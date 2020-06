Tuesday, 2 June 2020, 18:41 HKT/SGT Share: 中概股陰霾下,愛點擊(ICLK.O)緣何“豪橫”逆行?

香港, 2020年6月2日 - (亞太商訊) - 近日,瑞幸造假風波愈演愈烈,隨著美國參議院通過了《外國公司問責法案》,陰霾籠罩在所有中概股上空。該法案規定,在美國上市的海外公司需遵循美國的審計和其他財務法規標準,並且需要披露其是否由外國政府擁有或控制。網上還流傳出一份有可能遭遇退市的中概股名單。







甚至有評論人士指出,聯繫之前美國商務部進一步擴大出口限制的“實體名單”,鉗制中資企業的包圍圈正在慢慢形成。



一場針對中概股的信任危機似乎正在醞釀。但在烏雲密佈的環境的反襯下那些優秀的企業更加熠熠生輝。美股市場崇尚價值導向,只要企業具有投資價值,就會脫穎而出。細心觀察不難發現,這一輪中概股風波並沒有波及所有的中資企業,尤其是以騰訊系為代表的企業,無論是高知名度的嗶哩嗶哩、京東和拼多多,還是享譽數位化行銷領域的愛點擊(ICLK.0),都展示出了強大的抗壓能力和市場認可度。



其中,愛點擊就一直遠離這一輪中概股風波。據瞭解,愛點擊香港公司,股東結構清晰,沒有中國官方持股,而且公司業務聚焦數位化運營,與“精密儀器製造、5G、半導體、資訊安全”等科技領域大相徑庭,沒有被制裁的風險。同時公司的財務審計是普華永道,公司主要管理層來自Yahoo, 騰訊、微軟等知名企業,注重企業規範管理,能為企業財務品質提供有力背書。此外,愛點擊的商業模式是TO B模式,由於TO B模式的使用者數量少,用戶造假難度高,財務品質高,因此很少被做空機構盯上。



面對充滿不確定性的年代,投資者更需要回歸投資本質,客觀的業績資料成為了最直觀可靠的“定心丸”。



2020年5月22日,愛點擊(ICLK.O)發佈一季度財務業績:第一季度收入達到4,904萬美元,同比增長25%,主要得益於“線上行銷解決方案”與“企業數位化運營解決方案”兩大核心業務的持續增長。在利潤方面,2020年第一季度毛利潤1,326萬美元,同比增長7%。值得一提的是,愛點擊Q1的毛收入、收入、毛利潤、調整後淨利以及調整後EBITDA均創一季度業績歷史新高,並且連續兩個季度實現調整後淨利,在疫情的陰霾下能夠創造這樣的業績表現,實屬難得。



亮眼的業績背後折射出愛點擊商業模式所蘊含的巨大潛力。據瞭解,愛點擊一直深耕TO B市場,卡位數位化行銷賽道,客戶組合涵蓋了消費、電商、線上娛樂、線上教育以及新媒體等多個行業。



成熟的商業模式以及分散的客戶結構為愛點擊打下了穩健的業務基礎。在正常時期,愛點擊通過打造企業數位化運營新增長點,能均衡地實現彈性增長;在疫情期間,由於B端市場需求相對穩定,抗風險能力較大。而在疫情衝擊下,線下商家紛紛加速線上化轉型,用戶宅家也增加了線上娛樂、電商、線上教育等的需求,湧現出更多數位化行銷和數位化管理的新需求,能支撐愛點擊穩健增長。財報顯示,愛點擊的“企業數位化運營解決方案”收入同比增幅高達202%。



聚焦美國市場的精准行銷廣告巨頭The Trade Desk股價也是不斷新高,這反映出市場對數位化賦能行銷管理的投資價值的廣泛認可。著名的研究機構賽迪顧問發佈的《2019年中國數字行銷解決方案市場白皮書》顯示,2019年中國數位行銷市場規模將達到652.5億元。賽迪顧問認為,企業數位化行銷正處於移動互聯網、數位化技術高速發展的數位行銷2.0時代,未來將催生和步入以人機交互、萬物互動、智慧世界的數位行銷3.0時代,行銷模式在新技術演進、商業模式創新中不斷反覆運算與升級。伴隨著傳統行業對數字行銷的廣泛和深入的需求,行業和企業的數字行銷需求將進一步爆發。投身於中國廣闊市場的愛點擊,未來發展潛力不言而喻。



可以說,經此一“疫”,市場開始認識到數位化行銷企業的投資價值,也進一步打開了數位化運營企業成長的想像空間。



事實上,基於商業模式可持續性,近期愛點擊上調了業績展望,重申2020年全年收入為2.4億至2.6億美元之間,同時上修調整後EBITDA的展望區間,為700萬美元至1,000萬美元之間,充分展現了管理層對未來發展的信心。從某種角度看,此舉也為重振中概股的市場信心提供了積極助力。



吹盡黃沙始到金。憑藉實打實的業績,即使貼著中概股標籤,愛點擊依然堅定地屹立於風雲變幻的環境中。



從穀底反彈迎戰希特勒的名相邱吉爾說過“Never let a good crisis go to waste”(不要浪費掉一場危機)。無論是疫情危機,還是中概股風波,對於企業而言,都是一塊檢驗企業發展成色的試金石,優秀的企業會從危機中脫穎而出;對投資者而言,則是一次投資的好機會。



