外資機構輪番做空國內龍頭股：是吃相難看，更是大國博弈的戰略試探

香港, 2020年6月1日 - (亞太商訊) - 2020年,隨著疫情影響下的全球經濟下行和大國博弈下的投資趨勢換擋,全球空頭力量正在進一步聚集,以內需為增長點的中概股無疑成為了對沖基金眼中的肥美羔羊。



由華爾街專業團隊到皮包公司,個別做空機構吃相難看



實際上,做空機制在成熟的美股和港股交易市場的已經誕生了幾十年了。華爾街精英做空機構通常掌握著頂級的資源與資金,“三年不開張,開張吃三年”。



以今年上半年美股的四次熔斷為例,道指從2月19日的高位短期下跌超過11000點,在普通人從朋友圈中輪番見證歷史的時候,華爾街巨鱷卻通過做空在一個月內爆賺超過3萬億人民幣,連股神巴菲特的公司——伯克希爾·哈撒韋也沒能逃過一劫,從2月19日起的一個月內,股價跌超25%,高居美股最大賣空量榜單,連股神巴菲特自己也損失了800多億美金。



這樣賺錢的買賣令中小機構好不眼紅,於是,在華爾街缺乏話語權的小機構便將目光投向了“下沉市場”,即市值偏小、做空獲利規模有限,卻有著調查成本低、做空成功率高等特點的中概股。從最新資料來看,2020年以來,一共有227億美元進入做空市場,這些資金不為別的,全部用來做空中概股。



值得注意的是,隨著以渾水(muddy waters)為標杆的做空機構名聲鵲起,越來越多的週邊公司紛至遝來。早在2010年前後,全球便突然新增超過40家做空中概股的網站,而做空報告的品質,也從正常嚴謹的財務分析逐漸淪為無作者無機構無人擔責的“三無產品”。許多皮包公司本著姜太公釣魚願者上鉤的心態,為了做空而做空,而其本質則堪比司馬昭之心,逐利之目的路人皆知。



錯判中國經濟屢次失手,做空機構由單兵作戰變抱團圍獵



“儘管在市場經濟下做空機制有助於抑制泡沫並實現均衡價格,但僅憑轉型期出現陣痛便做空,並不是明智的判斷”,《人民日報》海外版評論道。



近兩年,隨著中國經濟新舊動能的迅速切換和過渡,不夠理解中國的中小型做空基金就像一輛失控的列車,時而跑的太快,時而又變得太慢,做空成功的概率也越來越低。也許是為了保證做空的成功率,做空行業也出現了新的趨勢——抱團圍獵。



以安踏體育為例,2018年6月12日,先是GMT發佈做空報告,表示安踏只值10港元。接著,2019年5月30日,殺人鯨資本狙擊安踏,質疑公司管理水準存在問題。隨後,7月8日渾水研究上場,質疑安踏利用大量一級經銷商操縱財務報表。更在半個月內向安踏發起了5次指控,平均3天一篇做空報告。然而安踏體育的股價並未受到過多的影響,長期來看甚至不降反升。今年以來,線上教育龍頭跟誰學也撐過了4家機構8次做空報告的“絞殺”。



“美國人很難瞭解清楚遠在萬里的中國公司的真實情況”,在談到渾水、香櫞等做空機構頻繁對中國公司進行做空打擊時,前微軟全球副總裁李開複說道,過去幾年,確實有部分中國公司玩弄資本遊戲借殼上市,在財務上弄虛作假,被做空機構當成“有縫的蛋”叮過,給其他中國優質公司引來了禍水。



最新資料顯示,在556家中國公司中,阿裡巴巴的64億美元賣空頭寸成為國際資本最為關注的目標,一家就佔據了227億美元空頭市場的28%,近三成空頭機構選擇了做空阿裡巴巴,而拼多多(22.9億美元)和京東(18億美元)也高居榜前。



兩會期間諸項保安全、穩民生、促內需經濟議案高票通過,做空香港已經有人等不及了?



在李開複等人的努力下,做空機構香櫞的“皮包公司”背景被曝光,還險些吃上國際官司。然而可以肯定的是,對專門做空中概龍頭股的機構來說,這類戰役不會是開始,也不會是結束。對打算做空中國經濟的外資機構來說,狙擊香港股市也並非最終目的。



明顯的,在全國人大高票通過香港地區保障安全之相關法律之際,加上疫情期間,保障廣大百姓生活飲食基本需求的同時,新經濟發展中快遞物流等產業鏈提升老百姓生活幸福指數期間,有做空機構等不及了?



5月27日,即相關法律通過的前一日,在港交所已上市13年的“中國動力電池第一股”天能動力遭沽空機構Cloudy Thunder做空。Cloudy Thunder表示,通過對天能動力的盡職調查、財務報表及公開披露檔等審閱分析,認為該公司存在嚴重財務造假行為,其股票價值幾乎為零。



然而,查閱Cloudy Thunder 推特帳號後發現,這家5月份才註冊於美國的研究機構只將自己的做空報告推送給美國及香港的機構,卻沒有嘗試引起天能動力業務發生地——中國大陸的媒體的關注。該做法也與業內幾家標杆公司的做法截然相反。



“這一次全中國人民全心全力一起抗擊病毒,延長了假期,停止了外出,必然會對經濟活動造成比較大影響,此時我們的經濟相關從業人員則需要更加警醒,提防有外國金融勢力趁機做空中國”,中國經濟學家、理論物理學家陳平提示道。有業內人士報以相同觀點,“當年做空恒大不是偶然事件,而是一個有戰略意義的試探。如果未來美國針對中國進行金融攻擊,香港將是一個跳板。”



隨著國際局勢的變化,中概龍頭股回流港交所已是大勢所趨。根據港交所官方披露,網易和京東已於28日通過了港交所的上市聆訊。自此,BATJ基本全部回流,港交所之於大陸經濟的戰略地位不言而喻。外資做空機構吃相難看事小,以敲香港資本市場的竹杠來做戰略試探,試圖影響“國家機器”進程,才應引起大陸更多警覺。







June 1, 2020, 17:41 HKT/SGT

