中心位處葵湧,總樓面面積約228,000平方呎,新近落成,符合UTI Tier III標準。



唯一於近年在港落成具高密度電源的數據中心



此幢新近落成的數據中心共有14層樓,總樓面面積約228,000平方呎,設計針對數據中心用途需要,符合UTI Tier III標準。為滿足企業對營運穩定性的要求,大樓特設由中華電力有限公司專門供電的132kV和11kV變壓房,為設施提供50MVA + 26 MVA的雙饋電源,是目前唯一一座於近年在香港落成具高密度電源及24 MW IT負載能力的數據中心,預計將於2021年9月前全面投入營運。



漢國置業執行董事王承偉先生表示:「數據中心市場是我們的新方向。集團從事房地產業務40餘年,深諳市場趨勢,明白香港5G移動網絡啟用後,將帶動存儲和處理數據的龐大需求。因此,我們自2015年就開發並投資建設此數據中心項目,並利用建聯集團有限公司(「建聯集團」,股份代號:0385)在地基工程,上蓋建築物及樓宇服務擁有豐富經驗及專業的優勢,大樓至今順利竣工。其中,我們的姐妹公司建業建築公司負責設計及建造此高度專業之大樓。此項目不是一般的投資,建造,設計和設施管理項目,而是定位創新性的數據中心,齊備運營商中立網絡、通信和信息安全以及統一管理解決方案等特色。」



建聯集團的子分司建業建築集團於香港及澳門提供上蓋建築工程,為此數據中心大樓提供設計、項目管理、施工、機械、電氣、管道基建安裝服務等整體設計及建造等服務。



提供穩定的經常性收入來源



此數據中心成功租出可為漢國置業提供穩定的經常性收入,加強集團財政實力,為未來發展,及迎接市場環境多變下的挑戰造好準備。



王承偉先生指出:「此數據中心竣工及成功租出開啟了漢國置業項目發展中的新篇章。集團在長年開發住宅和商業大樓的基礎上,現已準備就緒,進一步豐富我們的項目組合,開拓投資特色房地產領域。我們有信心,與建聯集團的合作,有利集團把握數據處理和存儲空間的機遇。」



有關漢國置業有限公司

漢國置業有限公司成立於1965年,並於1972年在香港聯合交易所主板上市。漢國置業主要從事房地產開發及物業投資,已在香港及海外完成超過40個項目,為建業實業有限公司(股份代號:0216)之子公司。於1997年,集團成立全資附屬公司漢國置業(中國)有限公司,銳意開拓內地市場。現時漢國置業(中國)的投資項目主要集中在深圳、廣州、佛山、重慶等地。



新聞垂詢

縱橫財經公關顧問有限公司

吳慧怡 電話: (852) 2864 4831 電郵: veron.ng@sprg.com.hk

梁家儀 電話: (852) 2114 4172 電郵: phoebe.leung@sprg.com.hk







June 15, 2020, 17:01 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network