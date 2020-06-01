Monday, 1 June 2020, 10:09 HKT/SGT Share: 像天能動力（0819.HK）這樣優秀企業 都有這個共同特點

香港, 2020年6月1日 - (亞太商訊) - 近日全球市場萎靡，持倉待解，遂重拾起書卷，再悟稻盛和夫，試著從管理學角度總結值得長期價值投資的標的到底具有怎樣的特質。



從2010年2月稻盛和夫出任日本航空董事長，到2011年3月424天裡，日航一年便創造了史高的空前利潤——1884億日元，他的理念也一直推動著日航繼續前進，直至今日。2017年，稻盛和夫總結了日航逆勢的5個秘密：管理層以身作則、重視員工發展、明確經營目標、內部體制改革，更重要的是，全公司上下要形成共同的價值觀和奮鬥理想。以此為鏡，反照國內標杆企業，成功者無一不是如此。



華為創始人任正非曾經說過，管理的本質一直沒有變，而真正拿不走學不會又是企業核心競爭力，只有企業文化。實際上，華為將公司價值觀凝聚在《華為基本法》中——“以客戶為核心，以奮鬥者為本，堅持艱苦奮鬥”的核心理念也帶領著華為在過去的三十年間，從幾十人發展到18萬人，創造了管理實踐上的一個又一個奇跡。任正非的統一意志，集體作戰，不僅幫助華為在發展的過程中沒有出現過影響存亡的分裂事件，更是在面對美國打壓的艱難時刻，鼓勵全體員工振奮向上，生生不息。試問，這樣的企業怎能不優秀？



格力也有相似的管理方法論。作為當今中國製造的代表之一，格力以“忠誠、友善、勤奮、進取”為企業精神，以“少說空話、多幹實事”的企業態度，宣導所有員工腳踏實地，拼搏奮鬥。除此之外，格力對於研發的大力持續投入，為自主創新成果的不斷湧現提供了有利的物質保障——三年前的格力，研發投入便達到57億元，以12000多名技術人員，12個格力研究院，為格力的創新提供了人才及技術的保障，才能收穫如今家電行業領跑者的龍頭地位。



天能電池也同樣如此。讓今天大街小巷的電動車都用上了自家的電池，天能在幾百家電池製造公司激烈的廝殺中脫穎而出，成為行業的領頭羊。“責任 創新 奮鬥 分享”的核心價值觀也是每一位幹部員工的精神指揮棒。“奮鬥者是天能真正的財富”，天能鼓勵員工腳踏實地的同時，也為他們提供持續奮鬥的平臺，員工的奮鬥就是企業的奮鬥，天能這樣的企業能讓員工為自己的事業和企業未來發展而積極奮鬥。



同樣的，作為目前是中國最具價值的上市企業之一騰訊，其內部所湧現出來的成功案例有時需要一些互相爭奪的刺激。騰訊旗下廣受歡迎的微信服務就是這種刺激的產物。在微信推出之前，騰訊創始人馬化騰就鼓勵員工相互競爭打造出一款移動通信服務。招聘企業Red Pagoda Resources創始人兼CEO莫天安(Andy Mok)表示：“騰訊的文化就像是鯊魚的子宮。”可以說，內部競爭是創新的必要推動力。



在全球市場面臨新冠危機之際，許多企業都從確定性增長，高附加值高利潤的神壇山跌落、作為價值投資人，最需要做的事情就是要在不確性中尋找確定性，在變化中尋找不變性。除了在財報中尋找確定性的數字之外，企業的價值觀和文化貫徹無疑也提供了一個同樣重要的考量視角。投資好的企業最終還是投靠譜的領導層，投生生不息的企業文化。





June 1, 2020, 10:09 HKT/SGT

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