HTSC攜手世界自然基金會資助13支本土團隊，助力保護長江生物多樣性

香港, 2020年6月5日 - (亞太商訊) - 華泰證券股份有限公司(「HTSC」;股份代號:6886.HK)聯合世界自然基金會(WWF)和深圳市一個地球自然基金會(OPF),在2019年12月共同發起「一個長江·野生動植物保護小額基金」項目(以下稱「小額基金」),旨在支持長江中下游地區生物多樣性的實地保護工作,透過向民間保護團體提供經費,填補部分受威脅物種保護的空白,並向公眾介紹物種生存和保護現狀,支持中國本土NGO發展。6月5日,全球迎來「世界環境日」,今年的主題是「關愛自然,刻不容緩」,聚焦生物多樣性。《瀕危野生動植物種國際貿易公約》披露,人類歷史上,約有70%造成流行病的病毒來源於動物。 2020年,新型冠狀病毒陰影籠罩全球,警示人們:人類健康與身邊的自然環境密切相關,而重建人與自然和諧相處的未來生活需要社會共同努力。



經過小額基金項目申報、審核和答辯等環節,最終復旦大學等13支團隊提出的11個保護方案成為首批獲基金支持的項目。



資助項目 / 涉及物種 / 項目團隊

「高校—社區—鳥友」鳥類生態保護三方聯動複合體系的構建 / 震旦鴉雀 / 上海海洋大學

城市獸類對於人類活動的響應與保護管理:以上海為例 / 獐、貉等 / 復旦大學

江蘇崑山天福國家濕地公園紅頭潛鴨棲息地恢復與維護 / 紅頭潛鴨 / 蘇州林學會

保護生命之河,留住長江微笑——長江江豚保護 / 長江江豚 / 江蘇科技大學環境保護協會

南京小紅山地區生物多樣性保護與公眾教育 / 獐、貉等 / 南京紅山森林動物園

都昌候鳥保護區社區「候鳥醫院2.0」項目 / 小天鵝 / 江西都昌候鳥省級自然保護區管理局

贛江中華秋沙鴨資源本底調查 / 中華秋沙鴨 / 江西環境工程職業學院綠色環境協會

常德中華秋沙鴨宣教項目 / 中華秋沙鴨 / 湖南文理學院護鳥營

武漢市青頭潛鴨、黑鸛等珍稀水鳥棲息地保護 / 青頭潛鴨、黑鸛 / 武漢市觀鳥協會、武漢愛我百湖志願者協會

湖南、江西兩省野生中華穿山甲資源調查和保護 / 中華穿山甲 / 長沙市野生動植物保護協會、贛州市野生動植物保護協會

東洞庭湖自然野化麋鹿監測和保護 / 麋鹿 / 湖南東洞庭湖國家級自然保護區管理局



點亮長江生機



長江是地球上生物多樣性最為豐富的十大河流之一。這裡哺育著424種魚類、280種哺乳動物、762種鳥類、145種兩棲動物、逾14,000種高等植物,是豐富多樣的野生生物和4.76億華夏兒女共享生命的家園,維繫著整個流域的生態平衡與持久活力。然而,偷獵、污染、過度捕撈、棲息地破壞等缺乏可持續性的人類活動正日益威脅整個流域野生生物的生存。



世界自然基金會淡水項目首席專家雷剛表示,HTSC攜手OPF設計小額基金,並聯合WWF助力保護較少受到關注的珍稀瀕危物種的實地保護工作,具有非凡的意義,是實行長江大保護、恢復生命之河的關鍵舉措。是次小額基金支持的項目覆蓋長江流域11種代表性物種,既有長江流域曾經常見而近來極度瀕危的青頭潛鴨,也有目前在野外難覓踪蹟的中華穿山甲。項目希望透過這些具代表性物種的保護和棲息地修復工作,為推進更多生物多樣性保護項目集思廣益。



多方力量貢獻長江未來



長江流域涵蓋19個省市,而生物多樣性保護工作需要不同地區、多方力量共同參與才能實現長期可持續發展。小額基金首批資助項目覆蓋長江中下游的上海、江蘇、湖南、湖北、江西四省一市,項目團隊包括科研院校、基層管理單位、高校社團、城市動物園、當地NGO等。除資金支持外,小額基金還將為他們提供相應的技術和項目規劃支援,在保護生物多樣性的同時,推動當地保護力量成長。



這些團隊將在項目地開展生物多樣性調查、監測巡護、社區共管、棲息地改善及環境教育公眾參與等工作。



HTSC表示,公司長期致力於長江流域的生物多樣性保護和可持續發展,隨著「益心華泰 一個長江」項目不斷深入,發動並聯合更多元的保護力量是服務「長江大保護」國家戰略的必經之路。公司也將充分發揮專業優勢,繼續深入發展責任投資和綠色金融,積極回應當前全社會對生態安全和生物多樣性保護議題的關注,帶動更多資源貢獻於人與自然和諧相處的美好未來。



背景資料:

WWF自1999年以來,一直致力於長江流域淡水保護,在物種保護、江湖連通、濕地保護與恢復、環境流等領域開展了大量工作,成效顯著。HTSC於2018年設立「益心華泰 一個長江」環保公益項目,攜手環保NGO推動長江流域的生物多樣性保護和可持續發展,並開展生物多樣性監測、社區保護、垃圾回收、公眾科普教育等工作。



有關HTSC

HTSC是一家中國領先的綜合性證券集團,具有龐大的客戶基礎、領先的互聯網平台和敏捷協同的全業務鏈體系。



公司於1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海證券交易所掛牌上市交易,股票代碼601688。在20多年的發展歷程中,公司抓住了中國資本市場及證券業變革創新的歷史機遇,實現了快速成長,主要財務指標和業務指標均位居國內證券行業前列。



目前,公司在境內控股華泰聯合證券有限責任公司、華泰期貨有限公司、江蘇股權交易中心有限責任公司;在境內外全資設立華泰金融控股(香港)有限公司、華泰紫金投資有限責任公司、華泰創新投資有限公司、HTSC(上海)資産管理有限公司;參股南方基金管理有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司、江蘇銀行股份有限公司、金浦産業投資基金管理有限公司、證通股份有限公司。





