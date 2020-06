Thursday, 11 June 2020, 11:31 HKT/SGT Share: 獲小米認購 全球移動流量平臺優克聯登陸美股

香港, 2020年6月11日 - (亞太商訊) - 北京時間2020年6月10日晚,全球首個移動資料流程量交易平臺優克聯uCloudlink(以下簡稱“優克聯”)成功登陸美國納斯達克上市。



優克聯公開發行價格定為18美元,市值為5.17億美元。華盛證券擔任其此次IPO的聯席帳簿管理人,擔任香港地區獨家承銷商。



一、營收增長強勁,小米已參與IPO認購



據業內人士透露,小米已參與優克聯IPO認購,具體認購規模未透露。



優克聯成立於2014年,基於自主研發的Cloud SIM解決方案,創建了全球首個移動資料流程量交易平臺,為億萬使用者提供本地以及全球移動資料連接服務。



公司旗下兩大品牌為“GlocalMe”和“漫遊超人(Roamingman)”,支援手機流量、Wi-Fi設備和流量一體化銷售和Wi-Fi設備租賃、物聯網流量等多種不同的商業模式。



優克聯與協力廠商手機廠家共同研發了GlocalMe inside模式,無需對手機硬體進行改動,僅通過升級軟體,將優克聯的Cloud SIM技術及GlocalMe移動資料服務植入到手機中,使得手機具備自帶流量的特徵。



這一專利技術得到了全球多家手機巨頭的追捧。包括小米,印尼的Advan、菲律賓的Cherry Mobile等手機廠商,都是優克聯的合作夥伴。另據招股書介紹,優克聯國內合作的手機廠商包括TCL在內總計4家。



隨著全球化佈局展開,海外市場日益成為優克聯的主要收入來源。



目前,在優克聯的Cloud SIM架構中,已彙集來自144個國家和地區的230家移動網路運營商(MNO)的移動資料流程量份額。



2017-2019年,其來自海外客戶及港澳臺的收入,在總收入中的占比分別為37.9%,50.9%和67.9%。



投資人對公司業務收入多元化持認可態度。由於疫情原因,線上辦公需求大增,優克聯利用已建成的龐大SIM卡池的優勢,積極推動本地流量業務。很多國內外公司選擇使用優克聯的產品部署無線網路,節約了相當一部分運營成本。



受益於全球化業務佈局,優克聯的營收增長勢頭強勁。2017至2019年,公司收入分別為0.85億、1.264億和1.584億美元,毛利率分別為34.4%、36.5%和41.0%。2019年,公司淨利潤由負轉正,實現淨利潤524萬美元。



近日披露的補充版招股說明書顯示,2020年Q1,優克聯營收同比上升35.63%至3352.1萬美元,營收增幅和營收額均高於公司預期。



二、多家新經濟公司已完成美股上市



優克聯此次上市選擇華盛證券作為重要承銷商,背後有著深層次原因。



美股上市對承銷商的資質、運作能力有較高要求。



美股上市流程比港股複雜,納斯達克全球市場標準細分比港交所更多。而且,在美股上市比在港股上市要多跨越一道門檻——美股市場所有註冊登記發行股票的企業,都需要通過美國金融監管局(FINRA)的覆核才能正式上市。



華盛證券具備承銷港美股的優質資質與豐富經驗。



華盛證券是香港證監會持牌法團,于2010年成為香港證監會許可的持牌券商(中央編號 : AUL711),持有香港證監會授予的1、2、4、9號牌照。其核心團隊擁有十年香港券商運營管理經驗,以及豐富的全球金融市場投資經驗。



此外,華盛證券專注於服務市值30億-100億港幣的中型企業,精准服務TMT(電信、媒體、科技)、清潔能源、金融科技、醫療健康及消費品等領域的新經濟企業。



自2019年9月,華盛成立投行與資本市場部,已參與承銷並完成多家新經濟企業在美國資本市場的上市專案。其中包括醫美國際、荔枝FM、優克聯、趣活、普益財富、慧擇保險、微美全息等。



佈局全球化業務的公司,在納斯達克等美股上市是合理的選擇。業內人士認為,美股審計更嚴格,可以鞭策公司嚴格規範管理,説明其提高國際知名度,提升在新的國家和地區拓展業務的議價能力。



