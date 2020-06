Tuesday, 2 June 2020, 11:51 HKT/SGT Share: 興業銀行榮獲《亞洲金融》“中國最佳可持續銀行”年度大獎

香港, 2020年6月2日 - (亞太商訊) - 在《亞洲金融》雜誌近日公佈的“2020亞洲金融國別大獎”(Finance Asia’s Country Awards)中,興業銀行憑藉在綠色金融領域的優異表現,獲得“中國最佳可持續銀行”年度大獎。



據悉,考慮到可持續金融近年來取得的突破性成果以及在金融領域日益重要的影響,《亞洲金融》雜誌2020年首次設立“最佳可持續銀行”獎項,旨在表彰亞太地區在可持續金融領域有傑出表現的金融機構。



從率先開闢國內綠色金融市場,到成為中國首家赤道銀行,興業銀行深耕綠色金融已十四載,可持續發展理念不僅上升到公司治理層面,而且滲透到日常經營管理方方面面,形成了“寓義於利”點綠成金的特色綠色金融發展模式。截至2020年一季度末,興業銀行已累計為19736家企業提供綠色融資23706億元,融資餘額10646億元,並且近年來該行綠色融資餘額和客戶數均實現近30%的年均複合增長率,同時依託赤道原則建立的全面的環境和社會風險管理體系,綠色信貸不良率僅為銀行平均資產不良率的1/4,資產品質優良。



在取得良好經濟效益的同時,興業銀行綠色金融所帶來的社會環境效益也十分突出。到今年一季度末該行綠色融資所支持的項目可實現在我國境內每年節約標準煤3009萬噸,年減排二氧化碳8450.82萬噸,年節水量41016.54萬噸。不僅如此,許多企業在興業銀行綠色融資與融智的過程中,可持續發展的意識與能力也同步提升。一些地方政府在探索生態文明建設、綠色金改創新的過程中,也因為興業銀行提供的戰略性、建設性意見與金融服務方案獲益良多。



除了在綠色金融與可持續發展領域取得的效益,《亞洲金融》雜誌評委組還對興業銀行在本次共同抗擊新冠肺炎疫情中的表現表示肯定。面對疫情衝擊,興業銀行發揮綠色金融專業優勢,開闢綠色通道,“商行+投行”並舉加大綠色金融支持力度,通過無接觸式服務,優化線上作業,特事特辦,加大續貸支持,給予貼息與讓利等專項支援政策,一戶一策提供精准支援,累計為疫情防控環保企業提供綠色融資逾70億元,成為企業復工復產的有力支撐。



《亞洲金融》雜誌創刊於1996年,總部設在香港,是面向機構投資者、分析師及基金經理的國際權威英文金融雜誌,被譽為亞洲最具代表性的資本市場專業月刊,其主辦的“年度國別大獎”(FinanceAsia’s Country Awards)是亞太地區最具影響力和公信力的行業獎項評選之一。







