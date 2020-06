Monday, 8 June 2020, 18:33 HKT/SGT Share: 京東進入招股首日 用戶質高發展潛力突出

香港, 2020年6月8日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報導,沉寂許久的IPO市場,最近被一股中概股回歸的暖流重新加熱。當中國內地的零售巨頭京東的上市,更是掀起了香港投資者的矚目關注。美銀、瑞銀及中信證券擔任聯席保薦人。







持續提升用戶體驗 用戶數獲強勁增長



從2019年開始,京東的用戶數量開始大幅增長。回顧其2019的業績,京東的年度活躍購買用戶數增長至3.62億,環比大幅增加2760萬,單季新增用戶數創下過去12個季度以來的新高。值得一提的是,當中第四季度的新增用戶中超過七成來自三至六線城市,其主要原因是京東對低線市場進行全面拓展。



據了解,京東集團以供應鏈為核心,打造全渠道能力在線上依託京東主站和京喜業務雙輪驅動,在線下則通過京東電腦數碼專賣店、京東家電專賣店、京東掌櫃寶合作門店不斷拓展,同時投資國美零售、五星電器、迪信通、聯想來酷等一批線下連鎖零售渠道,並結合京東物流的「千縣萬鎮24小時達」計劃,成功使業務深度下沉全國不同城市。據今年首季財報,2020年3月京東移動端日均活躍用戶數較去年同期增長46%,優質的購物體驗和穩定可靠的供應能力為京東贏得了更多的用戶信賴。京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東亦曾表示,京東透過新穎的營銷方式推動了用戶數的強勁增長,特別是低線城市的用戶增長。



2020首季延續增長勢頭 未來發展潛力突顯



2020年第一季度,新冠疫情爆發,但京東憑藉著供應鏈和物流優勢,仍然保持不簡斷營運,此外京東旗下合資公司達達集團持續擴大服務供給和提升運營效率。截至2020年3月31日,達達快送的配送網絡覆蓋全國2,400多個市區縣,成功實現有效的營銷推廣。與此同時,京東在物流基礎設施佈局上的優勢進一步顯現。於疫情期間,剛需消費從線下向線上轉移,京東物流相應地迅速推出一系列服務產品,並擴大配送服務範疇。而從結果來看,京東不僅保住營運數據,更實現用戶數的大幅增長。



截至2020年3月31日,京東過去12個月的活躍購買用戶數為3.874億,同比增長24.8%,比上一季同比增長數據的18.6%再次上升6.2個百分點。更值一提的是,在一季度相對淡靜的環境下仍新增超過2,500萬活躍購買用戶,創下了公司在淡季用戶增長的新高。2020年3月,京東移動端日均活躍用戶數較去年同期增長46%。從這幾點來看,京東基於持續多年的技術投入與能力沉澱,使其業務結構穩健突出,加上現時業務已下沉全國,這種種優勢對未來發展均大有裨益。





