香港, 2020年6月1日 - (亞太商訊) - 2020年5月31日,勤豐證券發佈中廣核礦業研究報告,報告指出,新冠疫情給天然鈾行業帶來機會,中廣核礦業 (1164.HK)良好的定位將長期受益,給予目標價為 $0.33。



勤豐指出,中廣核礦業 (1164.HK) 作為港股投資天然鈾的唯一標的,是中國廣核集團海外鈾資源開發、投融資的唯一平臺,主營業務為天然鈾資源開發和貿易,是中國唯一一家純鈾業上市公司,也是全球唯一一家背靠核電集團的純鈾業上市公司。



同時,該行注意到,中廣核礦業擁有全球最低成本礦山資產:優質的礦山資產是礦業公司的價值所在。中廣核礦業擁有的在產鈾礦專案和待開發鈾礦專案的成本均在全球所有專案排名的前1/3和1/4,成本競爭力明顯。



報告中提及,中廣核礦業的業務模式,完成綜合性的天然鈾開發商格局構建:中廣核礦業的銷售模式轉型為面向全球核電業主和貿易商的國際化銷售模式,公司的產品來源從依靠僅有兩個在產礦山獲得天然鈾的自產模式,成功建立佈局各發展階段礦山,利用國際天然鈾交易市場進行調劑的綜合性天然鈾供應體系。



行業方面,全球核電行業解凍,推動上游能源供應復蘇:在全球核能行業逐步恢復的背景下,全球在運核電站數量和在建核電站數量也不斷增加。根據國際原子能機構(IAEA)的統計資料,截止2020年3月7日全球在運核電站數量為442個,發電總量為390,546 MW,全球在建核電站數量為53個,可發電總量為56,325 MW。



近年來公司業績穩定增長,財務狀況穩健,估值有上調空間:2019年年末,中廣核礦業實現業務收益20.76億港元,較去年同期增長27.7%,實現毛利1.43億港元,同比增長9.2%。公司持有人應占年內溢利為1.6億港元,對應每股盈利為2.42港仙。相對于現時股價$0.27,PE倍數為11.16倍。



新冠疫情爆發以來,全球蔓延趨勢仍未完全受控,全球經濟發展的不確定性在增加,導致全球資本和商品市場遭受巨大的衝擊。年初至今,各主要大宗商品價格普遍大幅下跌,而金屬商品中的天然鈾卻成為市場唯一的亮點。從年初至4月底,相較其它主要大宗商品,天然鈾是為數不多錄得上漲,且漲幅最高的金屬,達34.73%,遠高於黃金的10.13% 升幅。截至4月底,天然鈾現貨價格升至33.55美元每磅,創6年以來的新高,較2020年低位已上漲36%,綜合市場情況分析,短期鈾價仍有強勁的上漲勢頭。天然鈾價格的復蘇帶動全球的各鈾業上市公司股價和相關ETF基金的表現,相較今年三月的最低點,各公司均獲得至少50%的上漲。



基於此,勤豐指出,中廣核礦業 (1164.HK) 位於產業鏈的最前端,在產品貿易投資領域具有先天優勢,同時在產和待產項目中具有極大的成本競爭力。



勤豐參考現時國際市場上市的3 家鈾資源公司的估值,可以發現從市帳率(PB)的角度出發,中廣核的PB只有0.9x,3 家軸資源公司的平均1.6x為低,PB 最高的Uranium Energy Corp有2.9x,而中廣核可說是行業最低PB的一家軸資源公司,相對估值較吸引。行業兩家龍頭企業PB分別是1.6x (哈薩克國企KazAtomProm) 及1.1x (Cameco),如參考Cameco 的PB估值1.1x,中廣核的股價有機會見$0.33。



該行認為,中廣核股價及自身的2年歷史平均PB評估,可以清晰看到現在的估值水準已達到過去2 年的平均水準的 (-1)標準差。而過去 2 年平均PB為1.1x,故該行認為中廣核的合理PB估值水準應1.1x,給予目標價 $0.33。



報告內的PB市帳率估值及財務摘要部份,並沒有包含日後哈新礦項目完成交割後,對公司的資產規模擴大的影響,及盈利貢獻增加等有利因素,故該行相信待相關重大項目完成交割及落實包銷量等事情後,對公司股價是有一定正面作用,故該行現階段只採取相對保守的估值方式作評估。





