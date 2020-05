萬美集團推出M-care個人防護裝備

Tuesday, 26 May 2020, 18:30 HKT/SGT Share:

香港, 2020年5月26日 - (亞太商訊) - 萬美集團欣然宣布推出新的個人防護裝備(PPE)M-care系列,將可提供集團的全部客戶,助其降低新冠病毒(COVID-19)感染的風險。香港亦將作為萬美集團的區域分銷樞紐,確保在全球對抗COVID-19疫情時向所有客戶提供迅捷且可靠的交付。



M-care產品系列的特色產品為「香港製造」的一次性口罩,乃是根據EN14683第IIR類及ASTM F2100第二級標準製造 — 符合全球大多數醫療組織所要求的品質規格,確保「香港製造」產品繼續保持高質量水準。M-care的PPE 產品還包括抗菌口罩收納夾、防護手套、護目鏡、防護衣和手部消毒劑。可重複使用口罩以及便攜式空氣淨化器等高科技智能設備亦將在今年稍後推出。



自COVID-19爆發以來,萬美一直為前線對抗COVID-19的醫護人員及需要幫助的人提供個人防護裝備,並充分利用集團的全球供應鏈及國際客戶網絡,向意大利、西班牙、英國和香港的非政府組織及食物銀行和醫院分發口罩、手套及其他必要裝備。



萬美集團首席執行官Roberto Peruzzo先生表示:「世界不斷調適因應COVID-19擴散而快速變化的格局。萬美也正與全球供應鏈的業務合作夥伴緊密合作,讓疫情的干擾降到最低並應對相關挑戰。員工是我們最寶貴的資產,而關愛社區對集團亦至關重要。為了應對COVID-19疫情,我們已經與意大利和西班牙的當地社區以及慈善合作夥伴及其他救援組織緊密合作,向醫療保健專業人員和有需要的人供應個人防護裝備。」



M-care全球負責人兼萬美集團區域總監戴麟先生表示:「隨著全球企業恢復正常營運,能即時取得高質量的個人防護裝備對於防止新一波COVID-19疫情的出現十分必要。M-care系列產品有助滿足相關的需求。同心協力,我們將能戰勝病毒。」



成立於一九六一年,萬美是世界上最大的時尚行業包裝產品製造與供應商之一,亦為智慧零售解決方案的領先提供者,業務覆蓋49個國家。和許多世界頂級零售品牌在內的客戶合作,萬美的可持續性產品和解決方案能在控制業務成本的同時,加快且提升銷售流程。



