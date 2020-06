Wednesday, 10 June 2020, 19:02 HKT/SGT Share: 首家A+H+G保險公司蓄勢待發:中國太保於倫敦證券交易所披露上市意向函

香港, 2020年6月10日 - (亞太商訊) - 繼先後獲得中國銀保監會及中國證監會批准後,中國太平洋保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國太保”,股份代碼:‎SH601601;HK02601)日前發佈公告稱,中國太保已於倫敦時間2020年6月10日於倫敦證券交易所正式刊發發行全球存托憑證(Global Depositary Receipts,GDR)的上市意向函。本次上市意向函的刊發意味著中國太保此次GDR發行已實質性獲得境內外監管部門的認可,向前邁出堅實的一步。如此次GDR成功發行上市,中國太保將成為首家在上海、香港、倫敦三地上市的中國保險公司。同時,中國太保GDR將成為滬倫通下第二單西向發行,標誌著中英資本市場雙向開放再下一城,成為中國資本市場全球化進程中的又一里程碑事件。



根據上市意向函,中國太保意向發行不超過113,160,600份的GDR,其中每份GDR代表5股公司A股股票。此次發行的GDR預計將在英國上市,並於倫敦證券交易所主機板市場的滬倫通板塊交易。鑒於此次發行的GDR的認購對象限於符合境內外相關監管規則的合格投資者,上市意向函並非針對境內投資者刊發。UBS AG London Branch及華泰金融控股(香港)有限公司擔任此次發行聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。



此次在倫敦證券交易所發行GDR的決策標誌著中國太保推動轉型2.0戰略的重要一步,有助於進一步優化公司股權架構和治理機制,提升穩健經營能力和風險管理水準,以及穩步拓展國際化業務佈局。此次GDR發行不僅將是中國太保29年來發展歷程中的又一個里程碑,也將有力地促進中英兩國經貿往來的進一步深化,充分地向世界展現中國資本市場開放的新格局。





