Friday, 12 June 2020, 09:46 HKT/SGT Share: 興業銀行香港分行榮獲2019年「債券通優秀投資者(商業銀行類)」

香港, 2020年6月12日 - (亞太商訊) - 據瞭解,6月初,興業銀行香港分行在1900余家中國境外投資者中脫穎而出,獲債券通公司頒佈的“債券通優秀投資者(商業銀行類)”榮譽。



2017年,央行與香港金管局聯合公佈了開展香港與內地債券市場互聯互通合作的計畫,即「債券通」,是內地與香港債券市場互聯互通的創新合作機制,境內外投資者可通過香港與內地債券市場基礎設施機構連接,買賣香港與內地債券市場交易流通債券。 「債券通」為境外機構入市、資金匯兌、豐富產品等方面提供的進一步舉措,以及粵港澳大灣區建設、金融基礎設施建設,為中國金融市場對外開放帶來了新的機遇,標誌著中國金融市場對外開放進一步取得積極進展。同時 “債券通”的推出,亦進一步密切內地與香港的交流合作,繼續為香港發展注入新動能。近年來,「債券通」的業務規模高速發展,自2020年1月至2020年5月, 債券通總交易量已達21,000億人民幣以上。



其中「北向通」於2017年7月3日開通,即境外投資者通過內地與香港債券市場基礎設施的互聯互通,投資於內地銀行間債券市場的機制安排。據悉,興業銀行香港分行作為全行境外行銷的「橋頭堡」,積極配合興業銀行總行開展做市報價、服務境內外資投資者、參與境內各類債券投資等各項工作,落實全行多筆「債券通」首單業務。目前該行已覆蓋新加坡、英國、日本、美國、臺灣等地域,從商行、資管、保險、對沖基金、ETF等各類型交易對手。



隨著向輕資本、高效率轉型的步伐加快,近年來,興業銀行抓住金融市場開放契機,在金融市場業務領域大力發展和拓展FICC(固定收益、外匯及大宗商品交易)業務,致力於成為集融資、交易、投資、避險功能為一體的全面解決方案提供商,促進境內外資金的互聯互通。而興業銀行香港分行,也將繼續利用中資股份制銀行境外分行的獨特優勢,為中國債市國際化、促進債券通市場進一步擴大影響力,積極作為,砥礪前行。



截至2019年末興業銀行已在全國設立45家一級分行(含香港分行)、2032家分支機搆,與全球1400多家銀行建立代理行關係,並形成了以銀行為主體,涵蓋信託、金融租賃、基金、期貨、資產管理、消費金融、研究諮詢、數字金融等多個領域的中國主流商業銀行集團,穩居全球銀行30強,世界500強。



興業銀行香港分行於2014年3月17日正式開業運營。作為興業銀行第39家一級分行,也是興業銀行首家境外機構,該行主營業務範圍包括企業客戶產品服務、同業客戶產品服務、私人銀行服務,客戶範圍包含在港大型中資企業、跨國企業、行業龍頭企業、本港藍籌企業、外資銀行、中資銀行及其境外分支機搆、基金、保險、證券、信託、資產管理公司等。本著「真誠服務,相伴成長」的使命,興業銀行香港分行將持續為廣大客戶提供專業、優質、全面的金融服務與解決方案。







June 12, 2020, 09:46 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network