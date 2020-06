Wednesday, 10 June 2020, 08:54 HKT/SGT Share:

香港, 2020年6月10日 - (亞太商訊) - 新濠國際主席兼行政總裁何猷龍先生旗下的私人家族辦公室 – 黑桃資本有限公司(「黑桃資本」) 宣佈已投資醫療科技企業醫脈平台 – My Platform,並持有其股份。



My Platform行政總裁何勝權先生



扎根於香港的初創企業My Platform善於將資訊科技融會於智慧醫療概念,並成功推出嶄新的醫療管理系統,把傳統架構中涉及的眾多持份者連接起來,建立一站式資源共享平台,實踐實時存取工作。My Platform發展潛力巨大,吸引一眾投資者的注目,更獲黑桃資本注資入股,肯定了My Platform在市場上的投資價值。



My Platform在2016年成立,本著以用戶為本的設計理念開發出簡單易用的操作界面,協助使用者在短時間內掌握操作方法,包括醫生、醫療集團、保險公司、病人或企業中的人力資源部門,均可利用My Platform一站式管理數據,從門診至保險理賠,在不同角度進行分析。My Platform不斷增加和調整平台的功能,提升用戶的安全性和營運效益,讓醫生及醫護人員節省行政時間及專注於診症中。而因應疫情對市民生活帶來的不便和影響,My Platform亦積極強化現有平台,開發遙距診症服務。



My Platform是香港特區政府遙距營商計劃名冊內的供應商,致力推動無紙化的醫療工作環境,把病歷和保險資料轉移至雲端平台上,讓診所共享資源。My Platform注重數據安全性,用戶無需擔心因電腦操作失誤而引致損失。針對冗長的醫保理賠過程,My Platform使醫生可直接和保險公司聯繫,雙方可以自由選擇合作對象,也可隨時查閱和跟進實時的理賠動態,令整個流程更為透明化,大大縮減由申請至獲得賠償的時間。



My Platform的運作系统成熟,獲得許多醫生垂青,2018年,著名醫療集團Virtus Medical (尚至醫療,為以故全國政協副主席霍英東先生之子霍文遜醫生主力打理的醫療集團) 率先採用My Platform提供的平台。現時,My Platform所研發的系統已覆蓋全港數以百計的普通科診所、專科診所、放射及影像診斷中心等,也成功進駐名醫聚集的中建大廈、興瑋大廈、娛樂行及位於中環區樓高 15 層的尚至醫療大樓(全棟採用My Platform平台),而尖沙咀區則包括去年剛落成的 H Zentre 以及亞太中心等。除此之外,My Platform的系統更被香港大型放射及影像診斷集團iRAD所採用,令My Platform的品牌在業界更具認受性。



現時,My Platform的業務已成功擴展至北京、深圳等中國內地一線城市,更於廣州成立業務開發中心,貼身追蹤內地城市的業務發展,為當地高端診所提供優質管理系統。未來,My Platform將致力把服務範圍擴大至全國各個城市,令服務更普及化,並抓緊市場機遇,為公司創造更佳回報。



有關黑桃資本

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室,負責管理何先生的私人資產發及財富項目。總部設於香港,公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目,而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業,同時保持多元化資產類別,投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。







