共抗疫情 《自然》雜誌刊登君實生物新冠中和抗體階段性研究成果

中國,上海, 2020年5月27日 - (亞太商訊) - 君實生物(HKEX:1877)宣佈,國際權威期刊《自然》雜誌(Nature,IF 43.070)線上刊登論文,發表君實生物和中國科學院微生物研究所合作研發的中和抗體臨床前研究成果。研究發現了兩種具有較強新冠病毒(SARS-CoV-2)特異性中和活性的特定人類單克隆中和抗體,其中代號為CB6的抗體在恒河猴動物實驗中能夠顯著抑制病毒感染,顯示出治療和預防效果,具有進行臨床轉化的價值。



恒河猴動物實驗,感染後對照組、治療組及預防組咽拭子病毒滴度變化



論文首次報告了針對SARS-CoV-2中和抗體的非人類靈長類動物實驗結果,並取得了積極成果。中國科研團隊在“全球抗疫”的鬥爭中再次取得新的突破。



該研究由中國科學院微生物研究所嚴景華團隊、高福團隊、王奇慧團隊聯合中科院武漢病毒所、北京地壇醫院、解放軍總醫院第五醫學中心、國家疾病預防控制中心病毒病研究所以及君實生物等多個產學研機構和團隊聯合攻關。其中,中國科學院微生物研究所嚴景華、高福、王奇慧,中國科學院武漢病毒研究所生物安全大科學中心袁志明,解放軍總醫院第五醫學中心傳染病治療研究中心王福生為通訊作者。



中和抗體是一種治療性抗體,可以通過中和或抑制病原體的生物學活性來保護細胞免受侵害。憑藉特異性和高親和力特點,中和抗體能夠搶先與病毒刺突蛋白(S蛋白)結合,從而阻斷病毒與宿主細胞結合,病毒無法感染正常細胞,就很容易被免疫系統清除。中和抗體被國內外科學界普遍認為具有對抗新冠疫情的潛力。



研究者首先使用單細胞測序技術,從恢復期患者外周血單個核細胞中(PBMC)分離出11個SARS-CoV-2中和性單克隆抗體(mAb),經流式細胞技術(FACS)進行阻斷試驗分析,篩選出CA1、CB6兩種單克隆抗體,可特異性結合SARS-CoV-2刺突蛋白轉染的HEK293T細胞,兩者均在後續的細胞實驗中表現出良好的中和活性。



為進一步測試抗體的治療與預防效果潛力,研究人員採用SARS-CoV-2感染恒河猴模型的方法,將9只恒河猴分為3組(對照組、預防組和治療組),其中對照組注射安慰劑,預防組在病毒感染前一天注射CB6抗體,治療組則在病毒感染後第1天和第3天注射同劑量CB6抗體。結果顯示,在感染後的第4天,治療組的猴子病毒效價顯著降低,病毒滴度比對照組降低了約3個對數,表現出明確的治療效果。同樣,在預防組中,研究人員在猴子感染新冠病毒後僅檢測到最低水準的病毒,病毒載量峰值不超過103 RNA 拷貝/mL,表明CB6中和抗體在SARS-CoV-2環境下具有很強的預防保護作用。



值得注意的是,為了避免既往SARS病毒研究中出現的抗體依賴性增強(ADE)效應(如急性呼吸道損傷等),研究團隊對備選抗體進行了Fc段改造,引入LALA突變,以降低其介導的細胞毒性作用(ADCC),降低急性肺損傷風險。在動物實驗中,治療組或預防組動物均具有完整的肺泡結構,表現出有限的病理肺損害,表明經過工程化改造的CB6-LALA抗體在顯著抑制SARS-CoV-2病毒的同時,減少了感染相關的肺損傷。



此外,研究團隊還對中和抗體進行了晶體結構解析,以進一步瞭解其結合位點與抗病毒機制。結果發現,CB6抗體能夠識別結合SARS-CoV-2受體結合域中的ACE2位點(SARS-CoV-2-RBD),從而干擾病毒與其受體之間的相互作用。



