Wednesday, 3 June 2020, 12:49 HKT/SGT Share:

來源 中信國際電訊CPC 正確備份 助企業邁步向前

香港, 2020年6月3日 - (亞太商訊) - 無法知道它何時何地發生。但當你意識到的時候，總是太晚了！



企業深明備份的重要性，有一些數據是無法修補或取代的，例如數據意外受損或硬件故障，被惡意破壞或錯誤刪除，甚至被勒索軟件脅持而無法使用數據和應用程式等等。企業除了流失珍貴的數據資源外，公司品牌和商譽，生產力和競爭力都會受到嚴重影響。美國國家網絡安全聯盟 (National Cyber Security Alliance ) 指出，網絡攻擊曾導致69%的小型企業被迫終止線上營運一段時間，37%更稱曾蒙受金錢損失。在2019年，更有10%的小型企業因為遭受網絡攻擊而被迫倒閉。



雖然數據備份非常重要，但是要做到持續備份，過程難免複雜費時，而且成本高昂，因此許多企業會選擇只維持最基本的備份工作，例如只對一部份關鍵的伺服器及工作站作定期備份。這樣一來，其他的數據及應用程式便會面臨遺失的風險。如果要將數據在公司以外的地方妥善備份，整體過程則更加複雜困難。



如何選擇優質的備份即服務 (BaaS) 供應商



備份即服務（BaaS）是一種虛擬化的雲服務，數據備份於企業外的數據中心或第三方服務供應商的設施內，相比傳統的企業備份方法，BaaS能簡易部署，並同時降低經常性開支。企業無需在公司內設置實體硬件，而且備份過程更可以完全自動化進行。BaaS能透明地實時進行全部備份工作，不用倚靠企業內部人手操作，由於數據均備份在雲端，因此不會涉及要人手轉換或記錄磁帶或磁碟。BaaS服務亦非常具彈性，可根據企業的需要調整及各地區不同的數據保護政策要求來部署儲存和備份工作，解鎖地域限制，減低風險，並可同時保護多台伺服器或整間公司的數據。一旦數據出現問題，BaaS亦可簡單快速地將數據復原，讓公司能迅速恢復運作。這個方案不但安全方便、符合成本效益、使數據受到妥善保護及確保完整性，還能讓企業專注於其核心工作，放心拓展業務。



選擇BaaS服務供應商時，應留意以下準則：



- 兼容性 - 確保該備份服務能支援你所選用的作業系統和應用程式。

- 合規性 - 了解你所屬的行業是否有一些會影響BaaS應用的合規性政策，並考慮你的公司是否可以制定應對政策以配合相關合規要求。

- 安全性 - 查詢服務供應商會提供哪些信息安全措施，以保護你的數碼資產。

- 管理性 - 客户是否可以透過簡易平台操作，輕鬆配置有關服務，還是需要致電技術支援熱線才能調整設定及檢查備份狀態？

- 性價比 - 研究和比較不同供應商的價格，然而價格並不應該是唯一考量。若供應商的BaaS服務水平參差，甚或未能完全確保你的業務持續性，即使收費最便宜也未必是最合適的方案。



此外，資訊科技基礎設施的其他範疇也是考慮之列，有關因素可能會影響BaaS的表現和成效：你是否有足夠的頻寬，以支援實時將數據傳輸至BaaS服務供應商時所牽涉的龐大流量？頻寬又能否讓你迅速地將數據復原？如果發現頻寬不足，應了解BaaS服務供應商有否同時提供網絡連接方案，並根據你的需要實時擴展，就你所在的地理位置提供良好的連接。



託管服務 成功之道



除了技術層面，必須評估BaaS服務供應商有否提供完善的託管服務。託管服務不但應該涵蓋全天候客戶支援，還要有可靠的BaaS操作平台及獲得認證的專家提供專業諮詢，幫助你評估及設計可靠的基礎設施，以部署配合你業務需要的備份及災難復原方案。



若你有計劃將業務擴展到其他地區及市場，便應該進一步為業務拓展做好準備。因此，你應該選用具有廣泛服務覆蓋以及能提供專業在地支援的BaaS服務供應商。雖然BaaS服務以雲端為本，但是實在的技術及客服支援亦非常重要。一個適合你的BaaS服務供應商應該在你的業務所在地設有辦事處，並能夠以當地語言向你的團隊提供支援，使你的員工能隨時得到專業的諮詢服務及支持。



