Thursday, 28 May 2020, 20:00 HKT/SGT Share:

來源 中國生物製藥有限公司 中國生物製藥公佈2020年第一季度業績 收入約人民幣62.2億元

歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣8.62億元



香港, 2020年5月28日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公佈截至2020年3月31日止三個月（「回顧期」）之未經審核財務業績。



重點業績

- 新冠肺炎疫情初期，出於高度的社會責任感和使命感，集團率先於一月二十六日即向中國醫學科學院捐贈人民幣1,000萬元，助力新冠肺炎相關研究。同時迅速成立抗疫物資採購小組，從多國採購口罩、防護手套、防護服、負壓救護車、診療相關藥品等物資捐贈抗疫前線。截止本期末，中國生物製藥及所屬企業先後為抗疫累計捐贈款、捐物18次，近人民幣2,200萬元。



- 旗下北京泰德聯合北京大學申報的「藥物新製劑中乳化關鍵技術體系建立與應用」科研項目榮獲「二零一九年度國家科學技術進步獎二等獎」，成為上榜的為數不多製藥企業之一，表明北京泰德研發的乳化高端製劑平台獲得了國家的高度認可。



- 位於南京江北新材料科技園的南京正大天晴全資子公司 ─ 江蘇普潤生物醫藥有限公司「普潤生物醫藥研發製造項目」正式奠基開工。項目佔地約300畝，項目完成後南京正大天晴新產品研發製造能力將獲得大幅提升。



- 集團向美國食品藥品監督管理局FDA申報的氟維司群注射液獲得批准。這是繼富馬酸替諾福韋二吡呋酯片獲得歐盟上市許可後，集團收穫的又一份國際市場通行證。



- 疫情期間，異甘草酸鎂注射液（商標名：天晴甘美）靜脈滴注方案被納入國家衛生健康委員會和國家中醫藥管理局辦公室聯合印發的《新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型病例管理規範（第二版）》，對輕型患者以及普通型患者（無嚴重基礎疾病）用於支持治療。



- 吸入用布地奈德混懸液（商標名：天晴速暢）、磷酸西格列汀片、達比加群酯膠囊（2個規格）等共5個產品獲得上市批件，3個為國內首仿，有成為重磅產品潛力。



業績表現

回顧期間內，集團收入較去年同期上升約0.2%至約人民幣62.2億元。歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣8.62億元，較去年同期增長約0.6%。每股盈利約人民幣6.85分，較去年同期增長約0.7%。集團財務狀況維持穩健，期末現金及銀行結餘達約人民幣161.18億元（於2019年12月31日：約人民幣119.11億元）。



董事會宣佈派發季度股息每股2港仙（2019年第一季：2港仙）。



業務表現

回顧期間內，受疫情影響，醫院多數普通門診和住院病人數量大幅減少，現場學術活動和面對面與醫生交流受到嚴重影響。集團迅速調整部署，充份利用多個協力廠商網路學術交流平台與廣大醫生、患者建立在線聯繫，加大對網路學術活動的支援；尤其是針對受疫情影響相對較小的呼吸科、感染科、腫瘤科，展開密集線上學術交流和學術推廣活動，在網路醫院平台支援醫生線上義診；也充份利用原來已經運作成熟的呼吸、腫瘤、疼痛、腎病慢病管理平台，加強對醫生和患者的服務和專業協助。



生產方面，集團在嚴格隔離防護前提下積極回應國家政策早期復工復產，優先保證疫情患者需要的抗感染藥物、呼吸科藥物以及需求迫切的抗腫瘤藥物供應。呼吸科產品天晴速樂（噻托溴銨乾粉吸入劑）、抗感染產品天解（注射用替加環素）、豐瑞能（鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液）、天禮（利奈唑胺葡萄糖注射液）、天銘（注射用醋酸卡泊芬淨），疼痛用藥氟比洛芬巴布膏、注射用帕瑞昔布鈉，骨科產品蓋三淳（骨化三醇膠丸）均增勢良好。



抗腫瘤藥增長突出：除鹽酸安羅替尼膠囊繼續保持快速上升外，晴可舒（醋酸阿比特龍片）、及吉至（吉非替尼片）兩個品種在國家擴圍集採中標後增長迅速；其他抗腫瘤產品依尼舒（達沙替尼片）、千平（注射用硼替佐米）、首輔（卡培他濱片）等亦均增速可觀，腫瘤產品線銷售貢獻進一步增大。



新上市產品對銷售增長拉動突出：除以上提及的晴可舒及吉至外，新批准上市的心血管用藥安倍寧（阿哌沙班片）、造影劑晴立明（碘克沙醇注射液）、抗腫瘤首仿產品樂維欣（注射用鹽酸苯達莫司汀）、維首（注射用阿紮胞苷，首仿）、及抗風濕首仿產品泰妍（枸櫞酸托法替布片）等均取得理想業績。



