Friday, 12 June 2020, 12:54 HKT/SGT Share: 渤海銀行:疫情當下把握機遇

香港, 2020年6月12日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道,在中國宏觀經濟穩定增長的帶動下,中國銀行業在過去十年亦保持穩定增長。鑒於近年複雜的國際貿易形勢及近期新冠肺炎疫情的爆發,中國實體經濟面臨巨大衝擊。為了加快經濟復甦,中國人民銀行採取更為寬鬆的貨幣政策扶持實體經濟,這給銀行業的發展帶來了新的機遇。全國性股份制商業銀行由於具有網點多、資本實力強以及產品組合靈活等諸多優勢,從而獲得更多發展良機。



全國性股份制商業銀行競爭優勢明顯



中國的銀行業金融機構包括大型商業銀行、全國性股份制商業銀行、城市商業銀行、農村金融機構及其他銀行業金融機構。在過去十年中,全國性股份制商業銀行在銀行業發揮著越來越重要的作用。中國目前僅有12家全國性股份制商業銀行,其中渤海銀行是《中國商業銀行法》2003年修訂以來,唯一一家全新成立的全國性股份制商業銀行,是最年輕也最具有活力的全國性股份制商業銀行。



全國性股份制商業銀行通常集中於較為發達的區域,同時擁有影響力遍佈全國的分支機構網絡。截至2019年9月30日,渤海銀行共擁有31家一級分行(包括直屬分行)、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行,並設立了香港代表處,網點總數高達243家,具備了輻射全國的網絡優勢。



此外,與城市商業銀行或其他地區性金融機構相比,全國性股份制商業銀行還擁有諸多競爭優勢,諸如更大的資本基礎、更多樣化的產品和服務以及先進的技術基礎設施等。渤海銀行擁有著優質多元的股東,是中國唯一一家外資銀行參與發起設立的全國性股份制商業銀行。截至2019年9月30日,外資股東持股比例為19.99%,央企股東總持股比例高達37.01%,地方國企股東持股比例高達25.00%,民營企業總持股比例則為18.00%。正是優質多元的股東為渤海銀行提供了強力的資本支持。



諸多光環加身下,全國性股份制商業銀行得以不斷提高自身抗風險能力,從而在當前特殊環境下繼續保證自身的穩定發展。



小微企業貸款業務需求與日俱增



近年來,中國的小微企業在經濟增長中發揮著越來越重要的作用,其對資金的需求也是與日俱增。根據中國銀保監會的數據,截至2019年9月30日,向小微企業發放的貸款餘額為人民幣36.4萬億元,其中向人民幣10百萬元或以下的單一借款人發放的普惠型小微企業貸款為人民幣11.3萬億元,較2019年初增長20.8%。在現時疫情當下,金融機構對小微企業的資金支持更是雪中送炭。



為更好地服務小微企業,渤海銀行已指定16家支行優先服務小微企業,並提供多種根據小微企業的融資需求定制的貸款產品如「小額快捷通」等。截至2019年9月30日,小額快捷通的餘額為人民幣11.44億元。截至2019年9月30日,渤海銀行的小微企業貸款達人民幣1,217.65億元,佔公司貸款總額的26.6%。



2017年,渤海銀行在《時代週報》「互聯網時代金融金桔獎」中榮獲「最佳普惠金融服務獎」。2018年,渤海銀行在金融界網站舉辦的領航中國年度論壇上獲授予「傑出小微企業金融服務獎」。連年獲獎是行業對渤海銀行的充分肯定,渤海銀行亦主動扛起金融企業應有的責任與擔當,努力成為一家「有溫度」的敏捷銀行。



全國性股份制商業銀行大力發展向小微企業發放貸款業務,支持實體經濟的發展,也符合目前「放水養魚」的政策。疫情下中國實體經濟急需復甦,銀行業因此迎來新的發展機遇。渤海銀行等全國性股份制商業銀行經過多年的發展,已經具備較強的抗風險能力,其有望結合自身優勢迅速發展。







June 12, 2020, 12:54 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network