君實生物和中科院微生物所是全球範圍內最早啟動新冠中和抗體研究的團隊之一。早在疫情暴發之初,雙方就攜手抗疫,夜以繼日地投入到新冠中和抗體的基礎研究與產業化工作中。目前,雙方利用各自優勢平臺,已完成臨床申報所需的臨床前研究,用於GLP毒理研究和臨床批次的抗體工藝開發和GMP生產。此外,君實生物也與美國禮來製藥簽訂合作協定,雙方計畫於第二季度在中國和美國遞交臨床試驗申請並啟動臨床研究。



中科院微生物所研究員嚴景華博士介紹:“本次研究報告了兩株具有良好中和活性的單克隆抗體,其中代號為CB6的抗體在體外實驗中表現出更強的阻斷能力,不僅比宿主細胞受體的親和力高100~200倍以上,且與病毒結合區域高度重疊,使得病毒與宿主細胞結合的可能性大大降低。同時,我們還通過非人靈長動物實驗顯示了CB6抗體的治療和預防能力,表明這一針對新冠病毒的候選藥物頗具前景,非常期待它在臨床試驗中得到進一步驗證。”



君實生物首席運營官馮輝博士表示:“基於公司在抗體研發全生命週期技術平臺方面的多年積累,我們對中科院微生物所篩選的候選抗體進行多路並行開發。如《自然》雜誌發表,其中一個候選抗體表現出了較強的抗新冠病毒的中和活性。我們期待和禮來製藥在第二季度推進該抗體的臨床申請工作。君實生物將繼續加大研發力度,發揮自身在創新生物藥領域的領先優勢,為中國乃至全球抗疫貢獻自己的力量。”



禮來製藥首席科學官、禮來研究實驗室總裁Daniel Skovronsky博士表示:“禮來很自豪能與君實生物合作,將CB6開發為COVID-19的潛在治療藥物。CB6能夠保護恒河猴免受COVID-19感染,表明了它在人類中作為預防使用的潛力。我們正在儘快在受病毒威脅的患者中推進該藥物保護效果的驗證。”



關於君實新冠抗體



JS016是一款重組全人源單克隆中和抗體,特異性結合SARS-CoV-2表面刺突蛋白受體結構域,並能有效阻斷病毒與宿主細胞表面受體ACE2的結合。該專案由君實生物和中國科學院微生物研究所共同開發。



在疫情爆發之初,君實生物迅速啟動了中和抗體研發項目以抗擊新冠肺炎疫情。在兩個月的時間內,公司利用自身優秀的工藝平臺完成了IND所需的臨床前研究,用於GLP毒理研究的抗體工藝開發和生產,以及臨床批次的抗體GMP生產。君實生物和禮來製藥計畫於2020年第二季度在中國和美國遞交IND申請並啟動臨床研究。



關於君實生物



君實生物(HKEX:1877)於2012年12月由畢業于中美兩國知名學府、具有豐富跨國科技成果轉化及產業經驗的團隊創辦。



君實生物以開發治療性抗體為主,專注于創新單克隆抗體藥物和其他治療性蛋白藥物的研發與產業化,具有豐富的在研產品管線,包括19個創新藥,2個生物類似物,覆蓋五大治療領域,包括惡性腫瘤、自身免疫系統疾病、慢性代謝類疾病、神經系統類疾病以及抗感染疾病。君實生物是第一家獲得抗PD-1單克隆抗體NMPA上市批准的中國公司,國內首家就抗PCSK9單克隆抗體和抗BLyS單克隆抗體取得NMPA的IND申請批准的中國公司,並取得了全球首個治療腫瘤抗BTLA阻斷抗體在中國NMPA和美國FDA的IND申請批准。目前君實生物在全球擁有超過一千名員工,分佈在美國三藩市和馬里蘭,中國上海、蘇州、北京和廣州。









