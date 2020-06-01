Monday, 1 June 2020, 11:01 HKT/SGT Share: 力世紀公布2020中期業績 積極進行收購及發展 開拓汽車出行技術解決方案市場新領域

香港, 2020年6月1日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司（「力世紀」，「本公司」，香港聯合交易所股份代號：860.HK；連同其附屬公司統稱「集團」）宣布截至2020年3月31日止六個月的中期業績（「期內」），此乃集團自策略性定位為全球領先的全面汽車出行解決方案供應商以來的首個中期業績公布。



儘管期內面對來自宏觀環境的眾多挑戰，本公司仍能成功重點發展汽車出行技術解決方案市場，並對公司結構進行了階段性調整。在COVID–19疫情導致經濟低迷的大環境下，集團錄得穩定收入2.569億港元，而2019年中期業績為2.811億港元。集團於期內的本公司擁有人應佔虧損為2.034億港元，主要由於全球市場衰退導致金融資產及投資物業的公平值虧損，以及終止其遺留業務導致的商譽減值所致。董事會對集團完成所有收購計劃後的前景充滿信心，因此將保留資金用作未來發展，為股東創造長遠價值。



成功收購Apollo及重塑品牌



集團於完成收購Sino Partner Global Limited (「Apollo」)後，在2020年3月13日將其英文名稱更改及註冊為「Apollo Future Mobility Group Limited」。該轉變標誌著本公司把握在汽車出行行業的潛在機遇及未來發展之決心，並將更好地反映集團在新能源汽車解決方案和服務領域的策略和擴張。



此外，為進一步加強其提供尖端技術解決方案的能力，集團於2019年10月宣布建議收購一家德國汽車出行解決方案供應商—Ideenion Automobil AG，該公司主要從事內燃機車及新能源汽車之設計、開發及原型製造（簡稱「Ideenion項目」）。憑藉先進的設計和工程專業知識，集團目標於今年完成收購Ideenion項目後，將進一步加強集團向客戶提供高端技術解決方案之能力。



在完成Apollo收購後， 集團以全新品牌出發，並以兩大支柱開展業務發展路向，分別為Apollo 汽車及Apollo 先進技術。除了開發及銷售極級超跑，以及以「Apollo」品牌進行跨品牌許可業務外，集團透過整合Apollo汽車及集團原有的電動車技術，從構思、設計、建模、工程、模擬、原型製作、實際測試，以至將生產前原型交付予客戶，提供一站式總承包汽車出行技術解決方案，致力為全球汽車出行市場提供無縫、全面的解決方案平台。



堅實的業務發展藍圖



於本期間及在完成收購Apollo前，Apollo已交付兩部旗艦極級超跑車型Apollo Intensa Emozione（「Apollo IE」）。交付儀式於2019年年底在美國邁阿密和日本京都舉行。交付的首兩部Apollo IE獲得世界各地的媒體報導。集團目前正致力在2021年之前交付剩餘的八部Apollo IE，並開創新一代的消費者產品。本公司附屬公司Apollo及GLM現時正設計及開發新一代自主品牌汽車。集團對其強勁產品線及其日後的汽車出行業務充滿信心。



在汽車出行解決方案領域，為響應國家快速發展電動汽車的政策，集團把握機遇加速其於中國新能源汽車市場的業務擴張計劃，在報告期內與江蘇吉麥新能源車業有限公司（中國最大電動三輪車製造商之一江蘇金彭集團有限公司之關連公司）成立合營公司。合營公司將主要以「GLM」品牌從事新能源汽車及相關汽車部件之設計、研發及生產，亦將提供相關技術支援及售後服務。合營公司將生產針對較年輕一代之電動車，以滿足中國、日本及東南亞國家之市場需求。



