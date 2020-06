Monday, 8 June 2020, 18:24 HKT/SGT Share:

來源 天韵國際控股有限公司 天韵國際公佈2019年度環境、社會及管治報告: 可持續發展表現備受肯定

香港, 2020年6月8日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司(「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」,股份代號 : 6836.HK)公佈2019年度的環境、社會及管治報告,闡釋集團過去一年在環境、社會及管治方面推行的一系列提高能源效益和提升企業可持續發展水平的策略、工作、成效及未來的計劃。報告涵蓋的期間由 2019年1月1日至2019年12月31日。



集團作為國內外資質認證最為齊全的食品企業之一,致力向廣大消費者提供天然、健康、安全、美味及便捷的產品,讓消費者能夠享用有益的水果食品,並向大眾推廣健康的飲食文化,加深他們對健康飲食的認識,一盡企業社會責任。



報告重點如下﹕

- 節能減排方面,由於集團繼續遵從審慎使用資源的原則及在直接能源的使用方面有明顯的降幅,回顧年內的溫室氣體排放繼續呈現下降趨勢,其溫室氣體排放總量較去年下降了3.2%至11,138.8噸二氧化碳當量。

- 集團以節省用水、循環再用及排放前淨化水源為基本原則,本年度的耗水量較去年同比下降14.6%。

- 集團為每個生產車間安裝獨立的智能電錶,確保所有車間的用電量均為單獨核算,提升數據統計的準確度,從而可更確切了解實際的用電情況,制定更切實可行的節能措施。

- 由於集團生產的產品均為無防腐劑的綠色健康水果產品,惟有使用優質的原材料,才可以確保產品質量維持優質水準。集團推行「6H管控系統」,確保原材料採摘到封存被嚴格控制在6小時之內,減少物流運輸時間,確保材料新鮮度。

- 集團致力研究使用更環保方便及適合中國市場的一種利樂佳類型包裝,此包裝既輕便又可節省存放空間,並能有效降低運輸成本及碳排放量。

- 配合生產技術的提升,新產品「水果冰淇淋」的加工、運輸及銷售均可在常溫下進行,減低產品對冷凍運輸及冷凍設備的需要,從而減低因為使用製冷劑而造成的碳排放,以至降低對臭氧層的潛在破壞。

- 集團繼續雙線發展策略,在發展自家品牌業務的同時,繼續拓展原廠委託代工(OEM)業務,有效分散客戶過於集中的風險,並在其他市場發掘更多優質的新客戶以推動業務的持續發展。

- 集團的人才保留政策行之有效,員工流失率較去年輕微回落。回顧年內,集團向員工提供了涵蓋生產工藝、器械操作、原材料質量、企業管治原則及行業發展等題目的培訓,員工受訓佔比達100%。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示:「2019年是充滿挑戰的一年,集團一如既往優化業務營運,亦一直致力提升可持續發展效益,盡力降低對環境的影響的同時,以為廣大顧客提供健康、好吃的水果產品為己任。我們希望能夠在提供優質水果加工食品的同時,可以避免對大自然造成影響,以減低由環境變化帶來的營運風險。報告中的環境數據充分反映了集團在回顧年內採取的相關措施行之有效。集團將盡力肩負應當的企業社會責任,繼續踐行公益慈善,關顧社區孤困老幼之餘,積極響應國家精準扶貧的戰略,為打贏疫情防控阻擊戰繼續努力,為集團各持份者帶來可持續的價值。」



如欲參閱天韵國際「環境、社會及管治報告2019」,請瀏覽http://www.tianyuninternational.com/hk/。



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)



天韵國際控股有限公司(「本公司」集團「統稱(及其附屬公司)」主要從事 (i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯,玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品及 (ii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「果小懶」和「天同時代」及原廠委託製造代工方式出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品,作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一,時刻緊貼嚴格的國際生產標準,並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品(高級)、FDA(FSMA)、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等認證,集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時,集團作爲中國「同綫、同標、同質」工程出口食品企業,供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016 年起,集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可, 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格,成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發及生產的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。 集團及其「繽果時代」自家品牌於2019年分別被國家機構評為中國罐藏食品領先企業及領先品牌。



欲瞭解更多集團詳情,請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com 或https://v.douyin.com/v2de9w/





