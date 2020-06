Monday, 1 June 2020, 19:31 HKT/SGT Share:

來源 移卡有限公司 以支付為基礎的領先科技平台移卡有限公司於香港聯合交易所主板掛牌

香港, 2020年6月1日 - (亞太商訊) - 移卡有限公司(「移卡」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」;股份代號:9923.HK),中國領先的以支付為基礎的科技平台,今天於香港聯合交易所有限公司(「港交所」)主板正式掛牌並開始交易。首日收盤價為17.66港元,漲幅為6.13%,市值約73.25億港元。







移卡是次全球發售共計98,724,000股股份,每股發售股份最高發售價為16.64港元。經扣除就全球發售已付及應付的包銷費及佣金以及估計開支後,公司自全球發售所得款項淨額估計約為1,528.1百萬港元。公司於香港公開發售獲大幅度超額認購,接獲有效申請為初步可供認購發售股份總數的約641倍,而國際發售亦獲超額認購約12倍。香港公開發售及國際發售最終發售股份數目分別為49,362,400股及49,361,600股,分別佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的大約50%及50%。



移卡提供一個自我強化的商業生態系統,助力客戶開始、運營及發展他們的業務。公司擁有中國最龐大的第三方支付服務客戶群之一,按2019年的交易筆數計,公司是中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商,佔市場份額約14.0%。



移卡創始人劉穎麒先生,曾是騰訊財付通第一任總經理,組建了具有豐富互聯網經驗的管理團隊。作為獨立第三方支付服務提供商中為客戶提供增值服務的先行者,移卡通過實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易來賦能數字化轉型。移卡迎合商戶客戶對營運過程中數字化解決方案的需求,並通過以最低邊際成本交叉銷售商業服務來向其提供超越支付的增值服務。截至2019年末,公司超過90%的商業服務客戶由支付服務客戶轉化而來。



劉穎麒先生表示:「今天,移卡有限公司正式進軍香港股票市场,並成功登陸國際資本市場,標誌著公司發展的一個重要里程碑。我們十分感謝世界各地的廣大投資者對移卡的熱切支持。展望未來,我們將繼續擴大支付服務的客戶群,同時,強化及擴展科技賦能商業服務,充分運用資本市場平台,把握龐大的市場機遇,不懈地為商戶和消費者創造價值,為股東持续帶來回報。」



移卡在全球發售前已獲得諸多知名投資者的關注與支持,包括騰訊、Recruit Holdings、Adams Street基金、IVP基金、Greycroft Growth L.P.及e.ventures Growth L.P.等,除財務支持外,如騰訊亦曾在公司發展早期就獲取客戶方面向公司提供支援;而公司亦與Recruit Holdings合作推出綜合餐廳管理解決方案智掌櫃,並設立投資平台,致力共同投資與移卡的支付及科技賦能商業服務互補的領域。Recruit Holdings亦是公司本次全球發售的基石投資者,根據基石投資協議,基石投資者認購23,302,800股股份,相當於全球發售完成後已發行股本總數的約5.6%(於任何超額配股權獲行使前及未計及根據受限制股份單位計劃可能售出的股份)。



關於移卡有限公司

移卡有限公司是中國領先的以支付為基礎的科技平台,為商戶及消費者提供支付及商業服務。截至2019年12月31日,移卡是僅有的16家同時擁有全國銀行卡收單許可證及移動電話支付許可證的支付服務提供商之一。公司擁有中國最龐大的第三方支付服務客戶群之一,且該客戶群增長迅猛。根據奧緯諮詢的數據,按2019年的交易筆數計,移卡為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商,佔市場份額約14.0%。憑藉良好的客戶基礎及支付服務所取得的數據資產,公司將產品及服務拓展至科技賦能商業服務,使公司得以開發端到端的生態系統,促進商戶與消費者之間的交易,並為其創造價值。