技術提升取得重大突破



GLM透過與日本領先的半導體及電子元件製造商ROHM Co., Ltd（「ROHM」）合作，共同開發800伏碳化硅雙逆變器，可大大縮短電動汽車的充電時間，在技術提升方面取得重大突破。為保持其競爭優勢，集團不僅將繼續加快推出其具突破性的800伏碳化硅雙逆變器，亦將考慮與發動機製造商的合作機遇，銷售新型800伏碳化硅雙逆變器，配置固態電池的電池管理系統，加上發動機製造商的自有發動機，作為整套組件供應予國際汽車品牌。集團亦正在探索授權模式，以拓展新的收入來源，並更好地專注於研發及創新。



此外，集團正開發自有車輛控制單元，用於控制車輛的所有功能。集團將繼續努力不懈，優化其核心技術並加強提供頂尖解決方案的能力。



授權模式拓展新收入來源



憑藉其知名品牌名稱及專利技術，集團一直積極探索多樣收入來源。除了探索新研發的雙逆變器之授權業務外，於2020年5月，Apollo與De Tomaso Automobili Limited（「De Tomaso」，一家專注於製造跑車的意大利汽車製造公司）訂立授權協議，據此，De Tomaso獲授優先權利於全球「De Tomaso」品牌車輛中使用由Apollo設計及開發的新車載平台（「平台」），最低總授權費為10,000,000美元（相當於約78,000,000港元），為期三年。集團預期一流的平台亦將吸納其他汽車原始設備製造商，從而在授權模式下繼續為集團創造更多收益。集團未來將繼續探索更多類似的業務合作，以實現其汽車出行戰略。



力世紀有限公司主席何敬豐先生表示：「2020財政年度上半年對各行各業來說均是充滿挑戰。儘管存在複雜因素，本集團仍幸運地相比其他公司受到較少的影響。



全面轉型成為綜合汽車出行技術供應商的過程及COVID-19疫情對我們的業績表現帶來了暫時性的輕微壓力。然而，鑑於激勵投放充電基礎設施及技術進程等利好政策，預計汽車出行工程市場的快速增長將帶來前所未有的機遇。長遠來看，由於外包服務可大幅節省成本並提供創新價值優勢，汽車出行解決方案的需求預計將繼續增長。」



何先生續說：「集團有信心，隨著中國逐步向外國汽車公司開放其汽車市場，集團將能通過近期的收購及戰略合作所積累的專有技術，於市場上佔一席位。加上我們最近在De Tomaso的合作上取得令人振奮的進展，我們將成為汽車技術解決方案市場的先鋒，並於未來數年內進一步拓展在全球的業務範圍。」



關於力世紀有限公司

力世紀有限公司（「力世紀」，股份代號：860.HK）為一家領先的綜合汽車出行技術解決方案供應商，擁有自主研發能顛覆汽車出行的技術，矢志通過整合全球先進的汽車出行資產及網路，為「未來出行」打造全球領先的一站式汽車出行服務平台。



集團於2020年3月完成收購歐洲高性能極級超跑開發商Apollo Automobil 的86.06%股份後，以全新品牌「Apollo Future Mobility Group」出發，並以兩大支柱開展業務路向，分別為Apollo汽車 (Apollo Automobil) 及Apollo先進技術 (Apollo Advanced Technologies) 。除了開發及銷售極級超跑，以及以「Apollo」品牌進行交叉品牌許可業務外，集團透過整合Apollo Automobil及集團原有的電動車技術，從構思、設計、建模、工程、模擬、原型製作、實際測試，以至將生產前原型交付予客戶，提供一站式總承包技術解決方案，致力為全球汽車出行市場提供無縫、全面的解決方案平台。



集團的附屬公司包括歐洲高性能極級超跑開發商Apollo Automobil和日本首家電動汽車開發商GLM Co.Ltd，並目標於今年6月完成全面收購德國汽車工程解決方案供應商Ideenion。此外，集團亦透過投資全球首個金屬3D列印汽車製造平台Divergent Technologies, Inc及行業領先的電動汽車充電解決方案供應商依威能源，拓展汽車出行技術。



如欲瞭解更多資訊，請瀏覽 http://www.apollofmg.com/





June 1, 2020, 11:01 HKT/SGT

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