Wednesday, 3 June 2020, 18:21 HKT/SGT Share:

來源 香港董事學會 「2020年度傑出董事獎」現已接受提名 主題定為「挑戰時刻 領導先鋒」

香港, 2020年6月3日 - (亞太商訊) - 香港董事學會宣布「2020年度傑出董事獎」選舉正式接受提名。去年，中美貿易戰及持續不斷的社會運動令香港經濟陷入衰退危機；今年，新冠肺炎疫情令全球經濟陷入癱瘓，但同時亦加速了雲端辦公室、電子商貿等項目的發展。接踵而來的轉變，考驗著香港眾企業管理人員的應變以及領導能力。大會將本年度的獎項主題定為「挑戰時刻 領導先鋒」，旨在透過獎項表揚一些成功在變幻莫測的營商環境下展示領導能力、帶領企業度過難關的出色董事及董事會。



香港董事學會理事會主席陶榮博士表示：「在不久前發布的《香港董事學會企業管治水準報告》中點出，在不利的市場環境下，企業管治水準有改善的公司市場估值下降幅度相對較小，顯示企業的管治水準與在逆境中的生存能力確有直接關係。我們一直強調企業管治是一個動態進程，良好的企業管治需要不斷就市場情況而改進，尤其在逆境中更是一刻不能鬆懈。就著今年的主題，我希望本年度的得獎者在挑戰時刻所展現的創新思維及冷靜應對能為業界帶來啟發，為如何跨過現時困境找到方向。」



2020年度傑出董事獎籌委會主席黃永恩律師表示：「企業領袖的領導能力沒有準確的績效指標，營利、成本或投資回報等的報表數字都受眾多行業及外圍因素影響，不能用於衡量領袖的表現。評審團在評估傑出董事時，更著重他們如何建立優秀的企業管治制度以及企業文化，帶領公司一同實現目標及對持份者負責。我希望藉今年的主題表揚香港業界當中最優秀的企業領袖，借他們的故事提高香港整體的企業管治水平，一同度過現時的困境並在未來挑戰更高峰。」



香港董事學會行政總裁徐尉玲博士表示：「面對如今風高浪急的環境，企業領導人必須充分理解市場的最新形勢，方能在關鍵時刻作出正確決定，帶領企業趨吉避凶。本會提供平台讓董事學習及互相分享，助他們緊貼市場的趨勢，確保他們能在掌握足夠資訊的情況下作出明智決定。」



今屆截止提名日期為2020年7月31日。評選團由本港著名商界領袖、專業人士及規管人員組成，「2020年度傑出董事獎」獎項分為以下類別：



公司類別

1. 上市公司

2. 非上市公司

3. 法定／非分配利潤組織*



董事類別

1. 執行董事

2. 非執行董事

3. 董事會



註: *「法定／非分配利潤組織」是指不派發紅利予其股東、會員、董事、僱員或任何人士的組織，其宗旨範圍包括慈善福利、社會服務、保健醫療、教育、研究、工商聯盟、專業推廣、自助支援等但並不限於上列。



「董事個人類別」的評選專業準則包括：策略性企業業務功能的效益、賦予董事會效益的貢獻、變易、危機及傳承管理的貢獻、領導才能及其它個人特質和才能，包括董事持續專業發展、商業倫理、及其他傑出表現。「集體董事會類別」的評選準則包括：董事會組合、董事的才能和勝任能力、策略性企業業務功能的效益、策略性計劃的制定、推行及表現監控、規範及問責管理、變易、危機及傳承管理、董事會發展，包括董事持續專業發展、董事會委員會的效益、商業倫理及其他傑出表現。



如欲索取獎項提名表格及相關資料，請瀏覽香港董事學會網址 www.hkiod.com。



有關傑出董事獎

傑出董事獎於2001年推出，為亞洲首個同類獎項選舉，自此成為企業社群一年一度具影響力的盛事。傑出董事獎選舉旨在宣揚良好企業管治的重要性，表揚董事及董事會的優秀董事實務及企業管治，以及提高香港各界對優秀企業管治及董事職能專業化方面的關注。所有獎項均由公眾提名。良好的企業管治對各類型組織皆具重要性，為鼓勵所有董事實踐專業董事守則，此獎項按公司類別及職責劃分為不同組別，並從各組別中選出表現卓越的得獎者。公司組別包括上市公司、私人公司及法定／非分配利潤組織，職責組別則包括執行董事、非執行董事及董事會。有關過往傑出董事獎詳情，請瀏覽 http://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是通過推廣及制定優秀企業管治的標準及支持董事專業發展，以促進企業的成功長遠發展。憑藉由來自上市公司、公營及私人公司及法定／非分配利潤組織的董事組成的廣大會員基礎，香港董事學會將繼續發展多重策略以建立良好的企業管治架構。香港董事學會採用粵語及英語經營業務，其培訓計劃則以粵語、英語及普通話進行。網址: http://www.hkiod.com。



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