研發方面，期間集團多個有潛力的重磅品種獲得生產批件，其中4個視同通過一致性評價。



回顧期間內，集團主要藥品類別之銷售情況如下：



肝病用藥

- 肝病用藥之銷售額約人民幣13.30億元，佔集團收入21.4%。



抗腫瘤用藥

- 抗腫瘤用藥之銷售額約人民幣19.84億元，佔集團收入約31.9%。



骨科用藥

- 骨科用藥之銷售額約人民幣4.68億元，佔集團收入約7.5%。



抗感染用藥

- 抗感染用藥之銷售額約人民幣4.16億元，佔集團收入約6.7%。



呼吸系統用藥

- 呼吸系統用藥之銷售額約人民幣3.34億元，佔集團收入約5.4%。



其他

- 其他藥之銷售額約人民幣16.90億元，佔集團收入約27.1%。



研發

集團繼續專注肝病、抗腫瘤、呼吸系統和心腦血管等治療領域的新產品研發。於第一季度內，集團獲得臨床批件14件、生產批件6件及一致性評價獲批6個、申報臨床9件、一致性評價申報3個及申報生產2個。已累計有臨床批件、正在進行臨床試驗和申報生產的在研產品共437件，其中肝病用藥30件、抗腫瘤用藥189件、呼吸系統用藥24件、內分泌用藥24件、心腦血管用藥40件及其它類用藥130件。



一直以來，集團十分重視研發，以結合自主創新、聯合開發及創仿開發的研發理念，不斷提升研發水平和速度，並視其為可持續發展的基礎，加大研發的資金投入。截止二零二零年三月三十一日止三個月，研發總開支為人民幣9.94億元，佔集團收入約16.0%，分別已計如損益表及資金化於財務狀況表中。



集團亦十分重視保護知識產權，鼓勵企業積極申報各種專利，以提高核心競爭能力。於第一季度內，集團取得授權公告專利25項(其中發明專利21項、實用新型2項及外觀設計2項)及新增專利申請123項(其中發明專利120項及外觀設計3項)。集團已累計獲得發明專利授權787項、授權實用新型專利25項，以及授權外觀設計專利92項。



展望

中國之外全球新冠肺炎疫情形勢仍然嚴峻，對經濟的影響仍將持續。有力的防控措施使中國境內疫情已經基本得到控制並逐步復工復產，經濟指標下滑幅度已見收窄。中國有望率先走出疫情陰影恢復正常生產生活和醫療秩序。疫情隔離期間受限的疾病診療需求逐步釋放可能帶來醫藥行業的近期快速增長。



4+7政策的全國鋪開和延續大幅壓縮了入圍品種，尤其是有多家競爭仿製藥品種的利潤空間，疫情影響使一些研發實力差缺乏新產品的中小製藥公司經營狀況更加雪上加霜甚至難以為繼，市場優勝劣汰速度加快。持續有新產品、重磅產品推出成為製藥企業在市場競爭獲勝的首要條件。



集團多年的高強度研發投入已經進入收穫期，各創新平台逐漸成熟，從小分子到大分子的創新人才結構日臻完善。連續的大手筆研發投入確保每年度都有新產品推出。新產品已經成為並將持續成為集團業績增長的主要拉動力。



部分新批准產品

天晴速暢（吸入用布地奈德混懸液）：具有高效抗炎作用的吸入用糖皮質激素類一線哮喘控制藥物。全球大約有2.35億哮喘患者，中國病人數量超過4,500萬。霧化吸入用混懸液劑型因為吸入效率高，效果好，適合在醫院醫護人員監控下應用而較其他劑型更受醫患信任。



磷酸西格列汀片：強效、高選擇性的二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制劑，適用於2型糖尿病患者的血糖控制。臨床實驗證明，它降糖療效肯定，單用不增加低血糖風險，無胃腸道反應，安全性及耐受性高；更主要的是，它具有長期保護胰臟β細胞的作用，可延緩糖尿病進程。



達比加群酯膠囊：新一代非維生素K拮抗劑類口服抗凝藥物，用於預防非瓣膜性房顫患者的卒中和全身性血栓。這是自華法林之後50年來上市的首個新型口服抗凝血藥，也是第一個取得長期適應症的口服抗凝藥，被視為全球抗凝血藥物領域里程碑式的進步。



有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥，在腫瘤、肝病、呼吸系統疾病、抗感染疾病和骨科疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。



中國生物製藥是以下指數成份股：MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生-工商指數、恒生綜合指數、恒生綜合-消費品製造業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國（香港上市）100指數，以及恒生港股通指數。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。







May 28, 2020, 20:00 HKT/SGT

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