位列於 Gartner 的 《備份即服務市場指南》(Market Guide for BaaS ) – 中信國際電訊CPC



在尋找最切合業務所需的BaaS方案供應商時，中信國際電訊CPC便是你的智選之一。中信國際電訊CPC位列於Gartner在2020年5月發佈的《備份即服務市場指南》(Market Guide for Backup as a Service)，成為中國、中東及非洲、日本及餘下亞太地區的主要BaaS託管服務供應商之一。中信國際電訊CPC的SmartCLOUD™ BRR方案在設計上已考慮到上述的準則，為企業提供全方位的虛擬備份、複製和復原託管服務。此方案備有現場及異地備份的作業模式，以及多元化的實體和虛擬複製形式。為了加快部署，SmartCLOUD™ BRR亦支援在傳輸企業數據時，將初始數據用作 “種子” 數據 （initial seed），這不但大大減少首次完整備份所需的時間和頻寬，還使你可以將企業數據備份的副本靈活地儲存在雲數據中心和你的公司設備內，以便在有需要時快速將數據復原。SmartCLOUD™ BRR會為傳輸中的數據 (data-in-transit) 及靜止數據 (data-at-rest) 進行加密，妥善保護你的敏感資料，為數據備份提供最全面的保障。



中信國際電訊CPC亦提供簡單易用的網上管理平台ManagedCONNECT，讓你輕鬆查閱企業備份狀態和使用情況。ManagedCONNECT亦可以配合中信國際電訊CPC的其他旗艦方案使用，包括SmartCLOUD™ 雲運算平台、TrueCONNECT™ 覆蓋全球的網絡服務，以及配備AI 技術的TrustCSI™ 信息安全管理服務（涵蓋勒索軟件等各類現代網絡威脅）等。



與其他BaaS方案一樣，SmartCLOUD™ BRR以月費訂購形式提供服務，按照備份類型及視乎雲端儲存及頻寬需求而定價，例如為企業的實體伺服器備份、為虛擬機器備份（如VMware及Hyper-V），以及為Microsoft Office 365的應用備份。



立即行動 為你的數據保駕護航



若對SmartCLOUD™ BRR或其他解決方案有任何問題，中信國際電訊CPC的專業團隊將會7 x 24為客戶提供在地技術及客服支援。事實上，中信國際電訊CPC在全球擁有超過140個服務點、18個雲服務中心、30多個數據中心，以及兩個全天候安全運作中心。公司有超過1,000名商業和技術專業人員，他們均在所屬專業領域有豐富經驗，不少更擁有多項資訊科技行業的認證及不同的垂直行業經驗，能為客戶提供專業的服務。



無論你決定選用那一家服務供應商的BaaS服務，都請你務必及早行動！對你的重要數據資產而言，每一分一秒也是相當重要。立即選用合適的BaaS方案為你的數據妥善備份，避免數據丟失的風險，維持業務的競爭力及發展動力。



立即選用SmartCLOUD™ BRR，享受靈活易用的雲端備份管理服務。掃描二維碼登記有關服務，更可享有精彩優惠及免費數據復原測試！



關於中信國際電訊 CPC

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案，以滿足他們特定的ICT需求。



中信國際電訊CPC的服務遍及全球，不論在東、西方地區均有在地優勢，成為領先的「服務在地，連接全球」的信息技術方案伙伴，真正實踐了「創新‧不斷」的服務理念。作為數碼世界賦能者，公司致力推動數碼化，在主要市場積極發展信息技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值，持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益，最終達致全球數碼化。



作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一，中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球，包括部份亞洲、歐洲及美國高增長市場的地區；超過140個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心，承諾給予客戶最優質的服務。



請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



傳媒查詢：



Rowena Leung

中信國際電訊（信息技術）有限公司

(852) 2170 7536

電郵：rowena.leung@citictel-cpc.com







June 3, 2020, 12:49 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 电信运营商, 金融, Enterprise IT, 广播，电视及卫星, Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

