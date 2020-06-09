Tuesday, 9 June 2020, 14:45 HKT/SGT Share:

來源 網龍網絡控股有限公司 網龍子公司JumpStart推出全新尼奧寵物移動版本 吸引全球多個年齡層玩家

香港, 2020年6月9日 - (亞太商訊) - 網龍網絡控股有限公司 – 全球領先的互聯網社區創建者（「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣布其子公司JumpStart – 豐富兒童遊戲及體驗的領導者，推出Neopets（尼奧寵物）的移動版本，讓玩家隨時隨地可以和自己喜愛的虛擬寵物以及朋友一起寓教於樂。







全新的移動版本不但保留原作版本內備受玩家喜愛的風格和遊戲玩法，還搭載全新的使用界面，讓玩家更加靈活地玩遊戲及照顧寵物，同時實現於社區內的共享和交互，更可以輕鬆地在手機或平板的網頁瀏覽器完成這些操作。尼奧寵物將會在未來幾個月中陸續推出更多新遊戲及功能，讓玩家發揮創意來設計上千種自己獨有的物品，和心愛的寵物一起參與每日任務，另外還可以進行小遊戲以及與朋友分享及交易物品。



尼奧寵物創立於1997年，是一個備受喜愛並擁有超過1.5億用戶的品牌。時至今日，尼奧寵物的遊戲仍是全球千禧世代的最愛，擁有超過150萬活躍用戶，每個用戶每月平均花費數十小時於網站上，每月共有超過4億瀏覽量。尼奧寵物提供多種語言版本，儘管已累積過百款包括年度賽事、錦標賽及多種故事情景在內的各種遊戲和謎題，但仍持續不斷增添各種新奇刺激的活動。在這個充滿樂趣的遊戲中，玩家尤其是兒童可以在愉快和令人鼓舞的氛圍中建立和豐富他們的詞彙庫，同時發揮他們無限想像力和創作的小宇宙。



「我們留意到部分活躍玩家曾在多年前玩過尼奧寵物，並在成年後重新回歸。尼奧寵物見證了玩家們成長、結婚、生子等多個人生階段，成功跨過年齡代溝，成為一款受全球多個年齡層喜愛的遊戲。」JumpStart的CEO Jim Czulewicz表示：「我們堅信團隊已經捕捉到了懷舊和那些使遊戲變得更加完美的元素，有了這些功能更新，使尼奧寵物遊戲讓每個玩家在懷舊的同時感到驚喜。尼奧寵物作為一直大熱的遊戲，它也啟發了孩子們學習編程的興趣，同時開啟了他們從事STEM（科學、技術、工程及數學）的職業生涯。此外，JumpStart一直以來作為促進互動學習的領導者，專為K-12兒童提供具創意的教育遊戲，憑藉在教育遊戲領域中豐富的專業知識，旨在繼續為兒童和大人們提供引人入勝且永不過時的遊戲。」



關於網龍網絡控股有限公司



網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有悠久的優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶 – 17173.com及打造最具影響力的智能手機服務平台 – 91 無線，91 無線於 2013年以19億美元出售給百度，此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合併項目。



網龍成立於1999 年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在線教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」 的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。



關於JumpStart



JumpStart是通過寓教於樂的方式創建互動式家庭體驗之領導者，JumpStart以其自家旗艦品牌JumpStart®，Jumpstart Academy®，Neopets®，School of Dragons® 以及 Math Blaster®推出移動端、多人在線遊戲及體驗。過去20多年來，JumpStart致力製作優質的教育類產品，贏得了數以百萬計的兒童、教師、家長以及多家負有盛名的機構，如Common Sense Media（常識媒體）和National Parenting Center等的信賴。JumpStart此前由Knowledge Holding, Inc. 擁有，現為全球領先互聯網社區創建者 – 網龍的子公司。JumpStart總部設於美國洛杉磯。



如有投資者垂詢，敬請聯絡：

網龍網絡控股有限公司

周鷹女士

投資者關係高級總監

電話：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

電郵：maggie@nd.com.cn

網站：www.nd.com.cn/ir





June 9, 2020, 14:45 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Enterprise IT, 业务, AI

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

