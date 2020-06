Monday, 8 June 2020, 18:42 HKT/SGT Share: 發展提速放眼全球 京東赴港上市現正招股

香港, 2020年6月8日 - (亞太商訊) - 據頭條日報報導,進入6月,疫情對於人們生活的影響逐漸減緩,中國經濟復甦,香港資本市場陸續迎來來港上市的內地企業。本月來港上市的企業中最耀眼的企業非「京東」莫屬,今天踏入招股第一天。美銀、瑞銀及中國中信證券擔任聯席保薦人。







成立於2004年的京東已成為一家領先的技術驅動的電商公司,根據《財富》按收入統計的全球500強排行榜,京東是中國最大的零售集團。經過多年的經營沉澱,京東厚積薄發,2017年到2018年,京東收入和經營淨利潤實現蛻變,在資本市場呈現亮眼表現。據公司招股書顯示,2017年、2018年及2019年京東淨收入分別達人民幣3,623億元、人民幣4,620億元和人民幣5,769億元,2019年持續業務的經營淨利潤亦達人民幣118.9億元。



京東能夠發展成為中國最大的零售集團,依靠手上「三張王牌」,客戶稱心的體驗、高效運營效率以及長期投資供應鏈、物流、技術等基礎設施的戰略。打造極致客戶體驗是京東的終極目標,後兩張王牌為此目標不斷添磚加瓦。在2017年、2018年和2019年,京東的活躍用戶數達到了2.925億、3.053億和3.620億。



京東在中國消費者當中良好的口碑,也為其在資本市場帶來實質回報。受疫情影響,今年的美股可謂觸目驚心,四次熔斷還歷歷在目。儘管在如此惡劣的資本市場環境下,京東卻以年初至今超過60%的漲幅,成為了美股市場表現最好的企業之一,更加凸顯了京東的價值。



憑藉其在零售行業的領先地位以及強大的物流基礎設施和技術平臺,京東正在逐漸轉型為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業,放眼涵蓋上游製造、採購、物流、分銷及對最終用戶的零售的整個供應鏈。如今,京東的眼光不再局限於中國內地,今年5月京東集團成立歐美業務部,以技術為本,打造全球數位化供應鏈生態,致力於為包括港澳臺的海內外消費者和商家提供優質服務。



在自身業務不斷擴張且發展前景明朗之際,京東現赴港上市,投資者可密切關注。







