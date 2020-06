Sunday, 14 June 2020, 12:03 HKT/SGT Share: 中國太保GDR招股書獲批,保險業首單GDR發行進入倒計時

香港, 2020年6月14日 - (亞太商訊) - 備受市場矚目的國內第二單滬倫通全球存托憑證(GDR)——中國太平洋保險(集團)股份有限公司(簡稱“中國太保”或“公司”)GDR發行再迎新進展。6月12日,中國太保在上交所、香港聯交所及倫交所三大平臺發佈公告稱,公司申請發行GDR並在倫敦證券交易所上市的招股說明書已於倫敦時間6月12日獲得英國金融行為監管局批准。公司已根據本次發行上市的時間安排刊發GDR招股說明書,該招股說明書並非針對境內投資者刊發。此前,公司已於6月2日公告GDR發行獲得中國證監會批復並與瑞再簽訂基石投資協議等事宜,6月10日披露上市意向函。此次發行完成後,中國太保將成為國內首家發行GDR的保險公司、首家A+H+G(上海、香港、倫敦)上市的保險公司。



根據有關公告,公司擬初始發行不超過102,873,300份GDR,其中每份GDR代表5股本公司A股股票。此外,穩定價格操作人可以通過行使超額配售權,要求公司額外發行不超過10,287,300份且不超過實際初始發售規模10%的GDR。本次發行的GDR所代表的新增基礎證券為不超過565,803,000股的本公司A股股票(含超額配售權)。本次GDR的價格區間初步確定為每份GDR17.60美元至19.00美元,發售期為倫敦時間自6月12日至6月16日。假設本次發行的GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使,預計本次發行的募集資金總額為19.92億美元至21.50億美元。本次發行的GDR自上市之日起120日內不得轉換為A股股票。



招股說明書獲批意味著中國太保GDR正式發行進入倒計時。中國太保表示,本次GDR發行一方面有助於全球投資者分享中國保險業穩步發展和日益開放的成果及增長潛力,另一方面有助於公司更緊密地聯繫全球資本市場並借此推動轉型2.0戰略。針對公告中載列的發行方案,中國太保表示,希望通過本次發行GDR,在全球範圍內引入優質投資者,豐富股東構成,持續完善公司治理,有信心實現本次發行的戰略目的與初衷;發行價格區間是公司基於公司基本面和前期投資者摸底情況並綜合考慮滬倫通監管要求、境內外資本市場情況、發行風險等因素之後確定的。



成立於1991年的中國太保,明年將步入“而立之年”。作為中國保險行業最知名的品牌之一,近期中國太保亮點頻現。中國太保2020年一季度財報顯示,公司一季度實現營業收入1,382.11億元,同比增長3.8%;歸母淨利潤83.88億元,同比增長53.1%。6月11日,中國太保發佈2019年年度分紅派息實施公告,按每股人民幣1.2元(含稅)進行年度現金股利分配。有專業機構分析稱,中國太保本次GDR發行有望改善公司治理水準,且有助於發掘具有潛在戰略協同效應或業務合作空間的投資者,同時有助於公司搭建境外美元資金募集平臺、推進圍繞保險產業鏈條的國際化佈局;引入擁有長期合作關係的瑞再作為基石投資者,將為後續雙方進一步加深合作創造有利條件。歐洲是保險業的發源地,在公司成立三十周年之際,登陸歐洲資本市場,中國太保走向世界的表現值得期待。





