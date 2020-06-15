Monday, 15 June 2020, 12:44 HKT/SGT Share: 區域經濟優勢帶動多元化網絡 渤海銀行高起點穩發展

香港, 2020年6月15日 - (亞太商訊) - 據媒體報道，2003年渤海銀行受國務院批准籌建，成為了同年《中國商業銀行法》修訂至今唯一一家全新成立的、最年輕、最有活力的全國性股份制商業銀行。自2006年正式開業以來，憑藉顯著的後發優勢，渤海銀行緊抓多項國家戰略實施與金融科技發展帶來的時代機遇，盈利能力領先同業，並形成了以京津冀地區為核心輻射全國的多元化網絡。



京津冀協同發展 充分發揮區域優勢



據6月4日報道，2020年國開行將在京津冀地區發放本外幣貸款5,200億元，提供綜合融資總量5,500億元，旨在加大對京津冀協同發展金融支持，發揮開發性金融逆周期調節作用。國開行此舉體現了國家對於京津冀地區協同發展的重視。雄安新區高質量發展、北京城市副中心高標準建設、張家口綠色生態發展和冬奧會籌辦、天津濱海新區高水平建設等，都展現了京津冀地區的無限發展潛力。區域協同發展帶來諸多紅利，如地區生態環境持續改善、交通工程高速建設、醫療水平不斷提升等，亦在吸引大量優質人才和資本，反推動著區域高速發展，行成良性循環。



渤海银行總部位於京津冀地區，并且是第一家根植於天津的全國性股份制商業銀行，充分把握區域性協同發展的優勢，持續穩定的高速發展，建立了均衡的分支網絡以服務中國其他的經濟發達和具有強大的發展潛力的地區，發展至今形成了輻射全國的多元化網絡。截至2019年9月30日，渤海銀行在全國範圍內共擁有31家一級分行（包括直屬分行）、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行，並設立了香港代表處，網點總數高達243家，具備了輻射全國的多元化網絡優勢。



後發優勢顯著 資產質量穩中向好



渤海銀行作為最年輕的全國性股份制商業銀行，具有顯著的後發優勢。渤海銀行在2019年《銀行家》公佈的「全球銀行1000強」榜單中排名第178位，較2017年的排名上升了九位，並在所有上榜中國銀行中名列27。截至2019年9月30日止九個月，渤海銀行的淨利潤同比增速達15.9%，加權平均淨資產收益率達14.7%，與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別排名第一和第二。



通過15年的發展，渤海銀行已經擁有了一批高價值、高黏性客戶群體，並在差異化競爭和服務能力方面確立明顯優勢。渤海銀行的公司銀行客戶自2015年1月1日至2019年9月30日增長達40.7%。截至2019年9月30日，渤海銀行的公司貸款高達4,582億元人民幣，同比增速在12家全國性股份制商業銀行之中位居第一。截至2019年9月30日，渤海銀行的零售貸款總額為2,058億元；零售貸款利息收入為88億元，2017年和2018年的同比增速相比全部全國性股份制上市商業銀行分別居於第二、第一。



渤海銀行一貫堅持穩健的風險偏好、審慎的合規意識，風控成效良好，資產質量亦顯著向好。截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日，我們的零售貸款不良率分別為0.37%、0.38%、0.55%，2017、2018年對比全部全國性股份制上市商業銀行均處於最低。同期，該行的撥備覆蓋率分別為185.89%、186.96%和203.80%，撥貸比分別為3.24%、3.44%和3.60%，均呈穩中向好趨勢。其中，撥貸比優於全國性股份制上市商業銀行平均水平。







June 15, 2020, 12:44 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

