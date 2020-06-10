Wednesday, 10 June 2020, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical在2020年生物科技創新組織數字會議上表示，TrialTrove數據顯示，澳大利亞開始復工

澳大利亞阿德萊德, 2020年6月10日 - (亞太商訊) - 澳大利亞領先的生物科技合同研究組織Avance Clinical在今天的生物科技創新組織數字會議上宣布，目前，澳大利亞共有2413個計劃或在行測試項目。在澳大利亞，雖然新冠疫情肆虐，健康志願研究並未中止，只有27個一期或二期研究項目因各種原因暫停（TrialTrove，2020年6月9日）。



Avance Clinical高度讚揚澳大利亞工業界出色的新冠疫情管理能力，這就意味著，澳大利亞在維持臨床測試業務方面引領全球。



Avance Clinical首席戰略官Ben Edwards在2020年生物科技創新組織數字會議上介紹了澳大利亞臨床測試工作的諸多好處。



點擊下方鏈接，查看Avance Clinical生物科技創新組織數字會議演講稿。

https://www.bio.org/events/bio-digital/sessions/search?name=Avance%20Clinical



Edwards先生講：“大約96%的工作支持中小型生物科技公司，執行一期和二期測試項目。我們的客戶遍及北美洲、加拿大、新西蘭、歐洲和亞洲。



澳大利亞在國際臨床測試方面具有無以倫比的優勢。我們對新冠疫情的管理是澳大利亞成為了臨床測試最佳目的地。 ”



Avance Clinical是一家以靈活協作的方法聞名的中型全方位服務CRO，在管理早期試驗方面擁有20多年的經驗。



除了出色的新冠疫情管理能力，另一個重要因素就是速度、高質量場地和運營測試項目成本誘人。



- 澳大利亞政府對臨床試驗支出提供的43.5%以上的財政退款

- 臨床試驗無需IND，簡化監管流程

- 先進的醫療、研究和科學團體，領先的調查人員和KOL，以及現代化的醫療設施



觀看視頻-我們如何在新冠疫情肆虐的環境下開展工作。 https://tinyurl.com/yc2z6kjj



澳大利亞因其在FDA標準的科學合規性和研究卓越性、醫療保健先進性，以及有機會在臨床試驗競爭較少的環境中接觸患者等方面的優勢而享有盛譽聲譽，這也進一步增強了其作為臨床試驗目的地的優勢。



想了解更多關於在澳大利亞開展您下一項研究的優勢，請聯繫我們：

https://www.avancecro.com/contact-us/



關於 Avance Clinical

Avance Clinical擁有20多年的從業經驗，目前是澳大利亞領先的合同研究機構之一。 Avance Clinical通過協調人員、技能和專業知識，促進高質量的藥物開發，以追求更健康的世界。



AvanceClinical憑藉其經驗豐富的團隊，致力於提供高質量的臨床研究服務。 Avance Clinical的知識和經驗庫也得益於精心挑選的專家在不斷地擴張，這些專家也表現出對所選領域的高度熱情。



Avance Clinical在成熟的臨床試驗生態系統中提供高質量的服務，包括世界級的研究人員和能夠訪問特定患者組群的中心。其他好處還包括：



1. 政府發放研發經費，意味著可享受超過43.5%的臨床試驗經費返利。

2. 遠程醫療在COVID-19大流行期間的樞紐作用——快速和連續性。

3. 網上問診(SIV)和研究的啟動在 5 — 6週得以實現。

4. 臨床試驗不需要IND申報。

5. 一期臨床試驗不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人員和場所的臨床試驗環境。

7. 建立健康的受試者數據庫和專業的患者群體庫。

8. 整個澳大利亞一期設施分為5個獨立部分，其中包括以醫院為基礎的重症監護室。

9. 擁有世界一流的基礎設施和專業的臨床試驗室的大型醫院，其在FDA合規研究方面有著長期的跟踪記錄

10. 季節性研究:北半球的讚助商可以利用澳大利亞的反流感和季節性過敏進行全年的研究



媒體聯絡:

media@avanceCRO.com

Chris Thompson



June 10, 2020, 08:00 HKT/SGT

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