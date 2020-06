Friday, 12 June 2020, 16:32 HKT/SGT Share: 國美零售與PLANAR達成獨家戰略合作 世界頂級視聽品牌登陸中國 獨家引進「家用投影界勞斯萊斯」PLANAR 強化中高端品類優勢

聯手走進「大屏時代」



香港, 2020年6月12日 - (亞太商訊) - 國美零售 (493.HK)與世界頂級視聽品牌Planar Systems Inc. (「PLANAR」) 達成獨家戰略合作,國美零售將成為PLANAR在中國的獨家合作夥伴。



國美零售與PLANAR達成獨家戰略合作



2020年6月11日,「國美零售 & PLANAR戰略合作新聞發佈會暨美國頂級品牌PLANAR全面進駐國美簽約儀式」舉行,PLANAR全球消費者業務總裁金永男、PLANAR中國消費者業務銷售總經理宋海成、國美零售副總裁王波、國美零售彩電總經理張濤、視像協會執行秘書長彭劍鋒、北京奧維雲網大數據科技股份有限公司 (「奧維雲網」) 總裁郭梅德、中怡康時代市場研究有限公司大家電事業群總經理彭顯東等出席簽約儀式。



PLANAR是全球工業應用領域平板顯示器的領導者,也是全球最大的專業顯示器供應商之一,其LED顯示產品銷量連續3年全球第一,是世界公認的高端視頻廠商。2007年,PLANAR收購國際頂級家庭投影品牌RUNCO,正式進軍民用市場。PLANAR首次進軍中國選擇與國美零售簽訂獨家戰略合作協定,並制定了1個億 (人民幣,下同) 的銷售目標。



國美零售副總裁王波表示:「作為全球頂級視聽品牌,PLANAR旗下高端大屏產品將進一步豐富國美零售的影音產品線,為消費者帶來更豐富的客廳觀影體驗。同時,我們強大的供應鏈能力、高效便捷的物流服務能力、全渠道線上線下融合能力將助力PLANAR快速打開國內市場,雙方將通過深度合作,共同滿足中國家庭消費升級和對美好生活的需求,實現雙贏。」



PLANAR入駐國美,共赴「大屏時代」

隨著中國家庭消費水平的不斷提升,客廳電視的尺寸也越來越大。根據奧維雲網資料顯示,2020年第一季度,61至70英寸電視上新46款產品,佔新品總數24.6%,對比同期上漲8.1%;71英寸以上產品佔比約為16.1%,且呈不斷上漲之勢。而PLANAR正是美國LED和商用顯示領域的優秀企業,在LED顯示領域名列前茅,從去年至今發佈了多款大屏產品。2020年,PLANAR將繼續在「大屏」電視方面發力,發佈多款55-100英寸LED大型電視產品,並能夠根據用戶需求定制135英寸甚至更大尺寸的Micro LED電視視聽設計,同時提供電視牆安裝,滿足消費者不斷提升的個性化需求。



中高端品類一直是國美零售核心優勢之一,在「家.生活」戰略下,國美零售在中高端家電和整體解決方案等方面積累了強大的供應鏈優勢。目前,國美零售的電視供應鏈矩陣包括了海信、TCL、創維、索尼、三星、夏普、三洋、海爾等國內外頭部品牌,PLANAR數個「全球第一」的高端品質屬性將為國美零售中高端供應鏈再添新翼。隨著數字化技術的應用,國美零售從研發、生產、銷售等環節和供應商的合作也更加深入。相信通過本次國美零售與PLANAR合作,能夠讓更多中國家庭感受到「大屏時代」的魅力。



服務方面,國美零售更能將「大屏」優勢發揮到極致。雖然大屏電視實現了在觀看體驗和視覺效果上的全面升級,但是在配送和安裝的末端也帶來了新的挑戰,而國美零售旗下安迅物流的「送裝同步」服務能夠在物流配送到位後,馬上為用戶完成安裝,解決後顧之憂;可完美解決配送和安裝的這一問題,安迅物流的物流服務體系也能夠保證物流響應的及時到位。



全場景全渠道 打開中國市場

隨著以社群行銷和直播帶貨為主的新型消費興起,國美零售結合超17萬個社群及覆蓋全國超6,000萬用戶,讓眾多品牌供應商們看到了「社群 + 直播」行銷模式的巨大潛力。從年初至今,國美零售發動全體員工在全國進行直播帶貨上千場,尤其是從5月開始,國美零售分別與央視新聞、格力、央視網聯手打造了3場「超級直播」,創造了5.286億、5.6億、7.228億的銷售成績,國美零售「知識型分享 + 場景化展示」的內容直播形式,不但讓行業看到了國美零售在新型消費領域的潛力,更加速了國美零售線上線下融合的步伐。



對於PLANAR而言,無論是國美零售在場景上的優勢還是在內容直播的發展,都是其迅速打開中國市場的關鍵。國美零售遍佈全國的2,600多家門店能夠為大屏電視提供豐富的體驗場景,相比純電商平台,通過在國美門店的體驗,用戶可以現場感受大屏電視帶來的衝擊力,也能夠對電視的尺寸和性能作更全面的了解,而直播的形式則可以讓PLANAR與更多的中國用戶見面。



同時,在與拼多多、京東達成深度戰略合作後,國美零售更強化了其全渠道的行銷能力,PLANAR的商品將在拼多多、京東平台同步上架,實現商品在多個平台、線上線下全渠道的推廣。



國美零售以門店為依託,連結超過17萬個社群,覆蓋全國2,600多家門店周邊3-5公里用戶。通過對線上線下融合的深入探索,國美零售在社群運營、內容直播、供應鏈以及場景端的優勢,將進一步帶動家電產業提質升級,新型消費轉化為製造業的新動能。不斷吸收、融合,最終強化自身能力,是零售行業發展的必經之路。國美零售選擇與頂級視聽品牌PLANAR的合作,不僅提升了中國家庭的視聽體驗,更重要的是抓住了消費升級的趨勢,通過國美零售強大的供應鏈能力、物流服務能力為更多中國消費者帶去更加美好的生活體驗。







