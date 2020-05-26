Tuesday, 26 May 2020, 18:06 HKT/SGT Share:

來源 金山軟件有限公司 金山軟件公佈2020年第一季度業績 WPS全球月活躍用戶再創新高

金山雲成功登陸納斯達克



香港, 2020年5月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2020年3月31日止三個月（「回顧期」）未經審計之第一季度業績。



回顧期內，金山軟件錄得收益人民幣1,171.3百萬元，按年增長32%。其中，來自網絡遊戲、辦公軟件及服務及其他的收益分別佔總收益的67%和33%。毛利為人民幣970.1百萬元，按年增長36%；營運溢利為人民幣385.2百萬元，按年增長124%。



金山軟件主席雷軍先生表示：「一季度業績為2020年奠定了良好開端，公司各項業務發展穩定，並在應對新冠疫情挑戰方面表現出色。同時，疫情也加速了所有行業的數字化轉型及線上協作，為我們的未來發展奠定了良好基礎。隨著WPS更廣泛應用於遠程辦公，雲辦公產品和服務的運營表現得到顯著提升。旗艦端遊《劍網3》表現穩健，收益同比持續增長。此外，金山雲也在2020年5月8日（紐約時間）成功在納斯達克上市。雲服務業務一季度保持強勁增長。作為金山雲的最大股東，我們對其未來發展充滿信心。我們現正處於後疫情時代的數字變革浪潮中，發展前景可期，同時也矢志成爲這空前的新數字時代的赢家。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「儘管面對新冠疫情，金山軟件一季度開局穩健，錄得收益人民幣1,171.3百萬元，按年增長32%。辦公軟件及服務及其他業務，以及網絡遊戲業務分別同比增長36%及30%。」



業務回顧



辦公軟件及服務及其它



2020年第一季度，來自辦公軟件及服務及其他的收益按年增長36%至人民幣390.6百萬元。同比增長主要由於WPS Office的功能及服務持續升級，用戶規模快速擴大，訂閱服務收益增長迅猛。



2020年第一季度，辦公軟件及服務業務穩健發展， WPS系列的全球月活躍用戶再創新高，主要得益於雲辦公產品和服務業務長勢良好。在線文檔產品金山文檔表現尤其亮眼，並已發展成為國內規模最大的在線協作工具之一。WPS Office和金山文檔龐大的用戶規模優勢進一步鞏固了金山辦公在國內辦公市場的領先地位。本季度，為抗擊新冠疫情，支持社會各界遠程辦公和復工復產，金山辦公向各類政府機構、企業、學校和醫療機構免費提供了超過400萬個商業協作版雲辦公賬號；多個中央機構、超百家政府單位及行業協會採用公司旗下一站式雲辦公服務平台WPS+作爲其遠程辦公首選産品。辦公業務繼續加碼辦公軟件自主創新，北京金山辦公軟件股份有限公司獲評中國信息技術應用創新先鋒企業稱號，並首批入駐國家網絡安全産業園經開區信創園；「WPS Office 2019安全版辦公軟件」獲得《2019年網信自主創新報告》「補天獎」及中國信息技術應用創新優秀産品與技術獎。這些突破為授權業務更好把握「雲辦公、信息技術應用創新和新基建」領域的產業機遇奠定了堅實基礎。未來，金山辦公將進一步發揮其技術優勢，繼續保持公司在文檔和信息處理領域的主導地位和良好口碑，並積極優化用戶體驗，把最簡單高效的辦公產品和服務帶給用戶。



網絡遊戲業務



第一季度，網絡遊戲業務錄得收益人民幣780.7百萬元，同比增長30%。網絡遊戲業務收益和用戶增速同比保持強勁增長，體現了公司精品化研發的能力及持續豐富的IP內涵。旗艦端遊《劍網3》收益和日均活躍用戶分別同比增長33%和20%，劍俠系列其他端遊收益同比增長44%。手游方面，主力手游《劍俠情緣手游》和《魔域》在本季度繼續表現穩健。



在新冠疫情爆發期間，金山軟件積極響應國內防疫工作的號召，通過在遊戲內設立募捐板塊、提供免費遊戲登錄等多個慈善項目，不斷向社會傳遞正能量，擴大IP影響力。



在5月22號，端遊《劍網3》推出全新資料片「結廬在江湖」，為玩家帶來全新的遊戲體驗。展望未來，金山軟件將繼續專注於精品內容創作，並進一步提升研運一體化，從而為長期發展奠定堅實的基礎。



雷軍先生總結道﹕「儘管爆發新冠疫情，我們很欣慰第一季度依然取得令人滿意的成绩。公司業務展現了強大的抗壓性，增強了我們對自身業務模式和未來發展充滿信心。展望未來，我們將持繼續加大在重點領域的投資力度，不斷提升產品和服務質量，創新業務模式，致力為客戶提供更優質的產品和服務。」



關於金山軟件有限公司



金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有西山居及金山辦公兩家子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以互動娛樂及辦公軟件為支柱、以雲計算及人工智能為新方向的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過5,000名員工，在中國市場享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com

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