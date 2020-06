Monday, 8 June 2020, 12:31 HKT/SGT Share: 總理點贊“地攤經濟” 天能動力再迎重大利好(0819.HK)

香港, 2020年6月8日 - (亞太商訊) - 6月1日上午,李克強總理在考察山東煙台一處老舊小區時說道:“地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源,是人間的煙火,和”高大上“一樣,是中國的生機。” 值得一提的是,這已是近期內總理第二次點贊地攤經濟。不久前,十三屆全國人大三次會議閉幕後,國務院總理李克強出席記者會在回答中外記者提問時,就曾肯定“地攤經濟”。











以當下而論,疫情對全球經濟的衝擊前所未有,中國也無法獨善其身。在外部環境急劇惡化的大背景下,如何激發本國內部經濟的活力、搞好就業、鼓勵消費成為政府工作的重中之重。著名經濟學家馬光遠近日發文道,他對一個國家政策“好不好”判斷的唯一標準,就是面對危機,政策本身是否關注弱勢群體,關注困難群眾,關注中小企業。此次“地攤經濟”以總理背書的方式重回大眾視野,也無疑是疫情危機中政策回歸人性和民生的一個重要的案例。



不僅僅是山東,類似的“地攤經濟”、“馬路經濟”在全國范圍內都具有很強的生命力。成都允許臨時佔道經營,解決就業又見城市煙火氣,一夜之間解決了10萬人的就業。更體現政府治理水平的是,在今年全國文明城市測評指標中,已明確要求不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為考核內容。靈活的政策調整,讓解決實際問題的焦點回到問題本身,避免了一刀切,真正實現了惠民生、促活力。



2020年,是全面建成小康社會的決勝之年,是打贏脫貧攻堅戰和實施鄉村振興戰略的歷史交匯期。我國目前正處於新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展階段,中等收入群體擴大孕育著大量消費升級需求,城鄉區域發展不平衡蘊藏著可觀的發展想像空間。



當前,隨著中國基礎建設的發展,很多偏遠農村、鄉鎮的道路等基礎設施有了明顯的改善,根據數據統計,截止2018年末,城鎮居民家庭平均每百戶電動自行車擁有量為57.5輛,較2013年增長18.5輛;農村居民家庭平均每百戶電動自行車擁有量為74.8輛,較2013年增長34.5輛。龐大的人口基數及持續提升縱深的基建網絡將持續為電動自行車、電動車電池行業帶來良好的發展機遇。



回到“地攤經濟”的話題,地攤經濟衍生出地攤租賃權、商用餐飲製冷設備、自助餐設備、低端消費品如啤酒、調味品等一系列隱性需求,而電動二、三輪車是這類隱性需求裡最容易被忽視的。一輛電動自行車均價在2,000元左右,其成本主要構成來自電池和電機。通過愛瑪科技的招股書我們可以直觀看到,電池成本約450元,電機成本約200元。其中,天能電池在其近三年的供應商中穩居第一名,佔比約22%。



根據天能動力(0819.hk)2019年報數據,2019年天能動力電動自行車(三輪車)電池、微型電動車及鋰電池產品佔年營收406億元中的約70%,約合284億元。是國內電動車動力電池當之無愧的龍頭企業。



6月1日,天能動力發布盈利預喜公告。根據公告內容,公司預期,截至二零二零年六月三十日止六個月,本公司未經審核的股東應佔溢利將較二零一九年同期增長不少於30%(截至二零一九年六月三十日止六個月,公司的股東應佔溢利約為人民幣5.64億元)。在今年國內外經濟形勢普遍下行的情況下,天能動力的業績令人眼前一亮,而此次總理站台“地攤經濟”無疑將為天能動力的事業再添一把火。



李克強總理說中國還有6億人收入在1000元的水平,這意味著類似鉛蓄電池這類生計工具在電動二、三輪車應用上的生命力將遠超市場預期,“地攤經濟”以及鉛蓄電池這類人間煙火才是普通民眾生活的真實縮影。





June 8, 2020, 12:31 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network