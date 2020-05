Wednesday, 27 May 2020, 10:31 HKT/SGT Share: 後疫情時代新經濟 天能動力(0819.HK)前景可期

香港, 2020年5月27日 - (亞太商訊) - 5月20日,美團最新報告顯示,疫情發生以來,在美團平臺獲得收入的新增騎手數量已超95萬。而上一份報告的資料還是,1月20日至3月18日,美團平臺新招聘騎手33.6萬。



兩相對比,4月和5月兩個月內,美團又新增了約60萬騎手,漲勢驚人。這還只是美團一家的資料,另一送餐行業巨頭餓了麼的情況尚未可知,但同業對比來看,年初以來新增的外賣騎手人數實際已達到近200萬人。



最具代表性的時間應當屬於美國《時代週刊》日前發佈抗疫群像,外賣騎手高治曉登上封面。報導稱,如果沒有在危險中挺身而出的外賣騎手們,很多家庭會挨餓,病人也無法得到賴以生存的物資供給。法新社報導稱,新冠肺炎疫情期間,疾馳而過的中國“外賣大軍”被譽為保障經濟和人民生活的“英雄”,讓“宅”在家中的民眾有飯吃、有貨囤。英國《金融時報》則將外賣小哥形容為“新冠肺炎疫情中的生命線”。



不止在疫情期間,近年來,中國外賣行業發展迅速。自2015年至2018年短短3年間,外賣行業交易金額增長了2.42倍。據此前美團研究院和中國飯店協會聯合發佈的《中國外賣產業調查研究報告(2019年前三季度)》預測,2019年全年中國外賣行業交易額將達到6035億元人民幣,約占同年餐飲業總收入的15%。今年,受疫情影響,越來越多餐飲企業由於無法線下營業,隨之加大了線上外賣的運營力度;同時,外賣用戶開始由年輕群體向中老年群體普及開來。多種因素影響下,今年這一比例將大幅上升,有可能達到30%至40%左右。



實際上,要上崗成為外賣員,裝備是需要騎手自己購買的。隨著大量原服務業從業人員轉入外賣騎手行列,電動自行車這個看似不起眼的產品卻成了香餑餑。



德勤也在2019年12月發佈的《2020年技術、媒介與電信預測》報告中,指出城市自行車的使用量增加,將對社會產生深遠影響,可以減少交通工具帶來的污染,減少公交系統的擁擠並改善公共衛生環境。並表示,未來幾年增長最快的電動車類型將是電動自行車,2020年至2023年預計全球將銷售1.3億輛電動自行車,遠超過電動汽車。



眾所周知,中國是世界上電動車保有量最大的國家,目前我國電動輕型車年銷量已突破3000萬台。有業內人士估計,未來幾年,我國電動車年銷量將突破5000萬台。在這5000萬輛的銷量資料裡,我們姑且預計有一半為電摩,那麼在為未來的三年,中國電動自行車銷量將達到7500萬台。如果如德勤報告中所預估的那樣,2020年至2023年全球電動自行車將銷售1.3億輛,也就是說,2020年至 2023年除中國外的市場還將有5500萬台的銷售空間。



受此影響,國內電動車概念股新日、電動車電池生產廠家天能動力(0819.HK)的業績與股價齊飛,其中,後者在年報中表示2019年已銷售了2.68億隻電池,複合增長率超過16%。預計在後疫情時代與新經濟發展的雙重因素刺激下,相關企業股價能夠達到前所未有的新高度。





